David Lohmann wird gegen Arminia Hannover im Tor stehen. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Nachdem der SV Atlas Delmenhorst den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga am vergangenen Spieltag perfekt gemacht hat, geht er ohne Druck, aber dafür mit viel Vorfreude in das Saisonfinale: Am Sonnabend empfangen die Blau-Gelben im Delmenhorster Stadion ab 15 Uhr Arminia Hannover. „Wir wollen einen positiven Abschluss und vielleicht können wir uns in der Tabelle nochmals verbessern“, sagt SVA-Coach Jürgen Hahn.

Er bewertet die Saison letztendlich positiv. Schließlich habe man als einziger Aufsteiger die Klasse gehalten. „Jetzt wollen wir mit einem Sieg in die neue Spielzeit, außerdem wollen wir unsere Abgänge damit verabschieden“, erklärt Hahn. Zwei weitere hat der SVA an diesem Freitag verkündet: Simon Matta verlässt den Klub, Sebastian Koltonowski geht in Fußball-Rente. Bis auf Matta, der mit seinem Bruder gemeinsam in der Reserve auflaufen wird, sollen alle anderen Abgänge sich gegen Arminia noch einmal das Trikot der Blau-Gelben überstreifen.

„Natürlich wollen wir die Begegnung seriös angehen und gewinnen, aber es gibt auch diesen Ausgleichsgedanken. Die Spieler, die zuletzt nicht so oft auf dem Rasen standen, sollen noch mal auflaufen“, erklärt der Atlas-Coach. So wird David Lohmann zwischen den Pfosten stehen, Oliver Rauh und Thade Hein spricht Hahn ebenfalls eine Startelfgarantie aus. Bei angeschlagenen Spielern wie Musa Karli, Mark Spohler oder Marlo Siech möchte Hahn dagegen kein Risiko eingehen. Wichtiger ist, dass „sie ihre Verletzungen auskurieren, alles andere macht keinen Sinn“. Derweil wird gegen Arminia Hannover erstmals wieder Thore Sikken im Kader stehen, nachdem er sich im April vergangenen Jahres das Kreuzband gerissen hatte. „Darüber freue ich mich, das ist sehr positiv“, betont Hahn. Ob der Stürmer gegen Arminia eingewechselt wird, hängt indes vom Spielverlauf ab.

Nach den schwierigen vergangenen Wochen und Monaten ist Hahn nun aber auch froh, dass die Saison bald ein Ende hat. „Die Zeit war doch sehr anstrengend“, gesteht der Coach der Blau-Gelben.