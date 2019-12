André Haake bekleidet in der neuen Saison das Amt des Spielertrainers. (Janina Rahn)

Der Turnerschaft Hoykenkamp ist ein Coup gelungen: In der kommenden Spielzeit wird André Haake das Amt des Spielertrainers übernehmen. Aktuell steht die TSH in der Handball-Landesklasse Weser Ems Nord auf dem Relegationsrang vier Punkte hinter dem Spitzenreiter, der direkt aufsteigt. Haake trug jahrelang das Trikot der HSG Delmenhorst und lief dort in der Verbands- und Oberliga auf. Zudem agierte er an der Delme, bevor Jörg Rademacher vor zweieinhalb Jahren übernahm, auch als Trainer. Aktuell steht er für die TSG Hatten-Sandkrug in der Oberliga auf der Platte und trainiert dort die zweite Mannschaft. Das wird er jeweils auch noch bis zum Saisonende machen. Christian Ahrens steht Haake künftig als Co-Trainer in Hoykenkamp zur Seite. „Die Verantwortlichen von Hoykenkamp hatten bei mir früher schon angefragt und jetzt wieder angeklopft. Ich will künftig schon noch Handball spielen, aber Oberliga muss es nicht mehr unbedingt sein. Fünf oder sechsmal pro Woche in der Vorbereitung zu trainieren ist mir etwas zu viel“, erklärt Haake. Hinzu komme, dass Hoykenkamp „um die Ecke“ liege und sich so die Fahrzeit verkürze. Bis Saisonende steht Lutz Matthiesen an der Seitenlinie und soll die Turnerschaft möglichst in die Landesliga führen. „Er macht das zu Ende und hofft mit dem aktuellen Personal um Platz eins und zwei zu spielen“, sagt Abteilungsleiter Hans-Georg Ahrens, „Ob wir das schaffen, steht in den Sternen. Da kommt es auf die Personalsituation an. Aktuell darf sich keiner mehr verletzen“.

Mittelfristig will die TSH höher hinaus. „In drei bis fünf Jahren soll Hoykenkamp in der Verbandsliga spielen“, geben Haake und Ahrens das ambitionierte Ziel aus. Mit dabei helfen soll Ole Goyert. Der Rechtsaußen läuft derzeit noch für den Oberligisten HSG Delmenhorst auf und schließt sich zur kommenden Spielzeit der Turnerschaft an. „Die Verpflichtung stand schon so gut wie fest, bevor ich als Spielertrainer zugesagt hab“, berichtet Haake. Goyert ist gebürtiger Hoykenkamper und will laut Haake wieder mit seinen Kumpels spielen. Weitere Spieler haben laut Haake bereits zugesagt, Namen nannte er noch nicht. Zudem machen seines Wissens alle aktuellen Akteure weiter. Hinzu sollen nach und nach Jugendspieler integriert werden. „Ich habe mir die C- und B-Jugend hier angeschaut, Hoykenkamp ist da gut aufgestellt“, meint Haake.

Der TSH-Nachwuchs brachte die Zusammenarbeit von Haake und Hoykenkamp quasi ins Rollen: „Ich habe ihn angesprochen, weil in den nächsten Jahren gute Jugendspieler hochkommen. Haake hat bei der HSG Delmenhorst bewiesen, dass er eine Mannschaft führen und nach oben bringen kann. Er versteht den Handball, kann Spieler motivieren und jeden einzelnen nach vorne bringen. Das soll eine langfristige Zusammenarbeit werden. Der Name André Haake ist in dieser Region schon einer, der Leute ranzieht“, hofft Ahlers auch auf einen Effekt bei künftigen Spieler-Verpflichtungen.

Für die Spielzeit 2020/21 sollen noch fünf oder sechs Neuzugänge kommen. „Nächste Saison sollen es 16 bis 18 Spieler sein, je nachdem, wie es auf der Torwartposition aussieht. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein oder zwei Linkshänder und auch im Rückraum ist Hoykenkamp aktuell noch recht dünn aufgestellt“, erzählt Haake. Wie groß die Spielanteile von ihm selbst werden, könne er noch nicht sagen.