Kampf um den Ball: Leon Lingerski (am Boden) war mit dem Resultat nicht zufrieden. (Nico nadig)

Hagen. Der SV Atlas Delmenhorst ist mit einem Remis in die neue Saison der Fußball-Oberliga gestartet: Beim Aufsteiger FC Hagen/Uthlede sind die Blau-Gelben trotz einer 2:0-Pausenführung nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Dementsprechend unterschiedlich gestalteten sich die Gemütslagen bei den Teams nach Abpfiff. Während die Gastgeber die Arme in die Luft rissen und den ersten Punkt in der Oberliga überhaupt bejubelten, stand der Frust einigen Atlas-Akteuren ins Gesicht geschrieben. "Gerade fühlt es sich wie eine kleine Niederlage an, nachdem wir 2:0 geführt haben", sagte SVA-Spieler Leon Lingerski kurz nach der Partie. Letztendlich können die Blau-Gelben mit dem Punkt zum Saison-Auftakt aber leben. Immerhin hätte die Partie in der Schlussphase auch noch in eine andere Richtung gehen können. "Wir wussten, dass es schwer werden wird. Es war ein ständiges Coachen, beide Teams haben alle Optionen gezogen", sagte Atlas-Trainer Jürgen Hahn und ergänzte: "Es war ein tolles Spiel vor toller Kulisse. Und im Gegensatz zum Vorjahr, als wir mit 2:3 beim TuS Sulingen verloren haben, ist das eine Steigerung."

Die Blau-Gelben erwischten vor über 1200 Zuschauern den besseren Start. Sie kontrollierten das Spiel, variierten immer wieder im Aufbau – die Gäste fanden erst mal kein Gegenmittel. Allzu lange mussten die rund 400 mitgereisten Delmenhorster Anhänger auch nicht auf den ersten Treffer ihrer Mannschaft warten: Neuzugang Tom Schmidt eroberte den Ball in der Hälfte des FC und stürmte Richtung Strafraum. Gerade als er das Leder querlegen wollte, grätschte Nils Göcke den Ball ab, berührte ihn dabei jedoch mit der Hand – Elfmeter. Wie schon in der Vorwoche beim TuS BW Lohne trat Karlis Plendiskis an und traf (6.). Keine zehn Minuten später erhöhten die Gäste auf 2:0, als Marco Prießner eine Flanke von Steven Müller-Rautenberg mit dem Kopf verwertete (15.). Die Führung ging in dieser Phase vollkommen in Ordnung. Atlas ließ nichts zu und stellte die Hagener mit verschiedenen Aufbauvarianten immer wieder vor Probleme. Tatsächlich hätte Atlas in Minute 20 sogar für die Vorentscheidung sorgen können, doch Prießner verzog.

In der Folge fanden die Gastgeber besser ins Spiel. Sie störten Atlas nun früher und vor allem aggressiver. Es entwickelte sich eine recht ausgeglichene Partie, wenngleich die 2:0-Pausenführung weiterhin verdient war. Nach der Pause hatte der FC Hagen/Uthlede sich vollends an die Kulisse und das Spiel gewöhnt. Atlas bekam nun mehr Probleme und kassierte den Anschlusstreffer: Auf der Außenbahn kam FC-Akteur Mirko Franke recht frei an den Ball, seine Flanke auf den zweiten Pfosten nickte Kai Diesing ein (62.). Die Atmosphäre glich mit dem Tor einem Hexenkessel. Gepusht von den Zuschauern und dem Trainer Carsten Werde machte Hagen extrem viel Druck. Die Belohnung dafür folgte prompt, als Axel France nur zwei Minuten nach dem Anschluss den Ausgleich erzielte. Bis zum Schlusspfiff hatten beide Teams jeweils noch eine große Chance, doch es blieb beim Unentschieden. Hahn: "Wir waren zu Beginn der zweiten Hälfte nachlässig, das hat Hagen eben schnell bestraft."