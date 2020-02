Andreas Seven fungiert weiterhin als Vorsitzender des SV Tur Abdin. (INGO MÖLLERS)

Andreas Seven bleibt Vorsitzender des SV Tur Abdin Delmenhorst. Bei der Mitgliederversammlung wurde er jüngst in seinem Amt bestätigt. Als 2. Vorsitzender fungiert fortan Isa Tezel. Darüber hinaus gibt es ein weiteres neues Mitglied im Vorstand. Sonja Aksoy ist nun als Protokollführerin tätig. Außerdem sind Maikel Demir (Kassenwart), Miriam Tezel (erste Beisitzerin) und Mathias Demir (zweiter Beisitzer) im Gremium vertreten.

Daniel Karli (Abteilung Jugendfußball) wird künftig von Sarah Jakob und Benjamin Sen unterstützt. In der Kinderabteilung engagieren sich Maryam Nergiz und Hanna Mutlu als Vorstandsmitglieder, für die Abteilung Jugendsport sitzt Juliana Uyar im Gremium. Neu dabei ist zudem Thomas Mutlu für den Bereich Finanzen.

Bei der Versammlung zog der Vorstand ein Fazit der vergangenen zwei Jahre. Das damals neu gewählte Gremium hatte sich vorgenommen, den SV Tur Abdin strukturiert und nachhaltig voranzubringen, ihn finanziell zu stabilisieren sowie eine Perspektive für Jugendliche und Kinder zu schaffen. Laut Andreas Seven wurden viele Ziele erreicht. So sei etwa die Kinderabteilung, „welche eine absolute Herzensangelegenheit des Vorstandes ist“, in den vergangenen 24 Monaten aufgebaut und „mit vollem Einsatz“ Woche für Woche mit Aktivitäten gefüllt worden, wie der Verein auf seiner Facebook-Seite mitteilte.

Abdin stellt momentan drei Senioren-, eine Altherren- und drei Juniorenmannschaften – die höchste Anzahl gemeldeter Teams in der Vereinsgeschichte. „Die Abteilung Administration und Finanzen hat es gemeinsam mit dem gesamten Vorstand geschafft, die finanziell schlechte Lage des Vereins zu beenden. So steht der Verein nach zwei wirtschaftlich guten Jahren finanziell solide da und kann ruhig und ohne Belastungen weiter perspektivisch ausgebaut werden“, teilte Abdin mit. Einen wesentlichen Anteil daran hätten die aktiven und passiven Mitgliedschaften, die das Grundgerüst bildeten. Zudem sei die Abteilung Sponsoring professionell in Angriff genommen worden. Man habe ein Konzept für die kommenden Jahre entwickelt, das „unsere Partner und den Verein noch besser in ihrer Zusammenarbeit voranbringt“.