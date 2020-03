Marek Janssen (Mitte) erzielte in der Begegnung zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und dem TB Uphusen das Tor des Tages. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Nick Köster brachte es auf den Punkt: „Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagte der Kapitän des Oberligisten SV Atlas Delmenhorst, nachdem die Partie zwischen seinem Team und dem TB Uphusen beendet war. In einer über weite Strecken fußballerisch eher mauen Begegnung setzten sich die favorisierten Gastgeber mit 1:0 (0:0) durch, mussten sich die drei Punkte nach der Gelb-Roten Karte für Julian Harings in der 64. Minute allerdings erst mal erkämpfen. Letztlich schafften es die Gäste jedoch nicht, aus ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit Kapital zu schlagen. So reichte Atlas der Treffer von Marek Janssen aus der ersten Halbzeit zum Sieg.

Dass die beiden Mannschaften die rund 850 Zuschauer nicht gerade bestens unterhielten, sahen auch die beiden Trainer so. „Es war ein schwaches Fußballspiel“, urteilte Atlas-Coach Key Riebau. „Wir haben uns deutlich mehr vorgenommen, aber wenig von dem umgesetzt.“ Letztlich habe man den Dreier aber eingefahren, das Ergebnis sei also in Ordnung. Atlas blieb ohne Gegentor, „das ist gut.“ Dennoch merkte man Riebau an, dass er mit der Leistung seiner Schützlinge nicht einverstanden war. Die Art und Weise des Auftritts seiner Elf gefiel ihm nicht. „Das hat damit zu tun, ob ich gierig bin und Bock habe, den inneren Schweinehund zu überwinden. Wenn das nicht passiert, werden wir noch das eine oder andere Spiel haben, bei dem wir uns die Augen reiben.“ Riebau sprach von einer „Zufriedenheit aus der Hinserie, die auch gefährlich ist“. Er setzt nun auf den Konkurrenzkampf, der mit der Rückkehr der Verletzten wieder entsteht. Dann könne man auch mal einen Spieler mit der Bank sanktionieren, erklärte der Atlas-Coach.

Sein Gegenüber Achim Hollerieth ärgerte sich derweil darüber, dass seine Mannen ihre rund halbstündige Überzahl nicht genutzt hatten. „Da muss mehr kommen. Wir haben es spielerisch nicht lösen können. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen“, meinte der Uphuser Trainer. In seinen Augen wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen. „Wenn man die 90 Minuten sieht, war es eigentlich ein klassisches 0:0-Spiel ohne große Chancen.“ Sein Team habe „eigentlich ganz gut verteidigt“. Für etwas Zählbares reichte das zwar nicht, doch die Niederlage werfe den TBU nicht um.

Die Partie verlief von Beginn an recht unspektakulär. Die Blau-Gelben zeigten zwar die bessere Spielanlage, kamen aber zunächst nicht über Halbchancen hinaus. Julian Harings brachte den Ball von links in den Strafraum, wo Gäste-Schlussmann Christian Ahlers-Ceglarek klärte, bevor Aleksandar Jankovic an die Kugel kommen konnte (8.). Drei Minuten später folgte ein guter Angriff über die andere Seite. Oliver Rauh schickte den insgesamt sehr fleißigen Marvin Osei, dessen Flanke erwischte Marek Janssen aber zu früh mit dem Kopf, sodass der Ball deutlich am Kasten vorbeiflog.

Harings sieht Gelb-Rot

Von den Uphusern war derweil offensiv fast nichts zu sehen. Wenn sie sich dem Atlas-Gehäuse mal näherten, passierte das meistens mit Standards. Aus einem solchen resultierte auch die bis dato beste Gelegenheit der Gäste. Nachdem der Ball an Harings’ Hand gelandet war, gab es für den TBU einen Freistoß aus aussichtsreicher zentraler Position. Robert Littmann schoss jedoch flach links vorbei (28.). Fünf Minuten später lag der Ball dann im Netz – allerdings auf der anderen Seite. Marek Janssen nutzte die erste richtig gute Chance aus dem Spiel heraus zum 1:0 für die Delmestädter. Jankovic eroberte den Ball in der Uphuser Hälfte und bediente den Atlas-Stürmer, der in den Strafraum vorstieß und das Spielgerät an Ahlers-Ceglarek vorbeispitzelte. Bei der letzten Aktion der ersten Hälfte passierte der Ball wieder die Torlinie, doch Karlis Plendiskis, der nach einem Freistoß von Florian Stütz aus dem Gewühl heraus traf, stand im Abseits.

Auch nach dem Seitenwechsel boten beide Seiten wenig Spektakel. Janssen hatte eine gute Möglichkeit, um auf 2:0 zu erhöhen, doch er scheiterte nach Osei-Vorarbeit aus kurzer Distanz an Ahlers-Ceglarek (54.). Wenig später setzten die Gäste mal einen Nadelstich. Die ansonsten sicher stehende Delmenhorster Abwehr verlor Ramien Safi aus den Augen, der über die rechte Angriffsseite dem Atlas-Kasten entgegenlief, den Ball aber vertändelte, als er nach innen zog (59.). Kurz darauf dezimierten sich die Gastgeber selbst. Der mit Gelb vorbelastete Harings stieg nahe der Eckfahne ungeschickt gegen Abdullah Dogan ein und flog mit der Ampelkarte vom Platz (64.).

Der TBU hatte fortan wenig überraschend mehr Ballbesitz, schaffte es aber zu selten, die Blau-Gelben in der Defensive wirklich unter Druck zu setzen. Wenn Bälle in den Sechzehner kamen, klärte Atlas meistens problemlos. Die beste Uphuser Chance hatte Littmann, dessen Schuss Florian Urbainski stark parierte (90.). Der SVA verpasste es hingegen, zumindest einen Konter erfolgreich zu vollenden. In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Emiljano Mjeshtri die Latte.

Atlas bleibt damit im neuen Jahr ungeschlagen, hat sieben Punkte aus drei Spielen geholt und in der Tabelle den zweiten Platz zurückerobert. Die Uphuser rangieren weiter in der Abstiegszone.