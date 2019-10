Atlas-Serie hält auch im Topspiel

Der SV Atlas Delmenhorst durfte gegen den Heeslinger SC den nächsten Sieg bejubeln. (INGO MÖLLERS)

Plötzlich war es dann doch passiert. Im Topspiel der Fußball-Oberliga Niedersachsen zwischen dem Zweiten SV Atlas Delmenhorst und dem Dritten Heeslinger SC lief die 78. Minute, als die Defensive der Gastgeber einmal nicht richtig aufpasste. Ein hohes Zuspiel in den Lauf von Kevin Rehling, und schon war der Torjäger der Gäste allein auf dem Weg in Richtung SVA-Gehäuse. Rehling blieb cool und erzielte das 1:3 für sein Team. Nur fünf Minuten später legte Edison Mazreku den zweiten Heeslinger Treffer nach – auf einmal musste Atlas um den eigentlich sicher geglaubten Heimsieg zittern. Doch der eingewechselte Robert Plichta erlöste seine Mannschaft kurz vor dem Ende der Begegnung (89.). Der 4:2 (3:0)-Erfolg der Blau-Gelben war perfekt.

Damit hat Atlas seine beeindruckende Serie fortgesetzt. Die Delmenhorster feierten ihren achten Sieg im elften Spiel und sind nach wie vor ungeschlagen. Der Weg zum nächsten Dreier war allerdings in der Schlussphase der Partie ein unnötig steiniger. Eigentlich hatten die Platzherren nämlich alles im Griff und lagen auch in der Höhe verdient mit 3:0 vorne. Im Grunde hätten sie sogar noch deutlicher führen müssen, ließen aber sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang diverse – zum Teil hundertprozentige – Chancen liegen. Insofern hatten sie es sich selbst zuzuschreiben, dass es noch einmal eng wurde. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, befand auch Atlas-Trainer Key Riebau. „In der zweiten Halbzeit haben wir ab der 60. Minute zu wenig investiert.“ Hinzu kamen dann noch die überflüssigen Gegentore. „Das ärgert mich“, monierte Riebau im Hinblick darauf, dass seine Schützlinge defensiv in dieser Saison eigentlich meistens gut stehen.

Überragender Florian Stütz

Das galt auch für die erste Halbzeit gegen Heeslingen, in der Atlas das Spiel ganz klar bestimmte. Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter des SVA, urteilte, dass es „mit die stärkste“ Hälfte dieser Spielzeit gewesen sei. In der Tat waren die Gäste mit dem 0:3-Pausenstand noch gut bedient. Von einem Duell auf Augenhöhe konnte definitiv überhaupt keine Rede sein. „Allein in der ersten Halbzeit hatten wir fünf glasklare Dinger, machen aber nur drei Tore“, meinte Riebau nach dem Abpfiff. Eine ihrer vielen Möglichkeiten nutzten die Platzherren allerdings bereits früh. Nach einem Freistoß von Florian Stütz war Marek Janssen zur Stelle (9.).

Danach dauerte es trotz vieler Möglichkeiten ziemlich lange, bis die Kugel wieder im Heeslinger Netz lag. Atlas eroberte im Mittelfeld den Ball, Stütz lief auf den HSC-Kasten zu und überwand Gäste-Keeper Arne Exner (32.). Mit der letzten Aktion des ersten Abschnitts erhöhte Tom Schmidt auf 3:0 – und erneut hatte Stütz maßgeblichen Anteil am Treffer. Er setzte nahe der Grundlinie stark nach, ging energischer zu Werke als sein Gegenspieler und brachte den Ball so in die Mitte des Strafraums, wo Schmidt nur noch einschieben musste.

Dass die Delmenhorster mit dem verdienten deutlichen Vorsprung in die Kabine gingen, war nicht nur deshalb wichtig, weil sie so eine hervorragende Ausgangslage für die zweiten 45 Minuten hatten. Es hatte nämlich angefangen zu regnen, und das sorgte in der Folge, vorsichtig formuliert, nicht gerade für optimale Platzverhältnisse. Das Geschehen entwickelte sich, wie es nun zu erwarten war. Heeslingen hatte mehr Ballbesitz und versuchte, gefährlich zu werden, was jedoch kaum gelang. Die Blau-Gelben schafften das hingegen einige Male, verpassten aber das 4:0 und damit wohl die endgültige Entscheidung. Janssen scheiterte im Eins-gegen-eins-Duell an Exner (62.), Marco Prießner vergab seine Chancen aus spitzem Winkel (66.) und kurzer Distanz (69.).

So durften die Gäste noch auf ein Comeback hoffen und waren nach 83 Minuten auf einem guten Weg, es tatsächlich zu realisieren. Doch dann kam Plichta, der von Schmidt bedient wurde und vor Exner die Nerven behielt. Eingeleitet hatte den umjubelten Treffer – natürlich – Florian Stütz.

„Wir wissen, dass wir noch mehr können und gut daran tun, konzentriert in jedes Spiel zu gehen. Und das nicht nur über 60, sondern über 90 Minuten“, sagte Key Riebau. Es sei zu erkennen, dass es nach wie vor Verbesserungspotenzial gibt. Zufrieden ist der Atlas-Coach derzeit natürlich trotzdem: „Die Jungs sind auf einem guten Weg.“