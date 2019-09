Der SV Atlas II um Stefan Bruns (links) und Dennis Metzing feierte gegen den KSV Hicretspor einen überaus deutlichen Erfolg. (INGO MÖLLERS)

Ob die Partie in der Fußball-Kreisliga zwischen dem KSV Hicretspor und dem SV Atlas Delmenhorst II nun langweilig war oder nicht, lässt sich schwierig beantworten. Man konnte nach dem Abpfiff in beide Richtungen argumentieren. Langweilig, weil es bei dem 10:0 (3:0) der Oberliga-Reserve spätestens in der zweiten Halbzeit praktisch nur noch darum ging, wie hoch ihr Sieg ausfällt. Nicht langweilig, weil es eben viele Tore zu sehen gab – und außerdem drei Platzverweise.

Atlas-Trainer Daniel von Seggern zeigte sich entsprechend zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, die sich ein weiteres Mal absolut überlegen präsentierte. „Das wollen wir auch. Wir wollen in jedem Spiel dominieren“, betonte er. Zunächst habe sein Team jedoch etwas Geduld benötigt, bis der Gegner geknackt war. In der Tat blieb die Begegnung in der ersten Hälfte zumindest vom Ergebnis her noch relativ offen. Zwar markierte Torjäger Dominik Entelmann nach gerade mal vier Minuten den Führungstreffer für die Blau-Gelben, doch danach dauerte es bis zur 21. Minute, ehe Milot Ukaj einen Freistoß direkt zum 2:0 verwandelte. Kurz darauf wurde es kurios: Marc Rässler stoppte einen Hicretspor-Akteur, der auf einem guten Weg in Richtung Atlas-Tor war, regelwidrig und sah dafür Gelb. Jedenfalls fürs Erste. Nach Rücksprache mit seinem Assistenten korrigierte Schiedsrichter Kevin Stoyke seine Entscheidung und schickte Rässler mit glatt Rot vom Feld. Von der numerischen Überlegenheit profitierte der KSV jedoch nur sehr kurze Zeit. Nach einem Foul von Germain Martens sah dieser ebenfalls Rot (34.), sodass es mit zehn gegen zehn weiterging. Drei Minuten später wurde es noch bitterer für die Gastgeber. Dominik Entelmann wurde im Sechzehner gelegt und verwandelte den Elfmeter selbst zum 3:0.

Nach dem Seitenwechsel schaltete die Atlas-Reserve zum Leidwesen von Hicretspor noch mal ein paar Gänge hoch. Dass Mitte der zweiten Hälfte KSV-Schlusmann Taha Dagdeviren verletzt ausgewechselt werden musste und für ihn Feldspieler Turgay Thuran zwischen die Pfosten rückte, machte es nicht unbedingt einfacher für die Mannen von Trainer Timur Cakmak. So nahm das Unheil unaufhaltsam seinen Lauf. Dennis Metzing (57.), Milot Ukaj (58.) und Entelmann (63.) erhöhten binnen weniger Minuten auf 6:0. Kurz nachdem das halbe Dutzend voll war, musste sich von Seggern überflüssigerweise vom Seitenrand verabschieden. Nach einem Foul gegen einen seiner Akteure beschwerte sich der SVA-Coach deutlich vernehmbar bei Stoyke, der ihm dafür Gelb zeigte. Die Diskussion hörte jedoch nicht auf, weshalb Stoyke direkt eine Karte nachlegte – Gelb-Rot für von Seggern (65.).

An der dominanten Vorstellung seiner Schützlinge änderte das aber nichts. Stattdessen kam es für Hicretspor knüppeldick. Patrick Klenke (74.), Entelmann (77.), Metzing (77.) und Stefan Bruns (78.) vollendeten einen Angriff nach dem nächsten und machten es somit zweistellig. KSV-Trainer Cakmak wollte dann auch nicht allzu viel zur Partie sagen. „Das ist mir zu hoch“, meinte er verständlicherweise mit Blick auf das Resultat.