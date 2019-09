Für Emiljano Mjeshtri war es das erste Mal, dass er in einem Pflichtspiel ein Tor für den SV Atlas Delmenhorst erzielte. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Den Zuschauern im Stadion an der Düsternortstraße wurde bei der Oberligapartie zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und Lupo Martini Wolfsburg ein großes Spektakel geboten: Mit 6:3 (4:1) besiegten die Mannen von Trainer Key Riebau den Regionalliga-Absteiger letztlich verdient. Offensiv waren die Fußballer beider Teams gut aufgelegt, defensiv offenbarten sie jedoch auch enorm große Lücken. „Mit den drei Punkten bin ich zufrieden. Es war ein Spektakel für die Fans“, meinte Riebau. Offensiv habe er ein sehr starkes Spiel gesehen, defensiv haderte er.

In den ersten zehn Minuten fanden die Delmenhorster überhaupt nicht ins Spiel. Lupo dominierte das Mittelfeld, gewann die entscheidenden Zweikämpfe und fuhr immer wieder über die rechte Offensivseite Angriffe. Rocco Tuccio hatte dabei viel Platz und nutze diesen auch gut aus. So legte er bereits nach vier Minuten unbedrängt für Junior Ebot-Etchi auf. Dieser brachte zwar kaum Druck hinter den Ball, sodass dieser am herausgeeilten Florian Urbainski Richtung Torlinie trudelte, doch hier war Timon Hallmann einen Schritt schneller als Marloi Siech und markierte das 0:1 (4.). Lupo hatte in der Folge weiter die Kontrolle und hätte früh durch Hallmann (6.) und Tuccio (9.) erhöhen können. „Wir sind schlecht reingekommen. Wir waren am Anfang schläfrig. Ich weiß nicht warum“, meinte Linksverteidiger Julian Harings. Riebau monierte, dass einige Prozent gefehlt hätten. „Das ist defensiv natürlich nicht so gelaufen, wie ich mir das vorstelle. Da werden wir ein paar Sachen ansprechen“, blickte er voraus. Zudem machte er auf mehrere Wechsel in der Defensive aufmerksam.

Atlas dreht die Partie

So musste beispielsweise Marlo Siech als Rechtsverteidiger aushelfen, da Oliver Rauh und Kevin Radke fehlten. Seine Flanke aus dem Halbfeld leitete das 1:1 (10.) ein. Die harmlose Hereingabe klatsche Torwart Marius Sauss – er erwischte einen rabenschwarzen Tag und war an fünf Gegentoren maßgeblich beteiligt – nach vorne ab. Harings nahm das Spielgerät technisch anspruchsvoll per Dropkick und jagte es zum 1:1-Ausgleich in die Maschen (10.). Das Tor fiel aus dem Nichts. „Es hatte einen großen Effekt. Danach waren wir dominant und haben am Ende hochverdient gewonnen“, meinte Harings. Direkt im Gegenzug nach dem Ausgleich hätte Hallmann jedoch zunächst für die erneute Gäste-Führung sorgen können. Nach einem Angriff über rechts flankte Ebot-Etchi Lupos Mittelstürmer köpfte an die Latte (11.).

Atlas übernahm danach die Kontrolle und erspielte sich Torchancen. „Nach vorne waren wir konsequent und griffig. Gerade beim Umschalten haben wir es richtig gut gemacht“, lobte Riebau. Das Gegenteil gelte jedoch für das Defensivverhalten. „Wir haben zu wenig überzeugt verteidigt. Man muss auch schon bei eigenem Ballbesitz ein Auge auf die Defensive habe“, analysierte Riebau.

Im ersten Durchgang zeigten sich die Delmenhorster effektiv: Spielmacher Musa Karli schloss mit links in den oberen linken Winkel zum 2:1 ab (18.). Das Spielgerät hatte er von dem einmal mehr sehr umsichtig agierenden Florian Stütz erhalten. Wenig später musste Karli mit Verdacht auf Zerrung vom Feld. Bis dahin hatte Tom Schmidt schon erhöht. Marvin Osei dribbelte zunächst stark mehrere Gegenspieler aus, verpasste dann aber den Abschluss. Ebenso wie Florian Stütz. Der Ball kam erneut zu Osei, von da erneut zu Stütz, der ihn zu Tom Schmidt spitzelte. Dieser schloss zentral ab, doch Sauss patsche den Ball nur nach oben, sodass dieser über ihn ins Netz segelte – 3:1 (23.). Das 4:1 war eine Premiere: Emiljano Mjeshtri grätschte das Leder ins Tor (32.). Zuvor war Marco Prießner am halbherzig rausrückenden Sauss gescheitert. Prießner hatte kurz darauf das 5:1 auf dem Fuß (38.), schoss jedoch am langen Eck vorbei. Auf der Gegenseite ließ der nicht immer sichere Urbainski im Atlas-Kasten eine Flanke fallen, Andrea Rizzo brachte das Leder jedoch nicht im Netz unter (40.).

Nach dem Seitenwechsel drängte Atlas auf die Entscheidung. Prießner hatte diese auf dem Fuß, verzog jedoch freistehend (50.). Er nutze in dieser Partie gleich mehrere Chancen nicht. Auf der Gegenseite schlugen die Gäste doppelt zu. Zunächst vergaßen die Delmenhorster Rizzo auf dem linken Flügel, Stütz hatte hier auf Abseits spekuliert. Die Hereingabe drückte Nico Gercke ins Netz (60.). Eine Minute später köpfte Tuccio am zweiten Pfosten völlig freistehend nach Flanke von von Fabian Vy-Ngoc das 3:4 (61.). Es dauerte jedoch nicht lang, bis Sauss wieder im Mittelpunkt stand: Dieses Mal blieb er angewurzelt auf der Linie stehen, sodass Schmidt eine Ecke von Stütz, der damit seinen dritten Scorerpunkt einsammelte, aus sehr kurzer Distanz zum 5:3 einnicken konnte (64.). Mit dem nächsten Angriff erhöhte Marvin Osei auf 6:3 (66.). Seinen Mix aus Flanke und Schlenzer von rechts boxte Sauss nach oben und verpasste ihm damit einen merkwürdigen Drall, sodass das Leder an den Innenpfosten und von dort ins Feld prallte. Laut Linienrichter überquerte er dabei die Linie. Viele Zuschauer fragten sich, wie das physikalisch überhaupt möglich sein konnte. „Wir haben aber Bildaufnahmen, dass der Ball tatsächlich drin war“, berichtete Riebau. So oder so: Der Treffer zählte. „Es war schon stark, wie die Jungs nach dem 0:1 oder dem Doppelschlag zum 4:3 direkt zurückgekommen sind“, lobte Riebau. Etwas mulmig war den Aktiven dabei schon. „Es herrschte Unruhe, schon nach dem 2:4. Durch die Unruhe fallen die Tore überhaupt erst. Das 5:3 war überlebenswichtig“, sagte Harings.

Atlas vergab noch einige Chancen auf das 7:3, doch auch Lupo hatte Möglichkeiten. Die größte ergab sich für David Chamorro nach 82 Minuten: Leon Lingerski war mit Ebot-Etchi im Strafraum kollidiert, Schiedsrichter Marcel Klein pfiff Elfmeter. Diesen parierte Urbainski. Kurz zuvor hatte Gracjan Konieczny ein Tor geköpft, sich dabei jedoch regelwidrig aufgestützt.

Durch den zweiten Heimsieg in Folge rücken die Blau-Gelben mit elf Punkten aus fünf Partien auf Rang drei und sind weiter das einzige Team der Liga ohne Niederlage.