Bastian Fuhrken, Vorstand Sport beim SV Atlas, hat mit der Zusammenstellung des Kaders derzeit alle Hände voll zu tun. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst hat nach Flügelflitzer Marvin Osei den zweiten Neuzugang an Land gezogen: Innenverteidiger Karlis Plendiskis schließt sich den Blau-Gelben zur kommenden Saison an. Der 23-Jährige kommt vom Regionalligisten SSV Jeddeloh. In der vierthöchsten Spielklasse absolvierte er insgesamt 61 Spiele, zudem streifte er sich viermal das Trikot der lettischen U21-Nationalmannschaft über. „Karlis ist schon seit zwei, drei Jahren unser Wunschspieler und steht jedes Mal wieder auf unserer Liste. Als wir in die Landesliga aufgestiegen sind, hatten wir das erste Mal Kontakt, aber dann kam Jeddeloh als damals noch ambitionierter Oberligist“, berichtet Bastian Fuhrken, Vorstand Sport. Der 1,93 Meter große Innenverteidiger soll ab der neuen Saison Verantwortung in der Defensive übernehmen, nachdem der SV Atlas dort diverse Abgänge zu verzeichnen hat. „Wir sind von seiner Qualität überzeugt und er bringt Erfahrung mit. Trotzdem ist es eine neue Rolle für ihn, die Mannschaft von hinten zu führen“, erklärt Atlas-Coach Jürgen Hahn. Der 23-jährige Lette zieht zum Ende des Jahres nach Delmenhorst und passt damit perfekt ins Profil der Blau-Gelben. Der zukünftige SVA-Akteur sagt über seine neue Aufgabe: „Besonders freue ich mich jetzt schon auf die Spiele im Stadion vor der großartigen Kulisse.“

Plendiskis wird derweil nicht der letzte Neuzugang sein, den der SV Atlas in den nächsten Tagen und Wochen verkünden wird. In der Defensive wird sich der SVA auf jeden Fall noch verstärken, wie Fuhrken berichtet. Ein junger Spieler mit Oberliga-Erfahrung und eventuell ein ähnliches Kaliber wie Plendiskis könnten noch kommen. Im Angriff wird dagegen vermutlich nicht viel passieren, zumindest steht ein Offensivspieler nicht ganz oben auf der To-do-Liste. „Wir sind da gut aufgestellt, aber man weiß nie“, meint Fuhrken. Nach einem dritten Torhüter für den Oberliga-Kader hält der SVA ebenfalls Ausschau.