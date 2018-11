Jürgen Hahn und der SV Atlas gehen fortan getrennte Wege. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Paukenschlag am Mittwochmorgen: Der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst hat seinen Trainer Jürgen Hahn mit sofortiger Wirkung freigestellt. Vereinsvorsitzender Manfred Engelbart und Sportvorstand Bastian Fuhrken teilten ihre Entscheidung dem Coach am Dienstagabend vor dem Mannschaftstraining mit, Mittwochmorgen verkündeten sie ihren Entschluss dann der Öffentlichkeit im Zuge einer Pressekonferenz. Eine überraschende Entscheidung, wenn man die aktuelle sportliche Situation betrachtet. Schließlich befinden sich die Blau-Gelben nicht im freien Fall gen Abstiegsplatz und haben zuletzt auch keine haushohen Klatschen kassiert. Ganz im Gegenteil. Nach 15 Spielen findet sich der SVA auf dem vierten Rang wieder und steht zudem im Halbfinale des Niedersachsenpokals.

Warum also die Trennung? Engelbart erklärte: „Die Trennung hat nichts mit der Tabelle oder den jüngsten vier Spielen zu tun, sondern mit den vergangenen 30. Wir haben mit diesen hochkarätigen Spielern einfach nicht die Entwicklung gesehen, die wir uns vorgestellt haben. Es ist ein schleichender Prozess gewesen.“ Der Vereinspräsident sprach zudem von Abnutzungserscheinungen. Ein Stück weit sei der Erfolg der vergangenen Partien auch den Spielern anzurechnen, die sich trotz ihrer Unzufriedenheit gepusht hätten.

Bis zur Winterpause werden nun erst mal Teammanager Benno Urbainski, Fuhrken und Daniel von Seggern, Trainer der zweiten Mannschaft, das Team im Training und bei den drei verbleibenden Spielen betreuen. Spätestens bis zum 21. Januar, wenn die Vorbereitung auf die Rückrunde startet, soll ein neuer Cheftrainer präsentiert werden. Genau ins Auge gefasst hat Fuhrken da noch niemanden, er möchte in den nächsten Wochen diverse Gespräche führen. Einen kleinen Einblick in das Profil des neuen Coaches gewährte er allerdings schon mal. „Er braucht ein klares Konzept und muss uns etwas, also den Ursprung kennen. Wichtig ist außerdem, dass er Talente einbaut. Letztendlich muss er mich und die anderen mit seinem Weg überzeugen“, erklärte Fuhrken. Vereinspräsident Engelbart ergänzte: „Die charakterliche Komponente ist ebenfalls entscheidend. Er muss uns Spaß bereiten und die Idee Atlas leben.“ Obwohl er einige Punkte erfüllt, wird Interimscoach von Seggern nach der Winterpause keinesfalls an der Seitenlinie stehen. Der junge Trainer will sich nämlich in Ruhe bei der zweiten Mannschaft der Blau-Gelben weiterentwickeln.

Überhaupt hatte die Vereinsführung laut Engelbart geplant, mit Hahn bis zur Winterpause weiterzumachen. Doch es sei schwierig, den einen richtigen Zeitpunkt für solch eine Entscheidung zu finden. Und nun habe der Verein, also insbesondere Bastian Fuhrken, mehr Zeit, den Trainermarkt zu sondieren. Dem Sportvorstand merkte man unterdessen an, dass ihm die Entscheidung alles andere als leicht gefallen ist. So vermied er es, bei den Gründen für die Entlassung zu sehr ins Detail zu gehen, weil „wir uns nicht unfair verhalten wollen“. Der Verein habe Jürgen Hahn auch viel zu verdanken. Schließlich habe man mit ihm mehr als fünf überwiegend erfolgreiche Jahre verbracht. Fuhrken: „Natürlich ist es schwer. Wir stehen auf Rang vier und im Pokalhalbfinale. Das ist ein Erfolg. Aber es waren einige Dinge dabei, die nicht gepasst haben. Wir hatten uns andere Sachen erwartet. Und unsere Aufgabe ist es eben, die Interessen des Vereins zu vertreten“, erklärte Fuhrken. Das Gespräch mit Jürgen Hahn bezeichnete er als das schwierigste, das er bislang für den SVA führen musste.

Dicht gefolgt vermutlich von dem mit Marco Büsing. Schließlich ahnte der Co-Trainer genauso wie Hahn nichts. Laut Fuhrken wirkte Büsing geschockt. Wie es mit ihm weitergeht, steht derweil in den Sternen. Er müsse die Sache erst sacken lassen und über die nächsten Schritte nachdenken. Fuhrken: „Wir lassen ihm die Tür aber auf.“ Ebenso überrascht zeigten sich die Spieler – also zumindest die meisten. Einige Akteure hätten schockiert reagiert, die Stimmung sei bedrückt gewesen.

Ebenfalls geschockt, aber vor allem überrascht: Jürgen Hahn. Er rechnete zu keinem Zeitpunkt mit der Trennung. Gerade nicht an diesem Dienstag und mit Blick auf die sportliche Situation. „Null, also wirklich gar nicht. Ich war auf dem Weg zum Training und wollte die Jungs schon mal auf das Spiel gegen den Heeslinger SC vorbereiten und den Sieg gegen den FC Wunstorf analysieren. Von der Entscheidung und dem Zeitpunkt war ich überrascht“, erzählte Jürgen Hahn.

Nachvollziehen konnte er sie ohnehin nicht ganz. Ein Blick auf die Tabelle genüge, um zu sehen, dass die Saison gut laufe. Außerdem könne jeder, der vergangenen Sonnabend das Spiel gegen Wunstorf verfolgt habe, erkennen, dass das Trainerteam und die Mannschaft gut zusammen funktionierten. Er habe am Dienstag auch einige überraschte Reaktionen aus dem Umfeld erhalten. Hahn: „Wir haben lange erfolgreich zusammengearbeitet, dann gibt es fachlich und sportlich eigentlich nichts zu diskutieren. Das belegen ja auch die Zahlen. Jeder kann sich da jetzt selbst ein Bild machen.“

Dass der Grund für die Trennung unterdessen eine ausbleibende oder zu langsame sportliche Entwicklung sei, leuchtete ihm nicht ganz ein. „Wir haben zusammen Aufstiege gefeiert. Hatten im Sommer einen größeren Umbruch, der funktioniert hat. Es ist unser zweites Jahr in der Oberliga. Ich sehe da schon eine sehr gute sportliche Entwicklung“, sagte Hahn. Aus dem Vereinsumfeld hörte man zuletzt allerdings häufiger Stimmen, die gerade die taktische Ausrichtung bemängelten. Offenbar mangelte es einigen an einem stimmigen Offensivkonzept. Zum Unverständnis von Hahn. „Wir haben Tore geschossen und sind jetzt nicht wie Schalke 04 in der Bundesliga“, sagte er.

Dass seine Absetzung aus der Mannschaft vorangetrieben wurde, kann er sich ohnehin nicht vorstellen. Sicherlich gebe es immer wieder Spieler, die unzufrieden seien, doch die Bilanz der aktuellen Saison sei letztendlich selbstredend. „Alles sehr überraschend. Im März haben wir den Vertrag erst vorzeitig verlängert. Fünfeinhalb Jahre haben wir erfolgreich zusammengearbeitet. Und jetzt dann zu diesem Zeitpunkt – rechnest du da etwa mit einer Entlassung?“, fragte Jürgen Hahn und schickte hinterher: „So ist das Fußballgeschäft aber eben.“