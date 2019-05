Patrick Degen, David Lohmann und Thore Sikken (von links) spielen künftig nicht mehr für die Oberligamannschaft des SV Atlas. Aladji Barrie fuhr nicht mit zum Pokalfinale. (INGO MöLLERS)

Mit dem Pokalsieg endet die Saison des SV Atlas Delmenhorst. Vier Akteure werden künftig nicht mehr das Trikot des Oberligisten tragen, zudem verlassen weitere Personen den Verein. Präsident Manfred Engelbart verabschiedete David Lohmann, Patrick Degen, Thore Sikken, Aladjie Barrie sowie Physiotherapeut Fabian Wessolek und Co-Trainer Marco Büsing im Rahmen der Saisonabschlussfeier am Sonntagmorgen auf dem Kartonage-Gelände in Hasbergen.

„David war von der ersten Sekunde an dabei und hat geholfen, Atlas aus der Kreisklasse nach oben zu führen. Er geht in die Vereinsgeschichte ein“, sagte Engelbart. Lohmann schließt sich dem Landesliga-Aufsteiger VfL Wildeshausen an. Patrick Degen wechselt zum Bezirksligisten Frisia Wilhelmhaven. „Es tut uns weh, aber wir verstehen das. Der Aufwand ist für ihn einfach zu groß. Er hat alles gegeben. Wir sehen uns wieder“, gab der Atlas-Präsident dem Flügelstürmer mit auf den Weg, der nun näher an seinem Wohnort spielen kann. Thore Sikken bleibt im Verein, geht künftig für die Reserve in der Kreisliga auf Torejagd. „Er ist ein Riesentalent mit einem Riesenverletzungspech“, meinte Engelbart. Nun soll er den SVA in die Bezirksliga schießen. Über Barrie verlor Engelbart kaum Worte. Dieser fuhr schon nicht mehr mit nach Hannover zum Finale. Sportlich stellte er kaum eine Verstärkung dar, auch sonst passte es wohl nicht.

Chemie mit Büsing stimmt

Zwischen Marco Büsing und dem SV Atlas stimmte die Chemie hingegen. „Er ist mit uns durch dick und dünn gegangen. Es tut unheimlich weh, dass er unseren Verein verlässt“, sagte Engelbart. Büsing trainiert fortan den Bezirksligisten BW Bümmerstede. Fabian Wessolek wird künftig nicht mehr die Delmestädter massieren. Für ihn ist ebenso wie für Degen die Distanz vom Wohnort nach Delmenhorst schlicht zu groß. „Er ist ein verdienter Mensch hier bei uns. Ich möchte einfach nur Danke sagen“, so Engelbart.

Einen halben Abschied gab es für Daniel von Seggern, der sich künftig wieder um die Kreisligamannschaft kümmern wird. „Ich bleibe so lange hier Präsident, bis er mal Cheftrainer wird“, verkündete Engelbart, „er hat uns mal wieder geholfen, uns aus dem Dreck gezogen.“

Wer künftig das Sagen an der Seitenlinie hat, wollte Engelbart noch nicht verraten. „Wir sind in guten Gesprächen mit einem Kandidaten. In der kommenden Woche stehen die Verhandlungen an. Unterschrieben ist aber noch nichts“, sagte er.

Auch den Fans dankte er noch einmal ausdrücklich: „Um euch beneidet uns die ganze Liga“, betonte der Präsident. Zudem ordnete er den Pokalsieg noch einmal ein: „Die Mannschaft hat etwas Historisches geschafft. Für die Fans und für die Stadt“.