Die Zweitvertretung des SV Atlas Delmenhorst um Milan Heyl (am Ball) hatte gegen den Harpstedter TB am Ende die Nase vorne. (Martina I. Meyer)

Drei Tage nach dem krachenden Pokal-Aus gegen Ahlhorn (1:6) hat sich die Reserve des SV Atlas Delmenhorst an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga weiter Luft verschafft. Mit dem verdienten 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den Harpstedter TB baute der SVA den Vorsprung auf stattliche sieben Punkte aus. Hauptdarsteller des Spitzenspiels war jedoch Schiedsrichter Sydney Eggers, der mit seinen Entscheidungen vermehrt für Kopfschütteln sorgte. Atlas II fühlte sich trotz des Sieges benachteiligt, Keeper Philipp Pollmann kassierte nach dem Abpfiff noch die Rote Karte. „Das Ergebnis ist mir scheißegal. Die Schiedsrichter-Leistung war eine Sauerei“, ärgerte sich Atlas-Coach Daniel von Seggern maßlos über die zahlreichen Fehl-Pfiffe.

Allerdings wäre Eggers’ Leistung wohl nicht so zum beherrschenden Thema geworden, wenn die Gastgeber ihre Chancen konsequenter genutzt hätten. Alleine der bisherige Topscorer Milot Ukaj hätte sein Torkonto (bisher 16) locker auf 20 aufstocken können. Sein Gegenspieler Onno Bolling wurde schwindelig gespielt, doch beim Abschluss ging bei Ukaj alles daneben. Sinnbildlich stand dafür der verschossene Foulelfmeter in der 25. Minute. Dafür sprang Dominik Entelmann mit einem Doppelpack (4./32.) in die Bresche. Doch obwohl Atlas auch sieben Tore hätte schießen können, waren die Gäste immer in der Partie. Von Seggern musste bis zur 97. Minute („Der Schiri wollte wohl so lange spielen lassen, bis der Ausgleich fällt.“) zittern.

Das Duell der beiden bis dato einzigen unbesiegten Kreisligisten wollten leider nur 60 Zuschauer auf dem Stadion-Hauptplatz sehen. Harpstedt begann „ängstlich“, wie Trainer Jörg Peuker später beklagte: „Wie der Hase vor der Schlange.“ Der Respekt war zu groß. Mark Spohler konnte unbehelligt von rechts flanken und Entelmann wurde bei seinem 1:0 aus fünf Metern ebenfalls nicht attackiert. Danach begann Ukajs Tanzunterricht mit Bolling, sein erster Abschluss strich knapp vorbei (12.). Der HTB meldete mit der Riesenchance für Nils Klaassen (19.) erste Ambitionen an, hier reagierte Pollmann stark. Nach Foul von Magnus Ellermann an Entelmann gab Eggers Strafstoß. Ukaj trat an, jagte den Ball aber noch höher über den Kasten, als es Entelmann im Pokal unterlaufen war (25.).

Die Strafe folgte prompt nach einem Diagonalpass von Mel Siegenthaler, den Lennard Schimmler unterschätzte. Harpstedts Julian Meyer scheiterte frei stehend an Pollmann, doch Klaassen staubte ab (28.). Die Freude währte jedoch nur kurz, zumal dem 2:1 (32.) eine weitere Fehlentscheidung vorausging. Statt Ecke für Atlas hätte es nach klarem Foul von Milan Heyl Freistoß für Harpstedt geben müssen. Jonas Dittmar zog den Eckball auf den zweiten Pfosten, Florian Knipping köpfte die Kugel zum Fünfer, wo Entelmann per Kopf vollstreckte. „Vom 1:0 hatten wir uns relativ schnell erholt, nach dem 1:1 hätte ich aber mehr erwartet“, wunderte sich Peuker.

Verdiente Pausenführung

Die Pausenführung war verdient. Ukaj hätte sie bei zwei weiteren Topchancen (47./57.) weiter ausbauen können. Wobei in einer Szene in letzter Konsequenz Moritz Bätcher den Ball im Liegen mit der Hand abklemmte – doch Eggers verweigerte den klaren Elfmeter. Auf der Gegenseite verfehlte Klaassen knapp (54.) und Marc Rässler wehrte mit letztem Einsatz einen Schuss von Marik Landgraf ab (64.). Dann traf Entelmann den Innenpfosten (71.) und ließ Harpstedt weiter am Leben. Die Gäste wirkten fitter, zumal der kleine Atlas-Kader durch Verletzungen momentan sehr knapp auf Kante genäht ist. „Deshalb ein Riesenkompliment an die Jungs, sie haben das sehr diszipliniert gespielt“, lobte von Seggern.

Peuker brachte mit Niklas Fortmann und erstmals Timo Höfken zwei frische Stürmer, die nach ihren Verletzungen noch nicht wieder topfit sind. Fortmanns Kopfball (90.) wäre fast der Ausgleich gewesen, am Ende reichte es für Atlas. Die dritte Halbzeit mit Rot für Pollmann nach gegenseitiger Beleidigung mit einem Harpstedter brachte noch etwas Aufregung, doch unterm Strich steht ein großer Schritt für den SV Atlas II.