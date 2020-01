Andrej Kunz, hier noch im Trikot der HSG Schwanewede/Neuenkirchen, wird sich zur kommenden Saison wieder dem TV Neerstedt anschließen. (OLAF KOWALZIK)

Andrej Kunz kehrt zur kommenden Saison zum Handball-Verbandsligisten TV Neerstedt zurück. Nach nur einer Saison beim Oberligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen schließt er sich wieder seinem vorherigen Verein an. „Wir hatten gute Gespräche mit Andrej und er war unsere absolute Wunschverpflichtung. Er ist eigentlich ein Neerstedter Junge, der einfach hierher gehört. Daher konnten wir schnell Nägel mit Köpfen machen und mit ihm einen starken Spielmacher verpflichten“, erklärt der TVN-Vorsitzende Tim Gersner.

Kunz soll dem Neerstedter Rückraum in der kommenden Spielzeit wieder mehr Alternativen geben. Er sei ein sehr flexibler Akteur, der auch in der Oberliga bei der stark besetzten HSG Schwanewede/Neuenkirchen regelmäßig seine Spielanteile bekomme, heißt es in einer Mitteilung des TVN. Zudem agiere Kunz auch in der Verteidigung clever und umsichtig.

Trainer Andreas Müller freut sich ebenfalls, dass Kunz nach Neerstedt zurückkehrt. „Andrej passt mit seinem Profil perfekt in die Mannschaft. Er kann mein verlängerter Arm auf dem Feld sein, da bin ich mir sicher“, meint der Coach.

Weitere Tätigkeit

Darüber hinaus profitieren die Neerstedter auch aus einem anderen Grund von Kunz’ Rückkehr. Als Co-Trainer wird er ab der nächsten Saison gemeinsam mit Cordula Schröder-Brockshus die Geschicke der 1. Damen leiten.