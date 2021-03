Andreas Lehmkuhl vom TV Hude hätte sich im Jahr 2019 beinahe für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. (INGO MÖLLERS)

Die Voraussetzungen waren, vorsichtig formuliert, suboptimal. Als sich Andreas Lehmkuhl im März 2019 auf den Weg zu den Tischtennis-Landesmeisterschaften der Senioren machte, hatte er keine großen Ziele vor Augen. Schon dass er überhaupt teilnehmen durfte, war keine Selbstverständlichkeit. „Ich hatte mich gerade so mit Ach und Krach qualifiziert“, blickt der Spieler des TV Hude zurück. Und als wären die Aussichten auf einen erfolgreichen Wettbewerb in der Altersklasse Ü40 damit nicht bereits getrübt genug gewesen, kamen zu dieser wenig berauschenden sportlichen Ausgangslage noch tagesaktuelle Probleme hinzu.

Die Meisterschaften in Sandkrug sollten um 13 Uhr beginnen, was Andreas Lehmkuhl in zeitliche Bedrängnis brachte. Da er keine Vertretung für die Arbeit bekommen hatte, musste er bis kurz vorher im Geschäft bleiben. „Ich hatte noch Glück, dass kein später Kunde kam, sodass ich den Tischtennis-Laden um 12.30 Uhr zuschließen und direkt in die Halle konnte“, schildert der 46-Jährige. Immerhin blieben ihm noch wenige Minuten, um sich zumindest etwas einzuspielen. „Aber nichtsdestotrotz war das eine relativ schlechte Vorbereitung. Ich hatte gerade auch große Probleme mit Pollenflug und meinem Asthma und hatte tatsächlich ein paar Tage vorher überlegt, ob ich die ganze Veranstaltung absage, weil es mir körperlich nicht so gut ging“, berichtet Lehmkuhl. Letztlich fuhr er doch nach Sandkrug – und erlebte dort völlig überraschend das Turnier seines Lebens. „Ich habe ein Ergebnis erzielt, das absolut nicht zu erwarten war“, resümiert Lehmkuhl.

Eigentlich wollte er nur seinen Doppelpartner Heiko Schlake vom TuS Sandhorst und seine Mixed-Partnerin Nicole Stromberg vom SV Wissingen nicht im Stich lassen. Mit ihnen war allerdings in Runde eins beziehungsweise zwei Endstation. In der Einzelkonkurrenz rechnete sich der Huder Akteur von vornherein keine großen Chancen aus, weit zu kommen. Zumal seine Gegner viel zu stark erschienen. Zum Auftakt traf er auf Klaus Kotke vom SV Vechelde, seines Zeichens damals einer der besten Spieler der Landesliga Braunschweig. Kotke verwies auf einen TTR-Wert von 1935 Punkten, Lehmkuhl stand bei 1761 Zählern – von 30 Teilnehmern waren nur vier nominell schlechter als er. Rechnerisch ergab sich für den Außenseiter gegen Kotke eine Gewinnwahrscheinlichkeit von überschaubaren sechs Prozent.

Dreimal über die volle Distanz

Doch die erwartete klare Niederlage sollte nicht folgen. „Ich habe erstaunlicherweise die ersten beiden Sätze gewonnen. Da kam er nicht so recht ins Spiel rein“, erinnert sich Lehmkuhl. Mit 11:5 und 11:7 entschied er die beiden Durchgänge für sich. Danach steigerte sich Kotke jedoch und holte die folgenden beiden Sätze mit 11:8 und 12:10. Somit ging das Duell über die volle Distanz – mit dem besseren Ende für Lehmkuhl, der den fünften Abschnitt mit 11:8 gewann. „Damit hatte ich schon viel mehr erreicht, als ich mir für das Turnier vorgenommen hatte“, erklärt der Huder. Mit seinem relativ unkonventionellen Spielsystem, das aus einer Mischung aus Abwehr und Angriff besteht, sei Kotke nicht wirklich zurechtgekommen.

Die erste Überraschung war damit besiegelt – und die zweite folgte sogleich. Gegen Frank Mühlmann vom Verbandsligisten TuSG Ritterhude hatte Lehmkuhl in drei Partien zuvor noch keinen einzigen Satz gewonnen. Dieses Mal betrug seine Siegwahrscheinlichkeit gerade mal 15 Prozent. Die theoretische Chancenlosigkeit bewahrheitete sich aber nicht. Nachdem Lehmkuhl zweimal in Führung gegangen war und sein Kontrahent zweimal umgehend zurückgeschlagen hatte, musste erneut der fünfte Satz über Sieg und Niederlage entscheiden. Der Verlauf hätte spannender kaum sein können. Lehmkuhl lag bereits relativ deutlich zurück, kämpfte sich jedoch wieder heran – und setzte sich am Ende mit 12:10 durch. Das Glück war dem Huder allerdings etwas hold, er profitierte von mehreren Netz- und Kantenbällen.

Plötzlich stand er so bei zwei Siegen aus zwei Partien, in denen er absoluter Außenseiter gewesen war. Und nicht nur deshalb ergab sich eine interessante Konstellation. Neben Lehmkuhl hatte nämlich auch der zweite Underdog, Thomas Hävemeyer vom TV Bergkrug aus der Bezirksliga, die beiden Favoriten bezwungen. Somit kam es zum direkten Duell um den Gruppensieg. Gegen Hävemeyer standen Lehmkuhls Chancen auf einen Sieg nicht schlecht, „weil der eine Spielweise hat, die ich mag, und nur ein paar TTR-Punkte mehr als ich. Ich habe das Ding tatsächlich auch relativ souverän mit 3:0 gewonnen und war plötzlich Gruppenerster“, blickt Lehmkuhl noch immer etwas ungläubig zurück.

So berichtete der DELMENHORSTER KURIER am 14. März 2019 über die Senioren-Landesmeisterschaften im Tischtennis. (weser kurier archiv)

Der Einzug ins Achtelfinale war perfekt, und auf einmal eröffneten sich dem Huder völlig neue Perspektiven. Der niedersächsische Tischtennis-Verband hatte sechs Plätze für die Deutschen Meisterschaften zu vergeben. Da sein Vereinskollege Marco Stüber und Florian Haux aus Wolfenbüttel, die beide ganz souverän ins Viertelfinale eingezogen waren, schon vorher ihren Verzicht auf eine eventuelle Qualifikation für die DM erklärt hatten, stand fest, dass der Einzug ins Viertelfinale für die Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen reichen würde.

Die Ausgangslage vor seinem Achtelfinale war für Lehmkuhl bereits eine gewohnte. Sein Kontrahent Jacek Dombrowski vom Bezirksoberligisten SV Broitzem nahm mit 1869 TTR-Punkten die Favoritenrolle ein, Lehmkuhls Siegwahrscheinlichkeit betrug 16 Prozent. Das Duell nahm dann zunächst auch den erwarteten Verlauf. Der Huder blieb in den ersten beiden Sätzen fast chancenlos und zog mit 3:11 sowie 7:11 den Kürzeren. „Der hat mir wirklich jeden Ball um die Ohren gehauen“, beschreibt Lehmkuhl seine anfängliche Unterlegenheit. „Ich war auch unzufrieden und habe rumgemeckert, weil es natürlich ärgerlich war, sich so abschießen zu lassen, wenn man schon mal so weit gekommen ist.“

Unterstützung für den Gegner

Hinzu kam eine, wenn man so will, kleine Fankulisse, die in der Mehrzahl Dombrowski anfeuerte. „Er hatte einige Leute dabei, die ihn lautstark unterstützt haben. Ich hatte eigentlich nur meinen Doppelpartner, der hat mich dann ein bisschen gecoacht“, schildert Lehmkuhl. Zwar wurden die Landesmeisterschaften in Sandkrug und damit nicht allzu weit von seinem Heimatort entfernt ausgetragen, aber mit Felix Lingenau und Marco Stüber standen zwei weitere Huder im Achtelfinale, „die natürlich viel größere Chancen hatten weiterzukommen“, erklärt Lehmkuhl. Daher guckten sich die Leute aus der Gegend eher deren Partien an.

Wenig später war an Lehmkuhls Tisch dann gar kein Zuschauer aus der Nähe mehr dabei. Nach den misslungenen ersten beiden Sätzen riet ihm sein Doppelpartner, ruhig zu bleiben. Lehmkuhl hielt das jedoch für keine passende Idee, er wollte seinem Unmut einfach Luft verschaffen. Daher sei er „ein bisschen pampig“ geworden. Das wiederum gefiel seinem Doppelpartner nicht, der sich daraufhin aus der Halle verabschiedete. Lehmkuhl war nun vollends auf sich allein gestellt – schaffte aber die Wende. „Ich habe mein Spiel ein bisschen umgestellt und bin viel mehr ins Risiko gegangen“, erläutert er seine geänderte Herangehensweise. So entschied er die nächsten beiden Sätze mit 11:7 und 13:11 für sich.

Das Duell spitzte sich nun zu, die Spannung stieg enorm. Den Start in den fünften Satz verpatzte Lehmkuhl völlig und geriet mit 1:6 in Rückstand. Doch anschließend bewies er Moral, biss sich zurück und ging sogar mit 10:9 in Führung. Der Sieg und die damit verbundene Qualifikation für die DM war zum Greifen nah, nur noch einen einzigen Punkt entfernt. Lehmkuhl hatte sogar Aufschlag, „was bei dem Spiel ein klarer Vorteil war“, wie er bemerkt. Der Ball kam zurück, und dann spielte der Huder einen laut eigener Aussage „wirklich guten Angriffsball“. Aber Dombrowski hatte die passende Antwort parat. „Er blockte den dermaßen gut zurück, dass ich gar keine Chance hatte, den wieder auf den Tisch zu bringen“, schildert Lehmkuhl. Somit stand es 10:10, es war also trotzdem noch alles drin. Doch Dambrowski hatte das bessere Ende für sich und machte mit zwei relativ sicheren Punkten seinen Erfolg perfekt.

Entscheidung abgenommen

„Ich habe mich natürlich tierisch geärgert, dass ich diese einmalige Chance nicht genutzt habe“, sagt Lehmkuhl. Andererseits machte er sich damals in seiner Selbstreflexion keinen Vorwurf, da er „keinen leichten Fehler gemacht und keinen feigen Ball gespielt“ habe. „Ich habe mutig angegriffen, und er hatte einfach noch mal die deutlich bessere Antwort“, zollt Lehmkuhl seinem siegreichen Kontrahenten immer noch Respekt.

Immerhin: Durch die verpasste DM-Teilnahme geriet er in keine Zwickmühle. Die Titelkämpfe gingen nämlich an Pfingsten über die Bühne, was für Lehmkuhl einen inneren Konflikt mit sich gebracht hätte. Als alter Wildeshauser hat er das Gildefest in seinem Terminkalender nämlich seit mehr als 25 Jahren fest eingeplant. Ein Event hätte er also definitiv verpasst. „Die Entscheidung ist mir abgenommen worden“, sagt Lehmkuhl mit einem Schmunzeln. Das Pfingstfest sei dann auch „extrem schön“ gewesen. „Das war ein bisschen versöhnlich“, meint Lehmkuhl.

Wenn er vor der Wahl gestanden hätte, wäre er allerdings zur DM gefahren. „Das wäre keine Frage gewesen“, stellt der 46-Jährige klar. Diese große Gelegenheit hätte er sich nicht entgehen lassen. Dass er irgendwann doch noch mal die Qualifikation schafft, schließt Lehmkuhl indes nicht aus. Wobei „irgendwann“ an dieser Stelle doch eher die etwas fernere Zukunft bedeutet. „Meine einzige Chance ist vielleicht mal irgendwann bei den Herren 75 oder 80, wenn ich lange fit bleiben sollte“, blickt Lehmkuhl voraus. Eventuell könne er dann über körperliche Vorteile mal die Teilnahme realisieren. Aktuell wäre er bei der DM als Bezirksoberliga-Spieler derweil „schon fast ein Exot“.

Ein Exot war er bei den Senioren-Landesmeisterschaften 2019 zwar nicht, aber eben ein Außenseiter. Einer, der in dieser Rolle nicht nur das Spiel, sondern gleich das Turnier seines Lebens absolvierte.

Zur Person

Andreas Lehmkuhl (46)

ist hauptberuflich im Tischtennis-Fachhandel tätig. Als freier Mitarbeiter schreibt er seit vielen Jahren für den DELMENHORSTER KURIER. Seit 2004 steht er beim TV Hude an der Platte, seine vorherigen Stationen waren TuRa Oldenburg, VfL Wildeshausen und Harpstedter TB. Zuletzt spielte er beim TV Hude III in der Bezirksoberliga.

Weitere Informationen

Die Ergebnisse

Gruppenphase

Andreas Lehmkuhl - Klaus Kotke 11:5, 11:7, 8:11, 10:12, 11:8

Andreas Lehmkuhl - Frank Mühlmann 11:4, 9:11, 11:4, 3:11, 12:10

Andreas Lehmkuhl - Thomas Hävemeyer 11:7, 12:10, 11:7

Achtelfinale

Andreas Lehmkuhl - Jacek Dombrowski 3:11, 7:11, 11:7, 13:11, 10:12