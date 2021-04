Der SV Atlas trainiert derzeit regelmäßig, um sich auf die Pokalpartie gegen Meppen vorzubereiten. (INGO MÖLLERS)

Das Viertelfinale im Niedersachsenpokal zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und dem SV Meppen ist terminiert: Die Blau-Gelben treffen am Freitag, 30. April, ab 16:30 Uhr in Delmenhorst auf den Drittligisten. Unter strengsten Hygieneregeln und ohne Zuschauer ist die Partie im Stadion erlaubt. Der Gewinner wird in der kommenden Pokal-Runde auf den Sieger aus dem Spiel der beiden Regionalligisten VfB Oldenburg und SSV Jeddeloh II treffen. „Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen und um die Durchführung dieses wichtigen Spiels nicht zu gefährden, bitte wir ausdrücklich darum, dem Stadion fern zu bleiben“, teilt der SV Atlas mit.