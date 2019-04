Atlas-Stürmer Oliver Rauh (hier gegen den TB Uphusen) stellte mit seinem Tor früh die Weichen auf Sieg für die Blau-Gelben. (Ingo Möllers)

Gifhorn. Dem SV Atlas Delmenhorst ist in der Fußball-Oberliga Niedersachsen durch Tore von Oliver Rauh und Patrick Degen ein ganz wichtiger 2:0 (2:0)-Auswärtssieg gegen den MTV Gifhorn gelungen. Für Olaf Blancke war es im fünften Anlauf der erste Erfolg als Atlas-Trainer. „Die Erleichterung ist natürlich groß. Aber es geht hier nicht um mich, sondern um Atlas. Ich bin eher glücklich über die drei Punkte“, jubelte Blancke, der personell viele richtige Entscheidungen getroffen hatte und bis auf eine Ausnahme auf dieselben Spieler setzte, die beim 0:3 gegen Arminia Hannover noch so enttäuscht hatten.

Lediglich Thomas Mutlu rückte für Thade Hein in die Startelf. „Natürlich war ich nicht glücklich, dass ich gegen Hannover nicht spielen durfte, aber heute habe ich meine Chance genutzt“, sagte Mutlu, der von Blancke einen Sonderauftrag mit auf dem Weg bekam. Er sollte Gifhorns Topscorer Marvin Luczkiewicz kaltstellen. „Er ist prädestiniert für solche Aufgaben und hat das sehr gut gemacht“, lobte Blancke, der sein Vertrauen im Sturm erneut Oliver Rauh schenkte und Marco Prießner trotz abgesessener Sperre erst einmal auf der Bank schmoren ließ. „Ich habe mich einfach für Oli entschieden, weil Gifhorn Probleme mit Tempo hat“, erklärte der Coach.

Für diese Entscheidung sollte er bereits in der fünften Minute belohnt werden. Auf der rechten Außenseite setzte sich Musa Karli gleich gegen mehrere Gegenspieler durch und bediente Rauh, der eine harmlose Flanke in den Strafraum schlug. Was MTV-Torwart Tobias Krull dann tat, kann er sich wohl selbst kaum erklären. Denn er bugsierte das Leder ins eigene Netz, obwohl er den Ball eigentlich schon sicher in den Händen hatte – 0:1 (5.). „Es wurde auch mal Zeit, dass wir Glück haben“, sagte Mutlu schmunzelnd. Es war Balsam auf die geschundene Atlas-Seele. Die Blau-Gelben waren nun voll da, schmissen sich in jeden Zweikampf und setzten auch offensiv immer wieder spielerisch gute Akzente. So auch in der 13. Minute, als Rauh nach einem langen Ball dem generischen Verteidiger davon gelaufen war und einen überlegten Pass in den Rückraum auf Degen spielte, der das Leder ins lange Eck platzierte und mit ein wenig Hilfe vom Innenpfosten zum 2:0 für die Gäste aus Delmenhorst traf.

Die Gastgeber hatten in der Folge weiterhin große Probleme mit den langen Bällen der Gäste, die zumeist Rauh fanden. In Minute 27 scheiterte der Atlas-Stürmer mit einem missglückten Heber an Krull. Kurz vor der Halbzeit schickte Marlo Siech Rauh auf die Reise und ermöglichte eine Zwei-gegen-eins-Situation. Rauhs Querpass auf Leon Lingerski war jedoch viel zu ungenau, sodass die Chance verpuffte (40.). „Die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen“, freute sich Blancke, dessen Mannschaft sich kurz vor dem Pausenpfiff das erste Mal bei Torwart Florian Urbainski bedanken musste. Nach einem Freistoß aus halblinker Position ließ Rauh Gegenspieler Sören Saikowski aus den Augen. Urbainski parierte aus kurzer Distanz aber gleich zweimal glänzend (44.).

Zur Pause wechselte Blancke und brachte Tom Schmidt für den stark Gelb-Rot gefährdeten Nick Köster. Zehn Minuten später musste auch Karli den Platz aufgrund von Oberschenkelproblemen verlassen. Für ihn kam Stürmer Marco Prießner ins Spiel.

Die Hausherren waren bemüht, Druck auszuüben, doch ihnen fiel gegen die sehr leidenschaftlich verteidigende Atlas-Defensive nicht viel ein. So agierten die abstiegsgefährdeten Gifhorner zumeist nur mit Distanzschüssen, die aber allesamt am Tor vorbeiflogen. „Wir standen sehr kompakt und haben nichts zugelassen“, sagte Mutlu. Gifhorn konnte froh sein, dass die Delmenhorster ihre vielen guten Konterchancen fahrlässig vergaben. Sowohl Degen als auch Prießner hatten das 3:0 auf dem Fuß (60./74.). „Das waren Riesenchancen, da müssen wir den Sack zumachen“, haderte Blancke. Dennoch skandierten die rund 60 mitgereisten Atlas-Anhänger unter den rund 200 Zuschauern frühzeitig „Auswärtssieg, Auswärtssieg“.

Am Ende stand dann auch ein hochverdientes und nie gefährdetes 2:0 für die Delmenhorster zu Buche, die somit eine Trotzreaktion auf die Arminia-Pleite zeigten. „Wir haben einen Einlauf bekommen, aber der war verdient. Heute haben wir es besser gemacht“, erklärte Mutlu, der seine fünfte Gelbe Karte sah und im nächsten Spiel gegen die Reserve von Eintracht Braunschweig zuschauen muss. Durch den dritten Erfolg in der Fremde rangiert der SVA weiterhin auf dem achten Tabellenplatz und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der MTV Gifhorn belegt.