Atlas-Coach Jügen Hahn (Mitte) sah gegen Oldenburg viele gute Aktionen seiner Mannschaft. (INGO MOELLERS)

Delmenhorst. In einem weiteren Testspiel hat sich der SV Atlas Delmenhorst in einer erstaunlich guten Frühform gezeigt und nur mit 1:2 (0:1) gegen den Regionalligisten VfB Oldenburg, der bereits nächste Woche gegen den VfB Lübeck in die neue Saison startet, verloren. „Wir können zufrieden sein, weil wir viele Sachen richtig gut gemacht haben. Wir sind in der Vorbereitung auf einem guten Stand“, betonte Atlas-Trainer Jürgen Hahn, der David Lohmann im Tor das Vertrauen schenkte. Die Viererkette bildeten Nick Köster, Karlis Plendiskis, Marlo Siech sowie Dennis Mooy. Als Sechser vor der Abwehr agierte Leon Lingerski, als Achter – etwas offensiver orientiert – Tom Schmidt. Auf den Außen spielten Patrick Degen und Steven Müller-Rautenberg, während Marco Prießner als alleinige Spitze aufgeboten wurde.

Die rund 100 Zuschauer auf der DTB-Anlage sahen bis zur 40. Minute eine sehr konzentrierte Vorstellung der SVA-Elf. Atlas ließ defensiv so gut wie nichts zu, erspielte sich aber gegen ebenfalls fokussierte Oldenburger auch kaum Torchancen, sodass sich das Spiel weitestgehend im Mittelfeld abspielte. Fünf Minuten vor der Pause übernahmen die Gäste dann das Kommando und hatten durch Pascal Steinwender und Ibrahim Temin die ersten Möglichkeiten der Partie (39./41.). Mit dem Pausenpfiff zappelte das Leder im Delmenhorster Netz, als Flankengeber Temin auf links nicht attackiert wurde und Steinwender in der Mitte völlig freistehend zum 1:0 einköpfte – keine Chance für Lohmann.

„Da haben wir gepennt, das war völlig überflüssig“, ärgerte sich Hahn, der zur Pause zwei Wechsel vorbereitete: Marvin Osei ersetzte im rechten Mittelfeld Müller-Rautenberg und Jannik Vollmer übernahm die Linksverteidigerposition von Mooy. Der erste Torabschluss des SVA ereignete sich in Minute 50, nachdem sich Prießner nach starkem Solo durchgetankt hatte, im Abschluss aber lediglich das Außennetz traf. Atlas wurde stärker und hätte nur zwei Minuten später den Ausgleich erzielen müssen, doch der kämpferisch glänzende Schmidt vergab nach einer tollen Flanke von Degen freistehend aus fünf Metern kläglich. Mitten in der Delmenhorster Drangperiode erhöhte der VfB durch einen Treffer von Pascal Richter wie aus dem Nichts auf 2:0. Erneut war Lohmann machtlos und wurde von dem ansonst sehr gut spielenden Innenverteidiger-Duo Plendiskis/Siech im Stich gelassen. „Beide haben es aber insgesamt gut gemacht und aktuell die Nase vorn“, verriet Hahn.

Osei verpasst den Anschlusstreffer

Fünf Minuten später brachte der Coach Oliver Rauh und Stefan Bruns für Schmidt und Prießner, die beide eine ordentliche Partie boten. Daraufhin räumte Bruns nun als Sechser vor der Abwehr ab und Lingerski bekleidete den offensiveren Part von Schmidt. „Leon hat sich bei uns gut eingefügt und ist keineswegs ein Fremdkörper. Er ist zwar ein Links- oder Innenverteidiger, doch dort haben wir gute Lösungen gefunden. Er wird unserem Spiel im Zentrum guttun", sagte Hahn. Während der SVA nach dem Doppelwechsel noch unsortiert wirkte, dribbelte sich Steinwender auf rechts durch, scheiterte allerdings an einer guten Reaktion von Lohmann (67.). Rund 20 Minuten vor dem Ende hatte Osei plötzlich freie Bahn, wurde aber noch entscheidend gestört und schob die Kugel knapp am Kasten vorbei.

In der Schlussphase investierten Atlas enorm viel und wollte sich für den großen Aufwand bei tropischen Temperaturen unbedingt noch mit einem eigenen Tor belohnen. „Respekt, wir haben zum Ende hin alles versucht“, lobte Hahn seine Spieler. In Minute 80 zeigte Karli seine beste Aktion des Spiels und knallte das Leder nur hauchdünn über das Oldenburger Gehäuse. Kurz danach folgte ein Geniestreich von Karli, als dieser Rauh durch einen perfekten Pass auf die Reise schickte und Letzterer aus spitzem Winkel ins lange Eck traf – 1:2 (83.). „Oliver hat viel frischen Wind reingebracht“, war Hahn zufrieden. Nach dem Anschlusstreffer hatte Atlas keine Ausgleichschance mehr, sodass es bei der 1:2-Niederlage blieb.

„Die Leistung war vollkommen in Ordnung“, sagte SVA-Manager Bastian Furhken. Auch Marco Büsing zeigte sich zufrieden: „Ein sehr guter Test“. Dass die Aufstellung auch die Startelf für das Pokalspiel in Lohne wird, ist längst nicht klar. „Man kann zwar eine gewisse Richtung erkennen, aber wir haben noch viele weitere Optionen, zum Beispiel kommen ja auch noch die verletzten Thade Hein und Thomas Mutlu zurück“, sagte Hahn. Mutlu, der seine Verletzung bereits auskuriert hat und kommende Woche wieder trainiert, spulte auf dem Nebenplatz Sprints ab. Ein weiteres Zeichen, dass die Blau-Gelben auf den Saisonstart brennen und mit besten Voraussetzungen zum ersten Pflichtspiel in zwei Wochen nach Lohne fahren.