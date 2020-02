Musa Karli (am Ball) und der SV Atlas wollen in Wolfsburg an den erfolgreichen Jahresauftakt anknüpfen. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst haben an diesem Wochenende die Gelegenheit, den Druck weiter zu erhöhen – und zwar auf den VfV Borussia 06 Hildesheim. Denn während die Partie des Tabellenführers beim MTV Wolfenbüttel bereits abgesagt wurde, ist das Gastspiel der Blau-Gelben bei Lupo Martini Wolfsburg nach wie vor angesetzt. Wenn es dabei bleiben sollte, rollt am Sonntag ab 15 Uhr der Ball. Und die jüngsten Signale aus Wolfsburg gingen laut Atlas-Trainer Key Riebau in die Richtung, dass gespielt werden kann.

Wenn das Duell mit Lupo Martini tatsächlich ausgetragen wird und der SVA nach dem 2:1 gegen Arminia Hannover den nächsten Sieg folgen lassen sollte, würde man den Rückstand auf Hildesheim auf zwei Punkte reduzieren. Zwar hätte der Primus dann zwei Partien weniger absolviert, aber Atlas allmählich im Nacken sitzen. Doch dafür müssen die Delmenhorster erst mal ihre Aufgabe lösen – und vor der hat Key Riebau durchaus Respekt. „Ich glaube, dass Wolfsburg eine Mannschaft ist, die – wenn sie einen guten Tag erwischt – jedem Gegner Probleme bereiten kann“, warnt er vor dem Kontrahenten, der zum Auftakt der Restserie mit 1:3 beim Achten MTV Gifhorn unterlag.

Lupo Martini schlage den Ball nicht einfach nur nach vorne, sondern verfolge eine Spielidee. „Sie haben einen Plan, wie sie sich nach vorne kombinieren wollen“, sagt Riebau. Zudem verfüge der aktuelle Tabellenelfte über viel individuelle Qualität. Besonders aufpassen muss Atlas auf Torjäger Andrea Rizzo, der in dieser Saison bereits 15-mal getroffen hat.

Defensiv stabil stehen

Der SVA-Coach fordert von seinen Schützlingen erneut eine konzentrierte Leistung. „Es wird ganz wichtig sein, wie fokussiert jeder auf dem Platz ist und wie wir die Gegebenheiten annehmen“, erklärt Riebau. In der Defensive komme es darauf an, wieder die Stabilität an den Tag zu legen, die Atlas in der Hinrunde ausgezeichnet hat. Zum Jahresauftakt gegen Hannover funktionierte das schon mal gut. „Wir haben nicht viel zugelassen“, lobt Riebau, der in personeller Hinsicht eine erfreuliche Nachricht vermelden kann: Florian Stütz wird voraussichtlich wieder im Kader stehen.