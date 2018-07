Nick Köster (links) überzeugte als Rechtsverteidiger. Er ließ nur wenig über seine Seite zu. Außerdem war er auf dem Platz sehr präsent. (möllers)

Delmenhorst. Testspiel, Trainingslager, Testspiel – die Oberliga-Kicker des SV Atlas Delmenhorst hatten in den vergangenen Tagen ein straffes Programm zu bewältigen. Dass dem einen oder anderen Spieler angesichts dieser Strapazen im zweiten Durchgang des Vorbereitungsspiels gegen den Regionalligisten BSV Rehden die Puste ausging und die Konzentration nachließ, war allzu verständlich. Atlas-Coach Jürgen Hahn störte sich zumindest daran genauso wenig wie an der 1:2-Niederlage gegen den klassenhöheren Kontrahenten. Vielmehr erfreute er sich an der Leistung seiner Elf in der ersten Halbzeit beziehungsweise in der ersten Stunde. „Ich sage in der Vorbereitung immer, dass das Ergebnis nicht das Entscheidende ist. Für uns ist das aber ein gefühlter Sieg“, meinte der Coach, „die Jungs waren heute wirklich im roten Bereich. Der Wille stand an oberster Stelle. Daher bin ich mit allen zufrieden.“

Weil das Stadion aufgrund von Auffälligkeiten an der Grasnarbe weiterhin gesperrt ist, trug der Oberligist den Test gegen den BSV auf dem Platz des Delmenhorster Turnerbundes aus. Rund 250 Zuschauer verfolgten diesen ersten richtigen Härtetest und bekamen von Beginn an eine intensive Begegnung geboten – beide Mannschaften behielten diese hohe Intensität bis zum Schluss bei. „Es gab ja auch kleine Nickligkeiten“, berichtete Hahn.

Bei den Blau-Gelben bildeten Neuzugang Karlis Plendiskis und Rückkehrer Marlo Siech das Innenverteidiger-Duo. Obwohl die beiden noch keine zwei Wochen zusammen trainiert haben, klappte das Zusammenspiel erstaunlich gut. Nur in ganz wenigen Fällen kamen die Gäste aus Rehden durch die Mitte. Dass die beiden Verteidiger nach so kurzer Zeit schon so gut miteinander harmonieren, überrascht sogar Hahn.

Auf der Position des Rechtsverteidigers lief erneut Nick Köster auf, der zudem die Kapitänsbinde anstelle des verhinderten Stefan Bruns trug. Köster erledigte seine Aufgabe souverän. Hahn: „Nick hat die Position schon bei Cloppenburg in der Regionalliga bekleidet. Heute haben Thomas Mutlu, Jannik Vollmer und Keisuke Morikami gefehlt. Nick ist da eine gute Option und eine Alternative“, meinte Hahn. Außerdem lobte der Coach Köster für seine Präsenz auf dem Platz. Dennis Mooy hinterließ auf der linken Abwehrseite einen ebenso guten Eindruck. In der Zentrale spielte neben Tom Schmidt Patrick Degen. „Zwangsläufig. Wir hatten nur einen Mini-Kader, weil einige angeschlagen oder noch im Urlaub sind. Aber das war schon gut“, betonte Hahn.

Aufgrund der Strapazen der vergangenen Tage verteidigte Atlas nicht ganz so hoch wie gewohnt, sondern stand eher tief. Durch die enge Staffelung und das gute Positionsspiel der Blau-Gelben tauchte Rehden in Durchgang eins kaum gefährlich vor dem Tor von Florian Urbainski auf. Mehr noch: Atlas hatte die besseren Chancen. Bei Ballgewinn schalteten die Offensivakteure um Stürmer Marco Prießner blitzschnell um. Was allerdings noch nicht so klappte, war der Abschluss: Innerhalb von zwei Minuten (23., 25.) hatte Prießner zweimal die Führung auf dem Fuß, beide Male schoss er jedoch daneben.

Durchgang zwei startete derweil schlecht für die Gastgeber: Nach einer Ecke netzte Yannis Becker zur 1:0-Führung für die Gäste ein (47.). Bei Atlas fehlte in der Folge die Intensität aus der ersten Hälfte. Ins Positionsspiel schlichen sich Fehler ein, die Abstände im Mittelfeld stimmten nicht. Was dagegen stimmte, war die Moral. Trotz der schweren Beine glich Atlas aus: Nach einem schönen Pass von Steven Müller-Rautenberg markierte Prießner das 1:1 (60.). In Minute 84 erzielte der BSV Rehden jedoch den letztlich entscheidenden Treffer. Patrick Degen vergab in der Schlussminute vom Elfmeterpunkt. „Ich bewerte vor allem die erste Hälfte. Das Spiel gegen den Ball war da wirklich toll“, sagte Hahn und blickte bereits auf die nächsten Tage: „Montag bekommen die Jungs frei, Dienstag trainieren wir und Mittwoch steht der nächste Test an. Ich hoffe, dass dann alle Spieler mit dabei sind.“