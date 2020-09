Der SV Atlas Delmenhorst, hier mit Philipp Eggersglüß (links) und Marek Janssen, erarbeitete sich gegen die Werder-Reserve, bei der Bundesliga-Profi Kevin Möhwald mitwirkte, ein Remis. (Oliver Baumgart/imago)

Bremen. Manfred Engelbart fällte sein Urteil bereits zur Halbzeitpause. „Wir sind in der Regionalliga angekommen“, sagte der Präsident des SV Atlas Delmenhorst, als sich die Blau-Gelben und die U23 des SV Werder Bremen gerade für eine Viertelstunde in die Kabinen verabschiedet hatten. Damit hatte der Vereinsvorsitzende zweifelsfrei recht. Nachdem der Aufsteiger bereits in der ersten Partie der neuen Saison gegen die Reserve von Hannover 96 über weite Strecken eine überzeugende Leistung geboten, aber spät noch mit 1:2 verloren hatte, sah es auf Platz 11 am Weserstadion erneut so aus, als ob etwas Zählbares für die Fußballer von der Delme möglich sein könnte. So kam es am Ende auch. Atlas holte mit dem 0:0 – wie bereits im KURIER am SONNTAG berichtet – seinen ersten Punkt und belohnte sich auf diese Weise für den nächsten guten Auftritt.

Wenngleich die Reserve der Bremer ihr erstes Saisonspiel bestritt und mit einer jungen Mannschaft antrat, ist der Zähler für den SVA aller Ehren wert. Schließlich bekam Werders Zweitvertretung einige Verstärkungen von Akteuren aus dem Bundesliga-Kader beziehungsweise welchen, die nah dran an der ersten Mannschaft sind. So war etwa Profi Kevin Möhwald mit von der Partie. Und der kam zu der Analyse, dass das Remis insgesamt in Ordnung ging. In der ersten Halbzeit sei sein Team besser gewesen, im zweiten Durchgang habe Atlas mehr Abschlüsse verzeichnet. Möhwald hob auch hervor, dass die Delmenhorster mit viel Lautstärke auf dem Platz agierten. „Aber das gehört dazu. Das ist eine Männermannschaft, da hat man schon auch noch den Unterschied gesehen zu unseren Jungs. Für viele war es das erste Spiel im Männerbereich“, erklärte der Mittelfeldmann. Dafür hätten sie es „echt gut gemacht“.

Defensiv diszipliniert

Aber auch die Blau-Gelben haben es echt gut gemacht. Sie standen defensiv meistens sicher, agierten sehr diszipliniert und zeigten in den Zweikämpfen vollen Einsatz. „Da kann ich den Jungs keinen Millimeter Vorwurf machen“, sagte auch Key Riebau. „Mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, bin ich sehr zufrieden. Klar würde ich mir immer noch Passagen im Spiel wünschen, wo wir selber einfach noch aktiver bei eigenem Ballbesitz spielen“, ergänzte der Atlas-Coach. „Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Vertrauen, dass das auch öfter mal durchgespielt wird und wir nicht immer nur von unseren Umschaltmomenten leben, weil die Jungs eigentlich auch aus dem Spiel heraus und bei eigenem Ballbesitz gefährlich werden können. Das ist der nächste Lernprozess“, meinte Riebau.

Mit der ersten Hälfte gegen Werder zeigte sich der SVA-Trainer nicht ganz zufrieden. „In der ersten Halbzeit war Werder schon sehr drückend bei eigenem Ballbesitz, hat die Räume extrem gut besetzt. Es war schwierig, bei den ganzen kurzen Pässen an den Mann ranzukommen und in die Zweikämpfe zu kommen. Aber ich fand auch schon in der ersten Halbzeit, dass wir, wenn wir den Ball gewonnen haben, ganz viel Platz hatten. Wir haben uns oftmals selber im Weg gestanden, nicht zielstrebig genug gespielt und den letzten Pass nicht konsequent genug gespielt“, kritisierte Riebau, dessen Team sich nach der Pause offensiv steigerte und defensiv fast nichts mehr zuließ. „In der zweiten Halbzeit kann ich mich an anderthalb Situationen erinnern, in denen Werder gefährlich war. Da haben wir es noch besser verteidigt und hatten noch mehr Möglichkeiten als in der ersten Halbzeit, da vorne das Ding auch zu machen. Das ist schade, dass die Jungs sich da im Moment einfach noch nicht belohnen“, sagte Riebau. Dennoch freute auch er sich über den ersten Zähler der Saison. „Für das Gefühl ist es sehr gut, den Punkt mitgenommen zu haben. Wir haben ja nicht erst heute gezeigt, dass wir ein ganz unangenehmer Gegner sein können.“

Auch Werders Trainer Konrad Fünfstück hatte lobende Worte für Atlas parat. „Delmenhorst ist eine sehr erfahrene, gestandene Männermannschaft“, sagte er. Es seien höherklassig erfahrene Akteure dabei. Seine Truppe sei hingegen jung. „So kommen dann die Spiele zustande. Du reibst dich dann auf in den Zweikämpfen, die routinierten Spieler wollen versuchen, ihre Präsenz auszustrahlen, die jungen Spieler versuchen, durch Dribblings in gefährliche Situationen zu kommen. Das sind so typische Spiele, die es noch häufig geben wird in der Saison“, führte Fünfstück aus. Atlas sei kein typischer Aufsteiger. „Das ist eine Mannschaft, die nicht zu vergleichen ist mit der Mannschaft, die hier letztes Jahr im Pokal gespielt hat“, sagte Fünfstück. Die Delmenhorster hätten sich gezielt auf dem Transfermarkt betätigt, und das stehe ihnen auch zu.

Atlas hat nun eineinhalb Wochen Pause, ehe es am Mittwoch, 23. September, mit dem ersten Heimspiel gegen den TSV Havelse weitergeht. Am 26. September empfängt der SVA den BSV Rehden. Zwei Spiele kurz hintereinander, „das wird noch mal was ganz anderes für den Kopf“, blickte Key Riebau voraus.