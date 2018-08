Jörg Rademacher ist mit der Vorbereitung der HSG Delmenhorst unzufrieden. Er sieht bei seiner Mannschaft noch überall Defizite. (Ingo Möllers)

Eines ist Jörg Rademacher mit der Vorbereitung der HSG Delmenhorst auf jeden Fall nicht: zufrieden. Denn der Trainer des Oberliga-Aufsteigers musste in den Wochen vor dem Auftakt immer wieder auf Spieler verzichten. „Wir waren eigentlich nie komplett. Mal waren Akteure verletzt, dann krank oder privat verhindert. Ich hatte mir die Vorbereitung anders vorgestellt“, sagt Rademacher und fügt an: „Aber es nützt mir jetzt auch nichts, zu jammern. Wir müssen schauen, dass wir trotz der Verletzten einen guten Start hinlegen.“

Für die HSG wird es äußerst wichtig sein, gleich von Anfang an zu punkten – das gilt zugegeben für alle Teams. Schließlich wird die aktuelle Oberliga als stärkste seit langer Zeit betitelt. Warum? Rademacher erklärt: „Mit dem VfL Fredenbeck, OHV Aurich und ATSV Habenhausen sind drei Absteiger aus der 3. Liga dabei, sie gehören sicherlich zu Favoriten. Gleichzeitig ist aber auch von unten viel Qualität hochgekommen. Ich kann mich nicht entsinnen, wann die Oberliga zuletzt so leistungsstark besetzt war. Es wird sehr eng zugehen.“ Hinter den drei Favoriten rechnet er mit einem breiten Mittelfeld, in dem jeder jeden schlagen kann. Daher legt Rademacher besonders viel Wert auf die Heimspiele, da „müssen wir gucken, dass wir die erst mal gewinnen“.

Die Oberliga-Saison wird also herausfordernd genug, da ist die unrunde Vorbereitung noch ein Stück weit ärgerlicher als ohnehin schon. Aktuell sieht Rademacher bei seiner Mannschaft noch in jedem Bereich Defizite. Vor allem beklagt er, dass sein Team sowohl im Angriff wie auch in der Verteidigung noch viel Leerlauf habe. „Wir mussten ständig umbauen oder Spieler auf ungewohnten Positionen einsetzen. So bekommt man keine Stabilität“, meint Rademacher und ergänzt: „Wir müssen den September überstehen und dabei einige Zähler holen. Danach kommen Spieler zurück.“

Mit dem Punkten möchte die HSG Delmenhorst am liebsten schon an diesem Sonnabend anfangen. Allerdings stellt der erste Gegner der Saison, die SG HC Bremen/Hastedt, gleich den ersten schweren Test dar (Anpfiff: 19.15 Uhr). „Das wird schwierig. Der HC hat viele schnelle Spieler und ist über die erste und zweite Welle sehr stark. Wir müssen darauf aufpassen“, erklärt Rademacher. Entscheidend wird zudem sein, wie gut – oder eben nicht – die Delmenhorster den HC-Spieler Marten Franke in den Griff kriegen. Laut Rademacher ist er der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Bremen. „Der HC steht und fällt ein Stück weit mit Marten Franke. Er ist der Motor. Ansonsten haben die Bremer viele junge Spieler im Kader, die aber gut ausgebildet sind“, berichtet der HSG-Coach.

Schwieriger Auftakt

In Bestbesetzung werden die Delmenhorster bekanntlich nicht auflaufen können: Mit Neuzugang Michael Schröder und Thies Kohrt fallen beide etatmäßige Kreisläufer aus. „Schröder fehlt noch länger, bei Kohrt wird es wohl noch zwei oder drei Wochen dauern“, sagt Rademacher. Außerdem wird Jörn Janßen wegen eines Außenbandrisses nicht auf der Platte stehen. Hinter dem Einsatz von Niclas Schanthöfer steht derweil noch ein Fragezeichen, er schlägt sich mit einem grippalen Infekt herum. Rademacher: „Wir entscheiden bei ihm wohl kurzfristig.“