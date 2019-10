Dominik Entelmann gehörte auch gegen den TV Jahn Delmenhorst zu den Torschützen des SV Atlas Delmenhorst II. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Reserve des SV Atlas Delmenhorst bleibt in der Fußball-Kreisliga weiter konkurrenzlos. Mit dem 14. Sieg vom Start weg hat die Mannschaft von Daniel von Seggern jetzt auch den elf Jahre alten Startrekord des TV Jahn pulverisiert. Und das gleich mit 5:0 (1:0) gegen einen am Ende zwar unter Wert geschlagenen, aber auch chancenlosen TV Jahn Delmenhorst. Schlüssel zum Sieg war eine nahezu hundertprozentige Chancenauswertung des Spitzenreiters. Von Seggern brauchte der meisterlichen Leistung seines Teams gar nicht viel hinzufügen: „In der ersten Halbzeit waren wir oft zu ungenau. Danach dann viel präziser und wir haben die Dinger weggemacht.“

Und genau das ist der Unterschied zur Vorsaison. Da war Atlas II auch in jedem Spiel dominant, erspielte sich Chance um Chance, ging damit aber verschwenderisch um. Gegen Jahn reichte ein Chancenverhältnis von 6:2 für den 5:0-Erfolg, im Oktober 2018 verlor man bei 12:5 Möglichkeiten noch 2:3 gegen den Lokalrivalen. Ein absoluter Gewinn ist natürlich Winter-Zugang Milot Ukaj, der gegen Jahn schon seine Saisontore 25 und 26 knipste. In der Torjägerliste kann längst nur noch Teamkollege Dominik Entelmann folgen, der ebenfalls einen Doppelpack feierte und auf 22 Treffer kommt. Es gibt wohl keinen Kreisligatrainer mehr, der am bevorstehenden Titelgewinn des SV Atlas II zweifelt. Jahn-Coach Arend Arends reihte sich ein. „Atlas hat verdient gewonnen, Meister werden sie sowieso.“

Atlas vor dem Aufstieg

Bei optimalen 42 Punkten und 76:8 Toren ist diese Prognose nicht besonders gewagt. Aber die Jahn-Gegenwehr war über eine Stunde lang beachtlich. Vor etwa 100 Zuschauern auf der DTB-Anlage spielte zudem der sehr böige Wind eine Rolle. Der Favorit hatte Mühe, seine gewohnte Dominanz auszustrahlen, weil Jahn kompakt verteidigte. Die Innenverteidiger Burak Yaman und Lucas Meinlschmidt gewannen sehr viele Zweikämpfe, davor stellten Paul Leis und besonders der immer prägender werdende Pascal Sroka gekonnt die Passwege zu. Allerdings verpassten es die Gäste, vielversprechende Kontersituationen nach Atlas-Fehlpässen bis zum Tor auszuspielen. Trotzdem hatte Jahn zunächst die beste Möglichkeit. Ein Freistoß von Yaman aus 25 Metern wurde vom Wind an die Latte geweht, Atlas-Keeper Philipp Pollmann konnte erst im zweiten Nachfassen klären (27.). Seine Vorderleute meldeten erst nach 33 Minuten offensive Ansprüche an, Ukaj schoss nach Rückpass von Entelmann aus zehn Metern knapp vorbei. Zwei Minuten später und zwölf Meter weiter weg klappte es dann: Ukaj zirkelte einen Freistoß aus 22 Metern zum 1:0 ins Tor (35.). Jahn-Sturmspitze Marc Pawletta, früher Torjäger im gelben Trikot und sehr engagiert unterwegs, prüfte Pollmann noch einmal (38.).

Halbzeit zwei begann zunächst ähnlich ereignisarm, bis sich die individuelle Klasse der Gastgeber durchsetzte. Entelmann wurde beim Dribbling im Jahn-Strafraum von Yaman gefoult, Schiedsrichter Per-Ole Wendlandt ließ jedoch zunächst weiterspielen. Erst auf Intervention von Assistent Uwe Hense gab es den Elfer, den Entelmann selbst zum 2:0 versenkte (63.). „Das war natürlich bitter. Wir kassieren durch zwei Standards zwei Tore und das Ding ist durch. Bis dahin hatte jeder nur eine Chance und wir haben trotz unserer vielen Ausfälle sehr gut mitgehalten“, analysierte Arends.

Jahn öffnete jetzt etwas mehr und wurde eiskalt bestraft. Dem 3:0 ging ein Ballgewinn von Dennis Metzing und ein Ukaj-Solo voraus, Fabio Meyer traf unhaltbar ins rechte Eck (70.). Atlas II durfte jetzt sogar kontern und tat das beim 4:0 sehr gekonnt. Entelmann schickte Ukaj, der Jahn-Schlussmann Edward Keiser überlupfte (77.).

Und weil das Lupfen so gut funktionierte chipte Meyer die Kugel zu Entelmann und „Domo“ lupfte über Keiser zum 5:0 (88.). „Am Ende war das ein bisschen zu hoch“, ärgerte sich Arends. „Wir würden natürlich eine Relegation spielen, wenn wir am Ende Zweiter werden sollten und wir würden auch aufsteigen, sollten wir dort gewinnen. Doch darüber zu spekulieren wäre in unserer jetzigen Lage absolut verfrüht, schließlich haben wir jahrelang gegen den Abstieg gespielt“, blickte der Coach voraus.