Der SV Atlas Delmenhorst hat zum Saisonauftakt in der Fußball-Regionalliga eine unglückliche Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Key Riebau unterlag bei der Reserve von Hannover 96 knapp mit 1:2 (1:0). Zur Pause hatte Atlas durch einen Treffer von Dimitrios Ferfelis (37./Foto) verdient mit 1:0 geführt. Den Ausgleich erzielte Moussa Doumbouya, SVA-Keeper Florian Urbainski rutschte in dieser Szene der Ball durch. Den zweiten Treffer für Hannover markierte Eunsa Jeong in der 85. Minute. Insgesamt war die Niederlage äußerst bitter. Ein ausführlicher Bericht folgt.