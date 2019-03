Bookholzberg. Die männliche A-Jugend der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg ist in der Handball-Oberliga die Mannschaft der Stunde. Sie bleibt mit dem 31:29 (16:13)-Erfolg beim Schlusslicht MTV Groß Lafferde im vierten Spiel in Folge ungeschlagen (7:1 Punkte) und festigte damit ihren dritten Platz (9:7 Zähler). Trotzdem kommt ihre Kehrtwende vermutlich einen Tick zu spät, um sich noch direkt ins Meisterschaftsrennen einschalten zu können. „Das Unentschieden zu Hause gegen Anderten und die knappe Niederlage in Aurich tun uns jetzt erst richtig weh“, stellte der HSG-Trainer Stefan Buß mit Blick auf den drei Zähler entfernten Spitzenreiter aus Burgdorf fest. Daher will er nun „mit zwei Siegen gegen Aurich und Fredenbeck noch die Vize-Meisterschaft holen.“

Das Spiel in Groß Lafferde bei Peine zählt in der zweithöchsten Spielklasse im Juniorenhandball zu den Partien, die man gut und gerne als unbeliebt bezeichnen kann. Dazu führt zum einen die frühe Abfahrtszeit morgens um halb acht im Mannschaftsbus. Vor allem aber entpuppt sich das strikte Backeverbot in der Halle für die meisten Auswärtsteams als Stimmungskiller.

Die Bookholzberger ließen sich davon jedoch nicht die Laune verderben und legten, gestützt auf den gut haltenden Simon Schreiner im Tor, sofort eine 4:1-Führung vor. Groß Lafferde glich diesen nur 78 Zeigerstriche später zum 4:4 aus (6.). Letztendlich war es aber nur das kurze Intermezzo eines Ergebnis-JoJos, das der Klub aus dem Landkreis Oldenburg bis zum 12:12 mit dem Tabellenletzten spielte.

HSG setzt sich ab

Danach setzte sich der Ex-Bundesligist zum Seitenwechsel dank der Treffer von Bennet Krix, Thies Kügler und Jakub Anuszewski auf 16:13 ab. Apropos Thies Kügler: Der gewohnte Linksaußen hinterließ auf dem „verkehrten“ Flügel mit drei Toren einen besonders guten Eindruck, als er den nach 20 Minuten umgeknickten Linkshänder Sebastian Latz vertrat. In der Defensive lief es jedoch nicht: „Wir haben bei den langen MTV-Angriffen in der Abwehr nicht die Ruhe bewahrt“, kritisierte Buß die diesmal nicht so überzeugende Abwehrarbeit seiner Mannschaft. Die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg kaschierte das, indem sie sich über 17:13 auf 22:17 absetzte und den Erfolg beim 29:24 von Krix so gut wie in trockenen Tüchern einwickelte (55.). Der trickreiche Linksaußen war es ohnehin, der seinem Team mit vier Unterzahltreffern, einer davon sogar im Spiel vier-gegen-sechs, bei bester Laune hielt. „Am Ende sind wir dann etwas zu hektisch geworden“, bemängelte Buß. Die HSG verlor durch die Manndeckung von Kian Krause etwas den Kopf und ließ den Gastgeber dadurch bis auf 28:30 an sich herankommen. Als sich der MTV Groß Lafferde anschließend eine doppelte Zeitstrafe einhandelte, nutzte Krause den zweifachen personellen Vorteil 21 Sekunden vor dem Abpfiff zum alles entscheidenden Treffer zum 31:28.

Am Sonnabend stehen beim Buß-Team gegen den Tabellenfünften OHV Aurich (7:9 Punkte) die Revanchegelüste ganz oben auf dem Plan. Sie wollen die völlig unnötige 22:23-Hinspielniederlage bei den Ostfriesen um 17 Uhr am heimischen Ammerweg in Bookholzberg vergessen machen.