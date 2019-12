Beim SV Atlas lief im Heimspiel gegen Hagen/Uthlede fast nichts zusammen. (INGO MÖLLERS)

Nun ist es also passiert. Der SV Atlas Delmenhorst hat seine erste Saisonpleite in der Fußball-Oberliga Niedersachsen hinnehmen müssen. An sich ist das nichts Schlimmes – irgendwann musste es ja so weit sein. Allerdings ist Niederlage nicht gleich Niederlage. Sie kann knapp oder deutlich ausfallen, unglücklich oder verdient sein. Das 0:3 gegen den FC Hagen/Uthlede war sowohl deutlich als auch verdient. Diese Kombination kam dann doch sehr überraschend.

Schließlich traf der SVA, der zuvor 19 Punkte aus sieben Heimspielen geholt hatte, zu Hause auf einen Kontrahenten, für den es um den Klassenerhalt geht und der in den Wochen zuvor einige richtig deftige Packungen kassiert hatte – unter anderem ein 0:10 beim SC Spelle-Venhaus. Auf der anderen Seite stand mit Atlas eine Mannschaft, die bis dato enorm konstant aufgetreten war, spielerisch und kämpferisch zu überzeugen wusste. Von diesen Tugenden war gegen Hagen über weite Strecken fast nichts zu sehen. Die Schützlinge von Trainer Key Riebau erwischten einen rabenschwarzen Tag und ließen praktisch alles vermissen, was sie in den vergangenen Monaten ausgezeichnet hat.

Bei aller berechtigten Kritik ist jedoch auch Fakt, dass die Delmenhorster nichtsdestotrotz lediglich eine Partie verloren haben. Dass einfach mal nichts zusammenläuft, kann jedem passieren. Die Zwischenbilanz ist mit 41 Punkten aus 18 Spielen nach wie vor sehr gut. Die erste Niederlage ist zunächst nur ein Fleck auf der zuvor weißen Weste. Es gilt jetzt, den misslungenen Auftritt möglichst schnell aus dem Kopf zu bekommen und den Blick nach vorne zu richten. Am kommenden Sonnabend steht mit dem Auswärtsspiel gegen den formstarken 1. FC Germania Egestorf-Langreder eine enorm schwierige Aufgabe auf dem Programm. Zum Jahresabschluss folgt vor heimischem Publikum das Duell mit Eintracht Celle.

In diesen Begegnungen muss sich Atlas wieder auf seine Stärken besinnen und so fokussiert auftreten, wie man es in dieser Spielzeit von dem Team bereits so oft gesehen hat. Für die Psyche wird es wichtig sein, das Jahr möglichst positiv zu beenden.