Während der Saison 2015/16 trennten sich die Wege von Andree Höttges und dem SV Tur Abdin Delmenhorst. Nun fanden beide Parteien wieder zusammen. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Ein alter Bekannter steht ab der kommenden Saison an der Seitenlinie des SV Tur Abdin Delmenhorst: Andree Höttges übernimmt das Traineramt beim Fußball-Bezirksligisten. Zurzeit coacht er den VfL Wildeshausen II in der 1. Kreisklasse und wird diesen aller Voraussicht nach in die Kreisliga führen, bevor er an die Delme zurückkehrt. Höttges hatte die Abdiner in der Saison 2014/15 hinter dem VfL Wildeshausen und dem SV Atlas Delmenhorst auf Platz drei der Bezirksliga geführt – das bis dato beste Abschneiden der Aramäer.

In der folgenden Spielzeit im Jahr 2016 trennten sich die Wege von Verein und Trainer. Viele Leistungsträger wie Can und Mikael Blümel sowie Simon Matta hatten die Mannschaft vor der Saison verlassen, es lief sportlich nicht gut. Die Parteien trennten sich im Guten, das betonen sowohl die sportlich Verantwortlichen der Abdiner als auch Höttges. Der Kontakt riss auch nie ab. „Abdin gehört wie auch der TSV Großenkneten und der VfL Wildeshausen zu den Vereinen, bei denen ich gerne gearbeitet und danach Kontakt gehalten habe. Bei diesen Vereinen wird die Arbeit gewürdigt und ist von gegenseitigem Respekt geprägt“, erzählt Höttges.

Ende vergangenen Jahres wurde der Kontakt intensiver. „Als Christian Kaya bei uns als Trainer aufgehört hat, haben wir uns umgeschaut. Andree war da ein Thema, aber er war nicht zu bekommen. Wir haben dann aber schon mal über die kommende Saison geredet“, berichtet Isa Tezel. Der Sportliche Leiter der Abdiner führte dann Gespräche mit Edgar Kary, der die Mannschaft derzeit trainiert. „Wir haben da von vornherein mit offenen Karten gespielt, Edgar wusste Bescheid“, sagt Tezel. Er hofft, genau wie Höttges, dass Kary auch in der kommenden Saison Teil des Trainerteams bleibt. „Er macht gute Arbeit, wir würden ihn gerne behalten“, betont Tezel.

Bleibt Edgar Kary bei Abdin?

Auch Kary kann sich eine weitere Zusammenarbeit gut vorstellen. „Bei den Gesprächen im Winter war schon so gut wie klar, dass im Sommer ein Trainer kommt. Es war nur offen, wer das ist. Jetzt gibt es da Klarheit und wir werden uns zusammensetzen und besprechen, wie es kommende Saison weitergeht“, erklärt Kary. Die Mischung mit Höttges würde seiner Meinung nach Sinn ergeben. Der 51-jährige Höttges ist logischerweise erfahrener, Kary beendete erst kürzlich seine Torwartlaufbahn. „Wir sind beide detailversessen, akribisch und legen Wert auf Disziplin“, berichtet Kary. Höttges sieht das auch so. „Edgar war mein Spieler beim VfB Oldenburg, wir haben einen guten Kontakt zueinander. Es ist wichtig, verschiedene Meinungen im Trainerteam zu haben. Ich wäre schon der erste Trainer, habe aber auch selber schon als Co gearbeitet. Ich hoffe, wir finden eine Lösung“, sagt Höttges. In vielen Vereinen beobachte der Hauptcoach das Training häufig, während der Co-Trainer dieses leite. Als Beispiel nennt Höttges den VfL Wildeshausen mit Coach Marcel Bragula und dessen Co Patrick Meyer. „Ein erfahrener Trainer und ein jüngerer wären eine gute Sache. Sie könnten voneinander lernen“, meint Tezel.

Ob Kary den Abdinern erhalten bleibt, entscheidet sich bald. „Ich schätze Andree als Trainer sehr. Ich denke, Ende April oder Anfang Mai sollte es klar sein“, berichtet Kary. Bis dahin leitet er die Geschicke und versucht, was vor ihm schon viele Trainer, darunter Höttges, versuchten: Konstanz in die Leistung der Abdiner zu bringen. Konstanz nennt auch der kommende Trainer als Ziel. „Fußballerisch sehr gute Leute waren immer und sind da. Die Konstanz hat aber oft gefehlt“, weiß Höttges. Daran wolle er arbeiten, Trainingsfleiß sei dafür unabdingbar. „Wir müssen mal schauen, wie der Kader in der kommenden Saison aussieht, und dann schauen wir, was man erreichen kann“, blickt der 51-Jährige voraus. Mit dem Kader beschäftige er sich aktuell jedoch nur am Rande. „Man führt vielleicht mal ein Telefonat. Aber das ist Sache der Sportlichen Leitung und ich konzentriere mich auf die nächsten Spiele mit dem VfL. Wir haben noch schwere Aufgaben vor uns“, sagt Höttges.

Der Abschied aus Wildeshausen falle ihm „mit jedem Sieg schwerer“. Auch hier geht er nicht im Unfrieden. „Die Zusammenarbeit im Verein ist sehr gut, auch mit den 1. und 3. Herren“, berichtet Höttges. Er habe den Vereinsverantwortlichen frühzeitig von seinen Plänen erzählt, damit diese planen können. Das gehöre zum gegenseitigen Respekt, auf den Höttges größten Wert legt.

Tezel ist zuversichtlich, den richtigen Trainer für die kommende Spielzeit gefunden zu haben. „Er ist ehrgeizig und was er anpackt, macht er zu 100 Prozent. Ich habe unter ihm als Abdin-Coach zwar nicht mehr gespielt, aber bei Trainingseinheiten mitgemacht und die waren sehr gut“, berichtet Tezel. Viele Spieler aus der aktuellen Mannschaft kennen den neuen, alten Trainer. „Sie waren von der Mitteilung, dass Andree wieder Trainer wird, sehr angetan“, teilt Tezel mit. Dass es sportlich mit Höttges in der Saison 2015/16 nicht lief, beunruhigt ihn nicht. „Da konnte er nichts für, es hatten zu viele gute Leute den Verein verlassen“, sagt Tezel.