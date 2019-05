Nachdem der SV Atlas den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga nun eingetütet hat, können sich die Blau-Gelben vollends auf ihr Saisonhighlight konzentrieren – das NFV-Pokalfinale gegen den TuS Bersenbrück. Am Dienstag gab der übertragende Fernsehsender „Das Erste“ die Anstoßzeit bekannt: Angepfiffen wird die Partie des SV Atlas um 14.15 Uhr. Im Rahmen des Finaltags der Amateure überträgt die ARD in einer Konferenzschaltung neben der Begegnung der Blau-Gelben noch sieben weitere Endspiele. Der Drittligist Würzburger Kickers trifft im bayrischen Landespokalfinale beispielsweise auf den SV Viktoria Aschaffenburg. Der Delmenhorster Patrick Drewes, der bei den Kickers als Stammtorhüter in die Saison gestartet war, ist allerdings noch verletzt.