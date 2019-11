Nach drei Auswärtsspielen in Folge tritt der SV Atlas Delmenhorst wieder zu Hause an und will dort den nächsten Sieg bejubeln. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Wenn man sich die jüngeren Ergebnisse des FC Hagen/Uthlede ansieht, stellt man fest, dass sich der Fußball-Oberligist in den vergangenen Wochen einige Male nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Die Mannschaft von Trainer Carsten Werde hat mehrere deutliche Niederlagen kassiert – mit einem negativen Höhepunkt. Beim SC Spelle-Venhaus ging Hagen mit 0:10 unter.

Der SV Atlas Delmenhorst empfängt an diesem Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) also einen Gegner, der zuletzt nicht gerade Selbstvertrauen getankt hat. Ganz im Gegensatz zu den Blau-Gelben, die bekanntermaßen immer noch keine einzige Partie verloren haben und dementsprechend als Favorit in die Begegnung gehen. Nach drei Auswärtsspielen in Folge freut sich der Tabellenzweite, dass er wieder zu Hause antritt. Im Düsternortstadion soll Saisonsieg Nummer 13 her. Trainer Key Riebau fordert von seinen Schützlingen einen weiteren fokussierten Auftritt. „Ich erwarte, dass sie den Gegner auf keinen Fall unterschätzen“, stellt der SVA-Coach klar.

Die Konstanz seiner Elf stimmt ihn aber zuversichtlich. Natürlich hätten seine Mannen die jüngsten Hagener Resultate registriert, „aber ich glaube, dass sie es gut schaffen, auf den Punkt konzentriert zu sein“, sagt Riebau. „Sie haben über die gesamte Serie gezeigt, dass sie, auch wenn es mal nicht so läuft, noch einen Gang hochschalten können.“

Ein paar Sorgen bereitet allen Beteiligten momentan noch das Wetter. Der Regen der vergangenen Tage hat auch dem Rasen im Stadion nicht gutgetan. „Die Drainage wurde noch mal komplett neu gemacht. Ich hoffe, dass es irgendwie klappt“, sagt Riebau, der auf den verletzten Jan-Niklas Wiese (Innenband angerissen) verzichten muss.