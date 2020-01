Die erste Trainingswoche des SV Atlas Delmenhorst ist mit einer zweiten Testspielniederlage zu Ende gegangen. Der Fußball-Oberligist unterlag beim Tabellenzweiten der Bremenliga, dem TuS Schwachhausen, auf dessen Kunstrasenplatz mit 1:4 (1:1). Für den Treffer der Blau-Gelben zeichnete Aleksandar Jankovic verantwortlich. Der Neuzugang vom VfB Oldenburg markierte in der 31. Minute das 1:0 für die Delmestädter.

Mit dem Auftreten seiner Mannen, vor allem im zweiten Durchgang, war Trainer Key Riebau nicht einverstanden: „Die Jungs müssen sehen, dass der Ernst losgeht. Natürlich läuft die Testspielphase noch und es war die erste Woche. Aber bei den Punkten Bereitschaft, Laufen, Einsatz und Wille und dass sie Jungs dem Trainer zeigen, dass sie spielen wollen, erwarte ich einen Tick weit mehr, gerade in der zweiten Halbzeit.“ Es habe an vielen Dingen gehapert. „Ich bin nicht zufrieden, wie gespielt wurde. Aber man muss das auch vernünftig einordnen. Aber klar ist, dass jetzt die Signale deutlicher werden und dass die Jungs aufpassen müssen“, kündigte Riebau an.

Neuzugang und Testspieler überzeugen

Doch gerade im ersten Durchgang war auch nicht alles schlecht. „Aleksandar hat gut gespielt, viele Lücken gerissen und sich Torchancen erarbeitet. Ein bisschen Fortune hat gefehlt, um mehr Tore zu schießen“, berichtete Riebau. Mit Flodyn Baloki stand zudem ein Testspieler über 90 Minuten auf dem Feld. Der 28-Jährige ist Innenverteidiger und bringt die Erfahrung von unter anderem 74 Regionalligaspielen mit, zuletzt lief er für RW Koblenz in der vierten Liga Südwest auf. Seine fußballerische Jugend verbrachte er beim VfL Oldenburg und spielte in der A-Jugend gemeinsam mit Riebau. „Er hat das in der ersten Halbzeit sehr vernünftig gemacht. Er hat gezeigt, dass er uns helfen und weiterbringen kann. Er ist sehr robust und kopfballstark. Und man sieht eine gewisse Ruhe, die er am Ball hat“, lobte Riebau. Der Kongolese trainiert diese Woche beim SVA mit. Ob die Blau-Gelben ihn verpflichten, steht noch nicht fest.