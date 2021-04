Die HSG Hude/Falkenburg schraubt weiterhin am Kader für die kommende Saison in der Handball-Oberliga der Frauen. Nach dem Abgang der langjährigen Torhüterin Katharina Woltjen hat das Team von Trainer Lars Osterloh die Verpflichtung einer neuen Keeperin bekannt gegeben. Wie die HSG auf ihrer Facebook-Seite mitteilt, verstärkt Anneke Alfs die Mannschaft. Die 28-Jährige ist in der Region wahrlich nicht unbekannt, schließlich spielte sie bereits für die HSG Delmenhorst und die TS Hoykenkamp.