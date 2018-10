Houssein Hazimeh (links) und Nico Gawlista gehören zu den Leistungsträgern des Teams von Trainer Tim Müller. (INGO MÖLLERS)

Tim Müller: Jein. Wir stehen jetzt gut da und freuen uns da auch drüber. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Gewinnen ist natürlich immer schöner, aber entscheidend ist nicht, wo wir jetzt nach zehn Spielen stehen oder nach 20, sondern am Saisonende nach 30 Spielen.

Wir sind offensiv ausgerichtet und spielen mit viel Tempo. Einige Mannschaftsteile kennen sich seit zehn, manche seit 15 Jahren. Wir haben Blöcke der Jahrgänge 95 und 97 im Kader. Diese haben Andreas Lersch oder ich in der Jugend trainiert. Die mannschaftliche Geschlossenheit ist auch eine Stärke.

Die Mannschaft ist jung und muss noch Erfahrung sammeln. Die Spieler erkennen die eine oder andere Situation, die dann brenzlig wird, noch nicht rechtzeitig. Auch das eine oder andere Foul könnte man weglassen. Aber das ist ein Lernprozess.

In der Kreisklasse sind schludrige Pässe beispielsweise weniger bestraft worden. Da konnten wir auch mal schlecht spielen und trotzdem gewinnen. In der Kreisliga ist die Breite der Qualität schon höher. Da muss man die ganze Zeit konzentriert sein, es gibt keine Gegner, die man mal eben so schlägt. Die Liga ist ausgeglichener.

Als Andreas und ich die Herrenmannschaft übernahmen, entschieden wir uns für den Weg, kontinuierlich junge Spieler einzubauen. Am Ende einer Saison bekommt man dann auch mal einen auf die Mappe. Eine Herrensaison ist körperlich natürlich fordernder als eine Jugendsaison. Das merkt man gerade bei den Jungs, die ihre erste Herrensaison spielen, am Ende der Spielzeit. Wir sind auf einem guten Weg. Natürlich haben wir hier und da Baustellen.

Die spielt nur eine kleine Rolle, man bekommt ja keine Bonuspunkte. Die Saison war großartig, aber so was kann sich in zwei Richtungen auswirken. Man kann viel Selbstbewusstsein aufbauen, aber es kann auch passieren, dass die Spieler denken, dass sie jetzt jeden im Kreis weghauen. Das ist bei uns zum Glück nicht passiert. Die letzte Saison war eine ganz tolle, aber jetzt ist es eine neue. Alles startet bei null.

Ich glaube nicht, dass es in dieser Liga eine Rolle spielt, ob man zu Hause oder auswärts antritt. Das mag in der Bundesliga oder der Champions League wegen der Reisestrapazen so sein. Wir kennen alle Plätze in der Region. Wir haben am Freitag in Falkenburg gespielt (Hasbergen gewann mit 3:1, Anmerkung der Redaktion) und wussten, dass der Platz da kleiner und enger ist. Unserer ist breiter und größer. Darauf stellt man sich ein bisschen ein, aber ausschlaggebend ist das nicht.

Es ist immer gut, Spieler zu haben, die schon höher spielten und wissen, wie Fußball geht. Die Trainer reden ja immer bei den Spielen und beim Training. Da ist es angenehm, wenn man weiß, dass man jemanden in der Mannschaft hat, der anderen Spielern auf und auch neben dem Rasen Sachen sagt. Und der auch Rücksprache mit den Trainern hält.

Egal ist es uns nicht, Spieler sind ja nach Gelb-Roten oder der fünften Gelben Karte gesperrt. Durch unser Spielsystem haben wir viele Eins-gegen-eins-Duelle. Dadurch gibt es viele Zweikämpfe, dabei passieren Fouls. Andere Teams spielen mehr mit Raumdeckung, wir kommen über direkte Duelle. Was Böses habe ich von uns diese Saison aber nicht gesehen. Das relativiert das Ganze. Ob viele Gelbe Karten was über die allgemeine Fairness aussagen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Was die Tabelle nicht zeigt, ist beispielsweise, dass Beckeln oder Harpstedt oder Atlas II uns teilweise kurzfristig angerufen haben, ob wir die Spiele verlegen können. Wir haben das jeweils gemacht.

Zur Person

Tim Müller (27)

trainierte bereits als Jugendlicher Kindermannschaften des TuS Hasbergen, bevor er zusammen mit Andreas Lersch das Amt bei den Ersten Herren übernahm. Das Duo führte den TuS vergangenes Jahr in die Kreisliga, dort steht der Klub nach zehn Spieltagen auf Platz vier.