Das DFB-Pokalspiel Atlas Delmenhorst gegen Werder Bremen zieht wahre Zuschauermassen an. (Lukas Schulze/DPA)

Delmenhorst. Dass das DFB-Pokalspiel des SV Atlas Delmenhorst gegen den SV Werder Bremen auf reges Interesse stoßen würde, war im Prinzip direkt nach der Auslosung klar. Und als feststand, dass die Partie im Weserstadion ausgetragen wird, durfte man gleich von einer großen Kulisse ausgehen. Doch die Zahlen, die die Blau-Gelben jetzt bekannt gegeben haben, sind wahrlich beeindruckend. Bis zum Ende der Bestellphase am Montagabend gingen im Ticketcenter des SV Werder rund 50 000 Anfragen ein.

Mit mehr als 14 000 Bestellungen ist vor allem der Stehplatzbereich in der Ostkurve stark nachgefragt. Da die Kapazität dort aber nur 7600 Plätze beträgt, muss das Los darüber entscheiden, wer Karten bekommt. Wie Atlas mitteilte, habe am Dienstagmorgen die Abarbeitung der Bestellungen für alle Tribünenteile begonnen. Bis Freitag soll der Vorgang abgeschlossen sein. Mögliche Restkarten gehen dann im Werder-Ticketcenter an der Franz-Böhmert-Straße 1c in Bremen in den freien Verkauf.

Der SVA freut sich auf die große Unterstützung in seinem Heimbereich. „Unser Jahrhundertspiel hat eine unvorstellbare Dynamik aufgenommen. Nach dem Motto ‚Wir für Delmenhorst‘ möchte jeder dabei sein. Fantastisch, danke dafür“, zeigte sich Atlas-Präsident Manfred Engelbart überwältigt.