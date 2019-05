Olaf Blancke und der SVA gastieren am Freitag beim FC Wunstorf. (Rahn)

Die ganz große Bedeutung hat die Partie beim FC Wunstorf für den SV Atlas Delmenhorst nicht mehr. Nachdem der Fußball-Oberligist am vergangenen Spieltag mit dem 1:1 gegen den SC Spelle-Venhaus den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht hat, kann die Elf von Trainer Olaf Blancke die finalen zwei Saisonspiele ohne Druck angehen. Anders schaut das bei den Gastgebern aus: Der FC muss die Begegnung am Freitagabend (Anpfiff: 20 Uhr) gewinnen, sofern er den Klassenerhalt in eigener Hand behalten will. Aktuell stehen die Wunstorfer auf einem Abstiegsrang und haben vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Die Blau-Gelben trafen in dieser Saison schon zweimal auf Wunstorf: Im November gewannen sie das Hinspiel mit 2:0, im Pokalhalbfinale setzten sie sich nach Elfmeterschießen mit 6:5 durch. Die Gastgeber hinken trotz des Erreichens des NFV-Halbfinales den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Die vergangene Saison schlossen die Wunstorfer mit zwei Punkten Rückstand auf den Meister Lupo-Martini Wolfsburg als Vierter ab. Nicht wenige trauten dem FC in dieser Spielzeit daher den ganz großen Wurf zu. Statt um die Meisterschaft kämpfen die Wunstorfer nun aber eben um den Klassenerhalt. Will heißen, dass der SV Atlas auf einen hoch motivierten und ums Überleben kämpfenden Gegner treffen wird.

Nun hat die Blancke-Elf nicht den ganz großen Druck mehr, sie darf aber auch auf gar keinen Fall schon in den Sommerpause-Modus schalten. Denn zum einen wäre das nicht fair den anderen Mannschaften im Abstiegskampf gegenüber und zum anderen steht am 25. Mai bekanntlich noch das Pokalfinale gegen den TuS Bersenbrück an. Bei diesem wird dann auch wieder Marvin Osei mitwirken dürfen. Er sah gegen Spelle in der Nachspielzeit Rot und ist nun erst mal gesperrt.