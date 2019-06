Atlas beginnt und beendet die kommende Oberligasaison im heimischen Düsternortstadion. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Die genauen Daten sind noch nicht in Stein gemeißelt – sie werden auf dem Staffeltag zur Fußball-Oberliga Niedersachsen am 14. Juli besprochen –, doch der erste Gegner für den SV Atlas Delmenhorst in der Liga steht bereits fest: Es geht gegen den Regionalliga-Absteiger und Nachbarn VfL Oldenburg. Terminiert ist die Partie für Sonnabend, 3. August, 16 Uhr im Stadion an der Düsternortstraße. Eine Woche davor empfangen die Blau-Gelben den SC Spelle-Venhaus im Achtelfinale des Niedersachsenpokals. Die laut Spielplan derzeit noch auf den 21. Juli vorgezogene Partie gegen Eintracht Celle soll auf Wunsch beider Vereine auf den 28. August geschoben werden.

Der Spielplan sieht für die Delmestädter vor, dass sie ihre ersten drei Heimauftritte gegen die drei Absteiger bestreiten: Nach dem VfL gastieren der 1. FC Germania Egestorf-Langreder sowie Lupo Martini Wolfsburg im Düsternortstadion. Auswärts muss Atlas im zweiten Saisonspiel zum FC Hagen/Uthlede, es folgt die Begegnung bei Arminia Hannover. Da sich die Liga in dieser Saison aus 18 Teams zusammensetzt, stehen 34 Spieltage auf dem Programm. Das letzte Spiel vor dem Winterpause gegen Egestorf-Langreder soll am 8. Dezember über die Bühne gehen. Die kurze Winterpause endet planmäßig bereits am 8. Februar, so denn das Wetter mitspielt. Am finalen Spieltag, 17. Mai, trifft Atlas zu Hause auf den TuS Bersenbrück.