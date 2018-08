Lena Seidel (rotes Trikot) spielt für die HSG Hude/Falkenburg in der Oberliga. Für sie ist es das erste offizielle Jahr im Damenbereich. (Ingo Möllers)

Über linksaußen versucht eine Gegenspielerin, sich durchzutanken: Lena Seidel breitet die Arme aus, stellt sich seitlich hin und schließt so die Tür zum Tor – die Akteurin des TV Neerstedt stoppt und dreht ab. Eine Szene, wie sie vermutlich tausende Male jedes Wochenende bei Handball-Spielen vorkommt. Trotzdem hat sie im Fall von Lena Seidel eine Bedeutung. Zwei, drei Minuten zuvor hatte sich die Handballerin der HSG Hude/Falkenburg in einer ähnlichen Szene noch übertölpeln lassen und einen Siebenmeter verursacht. HSG-Trainer Dean Schmidt machte ihr an der Seitenlinie daraufhin die richtige Abwehrposition vor, und Lena Seidel setzte es eben sofort um. Letztendlich untermauert diese kleine, unbedeutend anmutende Szene Schmidts Worte: „Lena setzt Dinge unheimlich schnell um. Sie ist die vorbildliche Nachwuchsspielern und ein Beispiel für unseren Weg.“

Was dabei keinesfalls unterschlagen werden sollte: Für die 19-Jährige startet mit dem Oberliga-Heimspiel gegen den TV Oyten II (Sonntag ab 15 Uhr) die offizielle Premieren-Saison im Damenbereich. Ihr erstes Jahr bei der HSG Hude/Falkenburg ist es allerdings nicht, schon in der vergangenen Spielzeit lief sie mit einem Doppelspielrecht für die A-Jugend der TSG Hatten-Sandkrug und für die Damen der HSG auf. „Ich hab mich damals wirklich mega gefreut“, erinnert sich die 19-Jährige mit einem breiten Grinsen im Gesicht an die ersten Trainingseinheiten. Zu Beginn hatte sie aber auch Respekt vor der neuen Aufgabe – eine ganz schöne Menge sogar. Recht schnell verflog dieser aber, denn „das Team hat mich richtig gut aufgenommen“.

Nun möchte sie in der neuen Saison mit der HSG Hude/Falkenburg angreifen. Seidel: „Ich hab schon richtig Bock und freue mich einfach. Wir wollen eine geile Saison spielen.“ Zwar könne sie nicht alle Mannschaften aus der Oberliga einschätzen, einen Platz im oberen Drittel traue sie ihrem Team auf jeden Fall zu – wenngleich einige wichtige Spielerinnen derzeit noch fehlen. Unschwer zu erkennen also, dass die 19-Jährige ehrgeizig ist. „Ich arbeite viel dafür und habe auch Biss“, sagt Lena Seidel. Ihr Trainer Schmidt lobt sie für diese Einstellung, vor allem, weil der Ehrgeiz sich noch in einem gesunden Rahmen bewege. Tatsächlich weiß die Handballerin sowohl um ihre Stärken als auch Schwächen. Offensichtlich macht sich bei ihr manchmal noch die mangelnde Erfahrung bemerkbar, teilweise „unterlaufen mir noch einfache Fehler“. Beim Wurfbild habe man ohnehin immer Luft nach oben – von außen falle ihr der Abschluss manchmal noch schwer.

Was ihr letztlich dabei hilft, solche Schwächen auszumerzen? An erster Stelle wohl Dean Schmidt, der ihr immer wieder Fehler erklärt. Seidel: „Ich bin ihm megadankbar dafür. Er sieht viel und hat ein gutes Auge für uns. Ich brauche das einfach, ich will mich weiterentwickeln.“ Neben den Ratschlägen von Schmidt profitiert sie ebenfalls von ihren erfahrenen Mitspielerinnen. Manchmal nimmt sie deshalb sogar gerne Platz auf der Bank. „Ich muss nicht immer in der ersten Sieben stehen, ich schaue auch gerne zu“, erzählt Seidel. Was die HSG Hude/Falkenburg in ihren Augen ausmacht, ist, dass die Jungen und die Älteren voneinander lernen. Außerdem gestatten die Erfahrenen und das Trainerduo Schmidt/Birgit Deeben den Nachwuchsspielerinnen, Fehler zu machen. Dass bei der HSG nun zwei Coaches an der Seitenlinie stehen, erachtet Seidel übrigens als durchaus gut. „Manchmal sprechen sie sich ab. Es kommt aber auch vor, dass sie dasselbe sagen, ohne vorher miteinander geredet zu habe“, berichtet sie grinsend von der Vorbereitung.

Apropos Vorbereitung: Während dieser hat die doch recht umgekrempelte HSG-Mannschaft viel in Sachen Teambuilding gemacht. Gemeinsam absolvierten die Spielerinnen ein Football-Training, stiegen ins Kanu und machten einen Feuerwehr-Wettkampf. „Unsere Trainer legen da viel Wert drauf. Das war ganz cool. Für mich war es ja die erste Vorbereitung“, sagt Lena Seidel. Selbstverständlich haben die Huderinnen aber auch Spielzüge einstudiert und Konditionseinheiten geschrubbt. Gerade auf Lena Seidels Position dürfte die Fitness eine besonders wichtige Rolle spielen. Schließlich sind die Außen für das Tempo zuständig, bei Gegenstößen blitzschnell vorne und die erste Anspielstation. „Ich laufe gerne, deshalb fühle ich mich auf Außen wohl“, betont Seidel. Bevor sie zur HSG gewechselt ist, wirbelte sie noch praktisch über das komplette Spielfeld.

Ein Stück weit profitiert die 19-Jährige noch heute davon, denn sie klebt nicht auf ihrer Position. Laut Trainer Dean Schmidt agiert sie sehr flexibel. Dabei erinnert der Coach sich vor allem an das Spiel gegen die HSG Phoenix in der vergangenen Saison: Wegen Personalmangels bot der Trainer Seidel auf der für sie ungewohnten Rechtsaußenposition auf und sie machte ihre Sache mehr als gut. „Lena hat dann einfach mal gleich fünf Hebertore erzielt“, erzählt Schmidt schmunzelnd. In der neuen Saison traut er Lena Seidel jedenfalls den nächsten Schritt zu, in der Abwehr habe sie ohnehin bereits eine tragende Rolle inne. Überhaupt schwärmt der Trainer von der Einstellung und dem Talent der 19-Jährigen: „Sie ist zuverlässig, selbstkritisch und spricht auch mal Dinge im Team an. Und sie ist einfach ein toller Mensch.“

Nachwuchsspielerinnen wie Seidel sollen bei der HSG Hude/Falkenburg von Schmidt und seiner Trainerkollegin Birgit Deeben gezielt gefördert und an das Niveau der Oberliga herangeführt werden: Mit Fenja Schwark hütet beispielsweise eine Spielerin des Jahrgangs 1997 das Tor; auf Rechtsaußen wirbelt Malin Blankemeyer. „Lena und Malin sind beide noch jung und unterschiedliche Spielerinnen. Mit Frauke von Freeden haben wir eine erfahrene Akteurin, die für die beiden ein wenig die Mentoren-Rollen übernimmt“, erklärt Schmidt.

Übrigens: Lena Seidels jüngere Schwester, Sarah Seidel, gehört seit dieser Saison ebenfalls zum Kader der HSG Hude/Falkenburg. Ab Oktober kann sie dank Doppelspielrechts – sie läuft für die A-Jugend von Werder Bremen auf – offiziell Partien im Trikot der HSG bestreiten. „Uns war es wichtig, dass sie ein hochklassiges Team in der A-Jugend findet, das ist gelungen. Bei Turnieren hat sie ihr Potenzial bereits angedeutet“, sagt Schmidt.

Geschwister in einem Team, das kann doch schnell mal zu kleinere Streitigkeiten führen, oder? Bei den Seidel-Schwestern ist tatsächlich genau das Gegenteil der Fall. „Ich hab noch nie in einem Team ohne meine Schwester gespielt“, sagt Lena Seidel und fügt an: „Ich fühl mich eher schlecht bei dem Gedanken, dass wir irgendwann nicht mehr zusammen in einer Mannschaft sind.“