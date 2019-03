Olaf Blancke steht am Sonnabend vor seinem Heimdebüt als Trainer des SV Atlas Delmenhorst. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Die wichtigste Nachricht zuerst: Das Fußball-Oberliga-Spiel zwischen dem SV Atlas und TB Uphusen soll an diesem Sonnabend ab 15 Uhr wie geplant über die Bühne gehen – also zumindest Stand jetzt. Nach einer Platzbegehung am Freitagmorgen hat sich die Stadt Delmenhorst dazu entschlossen, den Hauptplatz nicht zu sperren. „Wir machen allerdings am Sonnabendmorgen noch mal eine, wenn es viel geregnet hat, und entscheiden dann“, sagt Bastian Fuhrken, Leiter Leistungsfußball beim SVA.

Spielen wollen die Blau-Gelben auf jeden Fall, nachdem die vergangenen zwei Spiele bereits ausgefallen sind. „Das grundsätzlich größte Problem ist, die Stimmung aufrechtzuerhalten. Alle wollen loslegen, gerade weil wir mit einer Niederlage gestartet sind“, berichtet SVA-Trainer Olaf Blancke, der gegen Uphusen seine Premiere vor heimischen Publikum feiern würde. Gegen den Tabellenführer Eintracht Northeim könne man zwar verlieren, ein Negativerlebnis sei es am Ende aber trotzdem. „Wir brauchen ein positives Erlebnis für das Reinkommen“, betont Blancke. Sollte nun allerdings zum dritten Mal in Folge eine Partie ausfallen, dann könne die Spannung wohl kaum noch aufrechterhalten werden. Obwohl der SVA unter der Woche nicht auf Rasen trainieren konnte, blickt Blancke optimistisch auf die Partie gegen den TBU. Man habe die vergangenen Tage gut gemeistert. „Auch wenn bei dem Test gegen Aumund-Vegesack viele Akteure gefehlt haben, war es wichtig für den Wettkampfmodus“, sagt Blancke. Außerdem trainierte der SVA am Freitag nochmals draußen. Dort sprach der Coach auch nochmals explizit den Gegner an, den er zuvor mithilfe von Videos analysiert hat. Gerade in der Offensive sei Uphusen gut bestückt, wenngleich Nils Laabs gesperrt fehlt. Blancke: „Nach vorne sind die schon gefährlich. Die Aufgabe wird sein, Uphusen möglichst unter Druck zu setzen, sodass wir die Offensivkräfte aus dem Spiel nehmen.“

Wirklich angekommen im neuen Fußball-Jahr ist der TBU allerdings noch nicht. Nach zwei Niederlagen findet sich die Elf von Trainer Fabrizio Muzzicato auf dem ersten Abstiegsplatz wieder. Blancke macht genau in diesem Umstand die Brisanz des Duells aus. „Uphusen steht mit dem Rücken zur Wand. Aber die Tabelle täuscht auch sehr. Wenn wir beide Nachholspiele gewinnen, sind wir Dritter. Verlieren wir gegen Uphusen, kann der Abstand auf den Abstiegsplatz auf einen Punkt schrumpfen“, erklärt der Coach.

Gegen den TBU kann Blancke wieder auf Leon Lingerski und Musa Karli zurückgreifen. Ein großes Fragezeichen steht derweil hinter dem Einsatz von Steven Müller-Rautenberg. Andere Akteure wie beispielsweise Tom Schmidt plagen sich laut Blancke mit Überbelastungen vom Kunstrasen herum. Der Coach rechnet allerdings damit, dass er auf diese Spieler zurückgreifen kann.

Uphusens Coach Fabrizio Muzzicato hat unterdessen eine Vermutung, warum Atlas unbedingt spielen will: „Wenn eine Mannschaft wirklich auf einem Amateurplatz nach einer Woche Regen noch nicht abgesagt hat und spielen will, dann kann ich mir das nur erklären, weil sie sich davon einen Vorteil erhoffen. Sie glauben, dass wir der passende Gegner für ein Spiel auf so einem Platz sind“, sagt er und fügt an: „Der TBU mit seinen Bremenliga-Spielern, die nur Fußball spielen wollen. Sie glauben, dass wir alle Ballerinas sind.“

Doch Muzzicato kann Delmenhorsts Beweggründe auch nachvollziehen. „Ich kann das schon verstehen. Hätten wir die letzten beide Spiele gewonnen, dann würden sie wohl weniger spielen wollen.“ Uphusens Coach spricht zwar davon, dass die Mannschaft im Training positiv reagiert hätte und er keine Spur von Selbstzweifeln erkannt habe. Doch Muzzicato weiß, welchen Eindruck seine Truppe bisher gemacht hat. „Fakt ist: Wir haben in den beiden Spielen nicht funktioniert.“

Sollte die Partie stattfinden, bräuchte es eigentlich die klassischen Kämpfertypen auf dem Platz, so Muzzicato. „Doch in unserer Situation erwarte ich von jedem, dass er alles gibt und kämpft.“ In puncto Personalien hat Muzzicato beinahe alle Optionen. Der Einsatz von Kevin Artmann ist aufgrund andauernder muskulärer Probleme äußerst fraglich. Die bisher schwachen Leistungen sind die Chancen der Spieler in den zweiten Reihen. Beim TBU trifft das auf Max Falldorf und Daniel Throl zu. „Das sind auf jeden Fall zwei Kandidaten“, stellt Muzzicato ihnen einen Platz in der Startformation in Aussicht.