Houssein Hazimeh (links) erzielte bereits 16 Treffer für den TuS Hasbergen, Nico Gawlista folgt teamintern mit sieben Toren. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da verspielte der TuS Hasbergen durch eine herbe 0:7-Klatsche beim SV Atlas Delmenhorst II die Hoffnungen auf den Kreisliga-Aufstieg. Drei Wochen später kam noch eine 0:6-Abreibung beim zweiten Aufsteiger, dem Delmenhorster TB, hinzu. „Das sind die Spiele, die wir brauchen, um zu lernen“, versuchte ein ziemlich geknickter Trainer Tim Müller damals noch das Positive aus den Niederlagen zu ziehen. Mit Siegen in diesen beiden Partien wäre man schon jetzt in der Kreisliga am Start.

Ein Jahr später können Müller und Andreas Lersch, sein Partner in Hasbergens Trainer-Doppelspitze, sehr zufrieden sein mit dem Lerneffekt ihrer Schützlinge. „Wie man sieht, haben wir die richtigen Lehren gezogen und die auch in dieser Saison umsetzen können“, ist Lersch stolz auf das bisherige Abschneiden. Bislang spielt der TuS Hasbergen in der 1. Kreisklasse eine perfekte Saison. Alle 20 absolvierten Spiele wurden mehr oder weniger souverän mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewonnen, nur der TV Jahn Delmenhorst II konnte beim 2:1 der Hasberger im vergangenen Herbst kurz an einer Überraschung schnuppern. Ansonsten führt der Spitzenreiter in fast allen relevanten Statistiken, hat neben der besten Offensive vor allem mit Abstand die wenigsten Gegentore vorzuweisen. Die Frage ist schon lange nicht mehr, ob die Jungs vom Tell aufsteigen, sondern wann.

Beste Abwehr, bester Sturm

Da man wohl von drei Aufsteigern in die Kreisliga ausgehen darf – das trifft zu, wenn der VfL Stenum und der SV Baris Delmenhorst wie erwartet die Bezirksliga halten –, könnte man sich in Hasbergen schon mal vorsichtig den 6. Mai vormerken. Dann gastiert mit der Reserve des VfL Wildeshausen einer der wenigen Verfolger an der Stedinger Straße, und der Vorsprung müsste bei normalem Verlauf so groß sein, dass die letzten theoretischen Zweifel ausgeräumt werden können – oder eben zwei Tage später im Nachholspiel beim designierten Vizemeister Rot-Weiß Hürriyet Delmenhorst. Was vermutlich feiertechnisch noch praktischer wäre, weil man dann zwei weitere Tage später als Aufsteiger in die Vatertagstour starten könnte.

Geselligkeit und Zusammenhalt werden in Hasbergen sehr groß geschrieben. Durch diesen Teamgeist verkraftete die Mannschaft vor Beginn dieser Spielzeit den Abgang ihres Torjägers Sven Holthausen zum TuS Heidkrug. Zwar hat Houssein Hazimeh schon jetzt fünf Treffer mehr erzielt als Holthausen vor Jahresfrist und vor allem das Gipfeltreffen gegen Hürriyet (4:2) mit seinem Viererpack fast im Alleingang entschieden. Doch viel mehr überzeugt Hasbergen durch seine Unberechenbarkeit. Bislang sind schon 16 verschiedene Schützen notiert. „Wir sehen es als großen Vorteil an, wenn der Gegner nicht weiß, wer im nächsten Spiel in der Offensive oder Defensive spielt“, erklärt Lersch.

Und vor allem erlaubt es die überragende Defensivkraft – schon elfmal stand hinten die Null –, jedes Spiel geduldig anzugehen. Nur ein einziges Mal geriet der TuS in Rückstand. Das war im letzten September gegen den Aufsteiger TSV Großenkneten II, der schließlich noch mit 3:1 zurechtgewiesen wurde. „Die Spieler sind alle ein Jahr reifer geworden, und dadurch haben sie auch gelernt, welche Faktoren wichtig für eine gute Defensivarbeit sind“, freut sich Lersch.

Die Skepsis aus der Endphase der Vorsaison wich schon in den ersten vier Partien immer mehr der großen Zuversicht, in dieser Saison etwas erreichen zu können. Mit dem TV Falkenburg (3:0), TV Hude II (5:2), den SF Wüsting (3:0) und dem SV Tungeln (3:1) wurden vermeintliche Mitkonkurrenten deutlich in die Schranken gewiesen, bis auf den Fünferpack gegen Hudes Reserve wurden die Erfolge sogar auswärts eingefahren. „Ein guter Saisonstart zeigt den Spielern, wie wichtig eine professionelle Vorbereitung ist und dass sich die anstrengenden Einheiten auch gelohnt haben“, sieht Lersch die Grundlage für den Blitzstart zuallererst in harter Arbeit begründet. Auf der Wolke der ersten vier Partien schwebte der TuS Hasbergen bis zum ersten zweistelligen Resultat (10:0 gegen Colnrade) in die Winterpause und startete im neuen Jahr mit 18:0 Auswärtstoren in vier Partien durch. Zwischenzeitlich blieb Keeper Lennart Bonk 489 Minuten ohne Gegentor.

Auf eine perfekte Saison mit 90 Punkten spekuliert Lersch nicht. „Auf Rekorde oder eine perfekte Saison kommt es nicht an. Es geht um die fußballerische Weiterentwicklung der Spieler“, stellt er klar. Die soll ab Juli in der Kreisliga fortgeführt werden. Dafür braucht es theoretisch noch elf Punkte aus zehn Spielen. Mit Abgängen rechnet man am Tell nicht. Lersch: „Abgänge gibt es keine. Warum sollte ein Spieler dieses junge, aufstrebende Team verlassen wollen?“ Neuzugänge seien willkommen, aber noch nicht konkret. Lersch würde sich sehr über die Rückkehr früherer Jugendspieler freuen: „Wie in der Politik beschäftigt uns das Thema Familienzusammenführung, wozu wir gerne beitragen würden.“ Fünf Jahre nach dem Abstieg 2013 plant man wieder mit der Kreisliga, mehr denn je nach dem 5:0 gegen den TuS Vielstedt.