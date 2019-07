Lennart Feldhus hatte allen Grund zum Jubeln, schließlich markierte er den Siegtreffer für Wildeshausen. (INGO MÖLLERS)

Einen. Ein wenig kurios war das schon, was sich am Sonntagnachmittag auf der Sportanlage des SV Fortuna Einen abspielte. Die Festwoche des Vereins zu seinem 100-jährigen Bestehen neigte sich allmählich dem Ende entgegen, und die Musikkapelle gab einen Gassenhauer nach dem nächsten zum Besten. So weit, so normal. Das Ungewöhnliche war jedoch, dass mit den Hits ein Fußballspiel untermalt wurde, das wenige Meter entfernt ausgetragen wurde. Auf dem Feld standen sich der SV Atlas Delmenhorst und der VfL Wildeshausen gegenüber, die anlässlich des runden Geburtstags nach Einen gefahren waren. Die Frage, welches Lied wohl als nächstes kommen würde, war in Hälfte zwei mitunter fast spannender als das Geschehen auf dem Platz. Am Ende setzten sich die Wildeshauser dank eines späten Treffers von Lennart Feldhus (85.) mit 1:0 durch.

Damit bezwang der Landesliga-Aufsteiger den Oberligisten, wobei Marcel Bragula den Sieg nicht überbewerten wollte. „In der ersten Halbzeit habe ich Atlas einen Tick besser gesehen. In der zweiten waren wir dann mindestens ebenbürtig“, befand der VfL-Trainer und traf damit den Nagel auf den Kopf. Speziell in der ersten halben Stunde war Atlas die tonangebende Mannschaft. Die erste gute Chance bot sich Marvin Osei, der nach einem feinen Doppelpass mit Marco Prießner an Wildeshausens Torhüter David Lohmann scheiterte (9.). Der parierte auch Musa Karlis Versuch nach einer Hereingabe von Emiljano Mjeshtri (15.). Sechs Minuten später durften sich die Blau-Gelben gefühlt schon zum Jubeln bereit machen, doch Lukas Schneider kratzte den Ball, den Prießner bereits an Lohmann vorbeibugsiert hatte, noch gerade so von der Linie.

Nur eine Zeigerumdrehung später unterlief Atlas-Akteur Thomas Mutlu ein Ballverlust, der aber ohne Folgen blieb, da der Heber von Alexander Kupka über SVA-Schlussmann Malte Seemann hinweg knapp am Tor vorbeiging. Eine weitere Top-Möglichkeit hatte Lukas Schneider, dessen Freistoß von knapp hinter der Strafraumgrenze jedoch relativ sichere Beute für Seemann war (40.).

Eine Atlas-Führung wäre zur Pause verdient gewesen. „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel bestimmt“, sagte Key Riebau. Letztlich sei wichtig gewesen, „dass die Jungs gesund geblieben sind“, meinte der Coach, der in den zweiten 45 Minuten nur wenige Chancen auf beiden Seiten zu sehen bekam. Musa Karli (54.) und Devin Isik (59.) hatten zwei, danach passierte lange Zeit nichts Nennenswertes. Alles in allem agierte der VfL nun aber auf Augenhöhe und sicherte sich den Erfolg aufgrund einer Situation, in der Atlas defensiv nicht rechtzeitig attackierte. So konnte Sascha Goerke auf Feldhus weiterleiten, der trocken abschloss.

Für die Delmenhorster war es am Wochenende der zweite Einsatz. Bereits am Freitagabend waren sie beim Blitzturnier des Harpstedter TB an den Start gegangen. Dort unterlagen sie dem Landesligisten TV Dinklage mit 1:2 und bezwangen den gastgebenden Kreisligisten mit 1:0.

Weitere Informationen

SV Atlas Delmenhorst - VfL Wildeshausen 0:1 (0:0)

SV Atlas Delmenhorst: Seemann - Stütz, Köster, Bruns, Prießner, Karli, Mutlu, Mjeshtri, Radke, Osei, Mooy (eingewechselt: Urbainski, Morikami, Isik, Müller-Rautenberg, Entelmann)

VfL Wildeshausen: Lohmann - Schneider, Krumland, Goerke, Seidel, Kant, Eberle, Kupka, Stolle, Dreher, Schütte (eingewechselt: Pundsack, Ostendorf, Feldhus, Lehmkuhl)

Tor: 0:1 Lennart Feldhus (85.) SEE