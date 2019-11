Für Marvin Osei und Co. gab es über die linke Seite gegen Marcel Schreyer kaum ein Durchkommen. Ohnehin behielten die Defensiven die Oberhand. (Andre Klattenhoff)

„Es gibt so Spiele...und heute war so eines“ – Key Riebau, Trainer des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst, drückte es etwas kryptisch aus, doch was er meinte, war klar: Spielerisch lief bei der Freien Turnerschaft Braunschweig beim 0:0 nicht viel zusammen. Doch auch die Gäste schafften es kaum mal, eine Chance herauszuspielen, und so endete die Partie torlos. Beide Teams können damit durchaus leben. Am Ende war es sogar etwas glücklich für die Delmestädter, da die Freien Turner dem Lucky Punch in den Schlusssekunden nah waren. Die Riebau-Mannen bleiben damit auch nach 16 Runden ungeschlagen und stehen mit elf Siegen und fünf Unentschieden bei 38 Punkten und damit auf Rang zwei.

Atlas musste gegenüber der Konkurrenz um die Spitzenpositionen etwas Federn lassen. VfV Borussia Hildesheim siegte mit 5:0 beim TuS Bersenbrück und hat nun fünf Zähler Vorsprung auf Atlas, jedoch auch bereits ein Spiel mehr absolviert. Der drittplatzierte VfL Oldenburg setzte sich mit 4:1 gegen den MTV Gifhorn durch und rückte bis auf vier Zähler an die Delmestädter heran, hat jedoch ebenfalls bereits eine Begegnung mehr bestritten.

In Braunschweig musste Riebau seine Startelf erneut umstellen. Fast zehn Spieler waren verletzungsbedingt oder gesperrt nicht dabei, darunter nahezu alle zentralen Akteure: Mit Florian Stütz, Kapitän Nick Köster und Musa Karli fehlte das Stamm-Mittelfeld, mit Karlis Plendiskis und Leon Lingerski die Innenverteidigung. Da zudem Kevin Radke, Thade Hein, Stefan Bruns und Devin Isik passen mussten, feierten mit Milot Ukaj (aus der Kreisliga-Mannschaft) und Malte Müller (Co-Trainer) zwei Spieler nach Einwechslung ihre Saisonpremiere. Riebau setzte in der Startelf auf Jan-Niklas Wiese in der Innenverteidigung sowie auf Keisuke Morikami und den etatmäßigen Mittelstürmer Marek Janssen auf der Doppel-Sechs.

Chancenarme erste Hälfte

Defensiv machten es die Delmenhorster von Beginn an gut. Wiese und Marlo Siech gewannen in der zentralen Verteidigung nahezu jeden Zweikampf, Morikami und Janssen eroberten viele Bälle. Über außen drangen Oliver Rauh und Julian Harings immer wieder nach vorne. Doch sie alle schafften es nicht, die vier Offensivkräfte ins Spiel zu bringen. Emiljano Mjeshtri und Marco Prießner setzten sich selten durch, zu Tom Schmidt und Robert Plichta in der Spitze gelangte kaum ein Ball. Und so spielte sich in der ersten Halbzeit viel im Mittelfeld ab, ohne dass es wirklich gefährlich wurde auf einer der beiden Seiten.

Eine Halbchance verbuchte Rauh früh, nachdem er einen starken Steilpass von Janssen auf halbrechts erlief, beim Abschluss innerhalb des Strafraums jedoch etwas wegrutschte, sodass Timo Keul im FT-Kasten keine größeren Probleme hatte, den Schuss aufs kurz Eck zu parieren (7.). Auf der Gegenseite dauerte es bis zur 42. Minute, bis Julian Bräunig erstmals gefährlich Richtung SVA-Kasten schoss. Er verzog jedoch nach einer Flanke von Marcel Schreyer um einen guten Meter. Das war es mit Gelegenheiten aus dem Spiel heraus. Einmal wurden die Blau-Gelben jedoch nach einem Standard gefährlich: Janssen zirkelte einen Freistoß flach um die Mauer, Keul parierte stark (32). So ging es leistungsgerecht torlos in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang änderte sich zunächst wenig. Wieder waren es die Gäste, die den ersten Abschluss verzeichneten, wieder war Rauh beteiligt. Der Rechtsverteidiger setzte sich außen gut durch, seine Flanke wurde abgefälscht und segelte auf Prießner zu. Dieser ging dem Ball gut entgegen, köpfte jedoch knapp rechts vorbei. Es war die größte Chance der Delmenhorster (52.). Die Gastgeber näherten sich nach einer Stunde dem Ziel an, als Benedict Chandra eine Freistoß-Flanke des ehemaligen Bundesligaspielers Damir Vrancic daneben köpfte.

Das Spiel wurde nun hektischer, die Ballverluste in der Vorwärtsbewegung bei beiden Teams häuften sich. Daraus resultierten auch viele kleine Fouls in einer insgesamt fairen Partie, die Schiedsrichter Benjamin Schmidt jederzeit gut im Griff hatte. Prießner war mit den teils etwas kleinlichen, aber einer Linie entsprechenden Pfiffen zunehmend unzufrieden. Er sah zunächst für Ballwegschlagen Gelb – es war seine fünfte Verwarnung der Saison, er fehlt damit gesperrt bei Eintracht Celle kommende Woche – und foulte in der Folge zweimal leicht und diskutierte laufend mit dem Schiedsrichter. Dieser empfahl den Atlas-Verantwortlichen die Auswechslung, diese kamen dem nach einer guten Stunde nach.

Auf dem Rasen neutralisierten sich die Teams weiterhin weitestgehend. Gefährlich wurde es nach 70 Minuten: FT-Verteidiger Marvin Fricke wollte einen Ball ins Toraus laufen lassen, ließ sich dabei jedoch von Tom Schmidt düpieren. Letzterer spielte den anschließenden Querpass jedoch in die Füße eines Braunschweigers – Chance vertan.

Atlas wurde nun offensiver. Einen weiteren starken Janssen-Schnittstellenpass erreichte Milot Ukaj zwar und schien zu einer Großchance zu kommen, wurde jedoch im letzten Moment noch abgedrängt (71.). Auf der Gegenseite rutschte kurz darauf ein Ball zu Chandra durch, der aus knapp 16 Metern direkt abzog. Florian Urbainski war wohl mit den Fingerspitzen noch am Leder, sodass dieses an den Pfosten klatschte. 85 Minuten waren gespielt, als gleich vier Delmenhorster den Abschluss verpassten. Plichta schob im Strafraum auf Schmidt quer, statt zu schießen. Dieser wiederum machte noch zwei Haken und schoss nicht. Danach wurden Janssen und Morikami geblockt (85.). Bis zur 90. Minute passierte nichts mehr. Doch zwei Ecken der Braunschweiger in der Nachspielzeit hatten es in sich. Einen Vrancic-Kopfball blockten die Blau-Gelben zu einer weiteren Ecke, einen Kopfball von Hendrik Neumann rettete Urbainski auf der Linie.

Riebau zeigte sich mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. „Ich hätte mir vor dem Tor mehr Geilheit gewünscht. Aber wir sind nach 16 Spieltagen ungeschlagen, das ist ein Statement. Man muss auch mal mit einem Punkt zufrieden sein“, meinte er.