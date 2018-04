Nick Köster (am Ball) fehlt dem SV Atlas Delmenhorst im Spiel gegen Lupo-Martini Wolfsburg. Der Mittelfeldspieler holte sich gegen den TuS Sulingen seine zehnte Gelbe Karte ab und ist somit gesperrt. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Erstaunlich und beeindruckend – anders lässt sich die aktuelle Serie des Fußball-Oberligisten Lupo-Martini Wolfsburg kaum beschreiben. Seit Anfang Dezember haben die Italiener kein Spiel mehr verloren und sammelten in neun Partien 23 Punkte. Erst am vergangenen Wochenende nahm der aktuelle Tabellendritte den SV Arminia Hannover trotz 40-minütiger Unterzahl mit 4:0 auseinander. „Lupo ist für mich die stärkste Mannschaft. Das habe ich schon nach dem Hinspiel gedacht, nur damals spiegelten die Ergebnisse das noch nicht wider. Mittlerweile sieht man das an denen aber auch“, sagt Jürgen Hahn. Der Trainer schiebt seinem SV Atlas Delmenhorst bei dem Gastspiel in Wolfsburg an diesem Sonntag ab 15 Uhr deshalb auch die „krasse“ Außenseiterrolle zu.

Dabei hatte sich der Traum vom direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga für die Wolfsburger eigentlich schon nach acht Spieltagen wieder zerschlagen. Bis dato hatten die Italiener lediglich sechs Punkte gesammelt und dümpelten im Tabellenkeller rum. Offensichtlich zogen sie aber genau im richtigen Moment die Reißleine. Denn seitdem Giampiero Buonocore das Kommando an der Seitenlinie von dem ehemaligen Profi Detlev Dammeier übernommen hat, läuft es bei den Wolfsburgern. Hahn: „Lupo kommt aus der Regionalliga und will da wieder hin.“

Fehler analysiert

Wesentlich schlechter schaut derzeit die Lage beim SV Atlas aus. Am Mittwoch verloren die Blau-Gelben mit 0:2 gegen den TuS Sulingen und stecken dadurch nun mitten im Abstiegskampf. Viel alarmierender als das jüngste Ergebnis war dabei jedoch die Spielweise: Nicht eine einzige Torchance erarbeitete sich der SVA über die komplette Spieldauer. „Man kann das jetzt aber nicht pauschalisieren, in der Offensive haben wir nicht ständig solche Probleme. Das ist eher ungewöhnlich für uns. Immerhin haben wir 41 Tore diese Saison geschossen“, relativiert Hahn.

Klar ist aber auch, dass er die Fehler aus der Partie mit seiner Mannschaft analysiert hat. Vielleicht tut es seiner Elf mal ganz gut, dass sie ohne Druck aufspielen kann. Zuletzt hieß es bekanntlich immer, dass sie gewinnen müsse, weil es gegen direkte Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt ging. „Ich hoffe, dass uns das mal ganz guttut. Die Situation ist ernst, aber in Panik müssen wir nicht verfallen“, mahnt Hahn.

In Bestbesetzung reisen die Blau-Gelben nicht nach Wolfsburg, was die Aufgabe noch zusätzlich erschwert: Innenverteidiger Marlo Siech (fünfte Gelbe) und Nick Köster (zehnte Gelbe) sitzen beide eine Sperre ab. Zudem ist Musa Karli weiterhin verletzt. „Als kreativer Spieler fehlt er uns“, gesteht Hahn. Dafür wird Philip Immerthal laut des Trainers in die Startelf rücken.