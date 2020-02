In der Hinrunde hatten Marvin Osei, Tom Schmidt (links) und Marco Prießner (rechts) oft Grund zum Jubeln. Der SV Atlas Delmenhorst eroberte mit zwölf Siegen Rang zwei. (Ingo Möllers)

Es gibt einen Meisterschaftsfavoriten in der Fußball-Oberliga, doch vier Teams haben gute Chancen, am Saisonende auf Platz zwei zu stehen. Die Vizemeisterschaft ist gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Relegation zur Regionalliga Nord. Mittendrin in diesem Rennen ist der SV Atlas Delmenhorst, der aktuell auf diesem zweiten Tabellenplatz steht. An diesem Wochenende – so denn das Wetter mitspielt und danach sieht es aus – geht es mit dem zweiten Teil der Spielzeit los. Atlas-Kapitän Nick Köster gibt die Marschroute vor: „Ich sage es mal so: Was man hat, will man nicht mehr hergeben. Das Ziel ist, den Platz zu halten – und man hat auch noch ein kleines Äuglein nach oben. Hildesheim ist noch nicht so weit weg, dass man sagen kann: Das schenken wir schon ab.“

Favorisierter Tabellenführer

Ebenjene Hildesheimer thronen mit acht Punkten Vorsprung an der Spitze. Der Meister steigt direkt auf. Auch die Vorbereitung verlief vielversprechend: VfV Borussia 06 besiegte unter anderem die Regionalligisten HSC Hannover (4:1) und TSV Havelse (2:1) auswärts. In der Liga verlor der Spitzenreiter lediglich am dritten Spieltag bei Arminia Hannover (0:1) und bei Atlas (1:2). Nach dieser Niederlage fuhren die Hildesheimer vor der Winterpause noch vier Siege ein und erzielten dabei 19 Tore. Klar ist: Der VfV ist absoluter Titelfavorit. Er hat zudem ein recht lockeres Auftaktprogramm und trifft im Februar und Anfang März auf die drei Abstiegskandidaten TB Uphusen, MTV Wolfenbüttel und Kickers Emden. Die Domstädter haben die „Mission Possible“ ausgerufen, das Ziel ist laut eigener Homepage der direkte Aufstieg in Liga vier. Dabei soll der Heimvorteil eine entscheidende Rolle spielen, denn Hildesheim gewann bisher alle neun Partien im eigenen Stadion, darunter gegen die direkte Konkurrenz VfL Oldenburg, 1. FC Germania Egestorf-Langreder und SC Spelle-Venhaus. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass für den VfV noch schwere Auswärtsaufgaben anstehen.

Formstarke Germanen

Diese drei Teams sind die Hauptkonkurrenten der Delmestädter im Kampf um die Aufstiegschance. Zwei der Verfolger treffen im direkten Duell an diesem Sonntag aufeinander: Oldenburg empfängt Germania. Im Hinspiel setzte sich der VfL mit 3:1 durch. Für eine Vorentscheidung ist es natürlich viel zu früh, dennoch hat die Partie wegweisenden Charakter. Der 1. FC startete schwach in die Saison und musste sich nach dem Regionalliga-Abstieg erst mal akklimatisieren. In den ersten sechs Begegnungen setzte es vier Niederlagen – allerdings gegen starke Gegner. Neben der Niederlage daheim gegen Oldenburg kam das Team auch in Hildesheim (0:4) und bei Atlas (1:4) unter die Räder. Es folgte noch eine Pleite in Bersenbrück, doch dann drehten die Germanen auf und avancierten zur formstärksten Elf der Liga: Zehn Siege und zwei Unentschieden lautet die Bilanz der letzten zwölf Spiele vor der Winterpause.

Diesen Schwung wollen die Germanen auch in den zweiten Saisonteil mitnehmen. Aktuell weisen sie zwar fünf Punkte weniger als Delmenhorst und Oldenburg auf, haben jedoch auch erst 18 Partien bestritten, während Atlas bei 19 und der VfL bei 20 stehen. Ein direktes Duell mit Atlas gibt es nicht mehr, da vor der Winterpause bereits das Rückspiel absolviert wurde. Hier siegte der 1. FC klar mit 3:1. Germania empfängt noch Hildesheim und Spelle, auswärts geht es fast ausschließlich gegen Abstiegskandidaten. Kurzum: Setzt sich die Truppe in Oldenburg durch, stehen die Chancen auf die Relegation gut.

Vorteil Heimspiele

Diese ist auch für die Oldenburger realistisch, ein Erfolg zum Auftakt gegen den Verfolger würde enorm helfen. In der Vorbereitung war beim Team von Trainer Dario Fossi jedoch noch ordentlich Sand im Getriebe, unter anderem leistete sich der VfL daheim eine 1:4-Pleite gegen Atlas. Doch Testspiele sind eben nur Testspiele. In der Liga absolvierte Oldenburg seine Heimaufgaben bislang souverän: Hier stehen acht Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Der VfL empfängt noch alle direkten Konkurrenten daheim. Auch der Tabellensechste (Heeslinger SC) und der -neunte (Lupo Martini Wolfsburg) reisen noch nach Oldenburg. Für die Fossi-Elf stehen auf dem Papier also durchweg lösbare Auswärtsaufgaben für die Restspielzeit.

Fünfter im Bunde im Kampf um den Aufstieg ist Spelle-Venhaus. Die Emsländer spielen bislang inkonstant und verloren bereits siebenmal (darunter zweimal gegen den Drittletzten MTV Wolfenbüttel), siegten jedoch in allen anderen Partien. Im März empfangen sie Hildesheim und Delmenhorst, danach dürfte klar sein, ob der SC im Aufstiegsrennen bleibt oder nicht. In der Hinrunde verloren die Speller unglücklich mit 0:1 in Delmenhorst, gegen Egestorf-Langreder und in Hildesheim jeweils mit 1:3, schlugen jedoch Oldenburg deutlich mit 5:2.

Atlas hat es in der Hand

Die zwei Niederlagen vor der Winterpause gegen den FC Hagen/Uthlede und Egestorf-Langreder haben die Delmenhorster um eine noch bessere Ausgangslage gebracht, dennoch legten sie eine beeindruckende Hinserie hin. Hier blieben die Blau-Gelben 17-mal in Folge ungeschlagen, gewannen zwölfmal. Nun sind sie selbst die Gejagten im Wettkampf um den Relegationsrang und der ärgste Verfolger von Hildesheim. Wichtig wird – natürlich für alle Teams – der Start: In den ersten fünf Runden gegen Arminia Hannover, Lupo Martini Wolfsburg, TB Uphusen, MTV Wolfenbüttel und Kickers Emden ist Atlas jeweils Favorit. Es folgen jedoch sehr schwere Auswärtsspiele: Atlas muss im Zwei-Wochen-Rhythmus nach Spelle, Heeslingen und Hildesheim und reist am vorletzten Spieltag zum eventuell entscheidenden Derby nach Oldenburg.