Lukas Strunk gewann für den TC Blau-Weiß sowohl sein Einzel als auch sein Doppel an der Seite von Kapitän Carsten Glander. (INGO MöLLERS)

Die Herren des TC Blau-Weiß Delmenhorst sind ihrer Favoritenrolle im Verbandsliga-Duell mit dem Beckedorfer TC gerecht geworden. Deutlich mit 5:1 gewannen sie die Heimpartie gegen den zum Kreis der Abstiegskandidaten gehörenden Gegner und eroberten damit Rang zwei in der Tabelle. Jetzt richten die Delmestädter den Blick nach oben, da sie das Nahziel Klassenerhalt bereits frühzeitig erreicht haben. „Was bisher an Ergebnissen geschafft wurde, waren Pflichtaufgaben. Jetzt beginnt die Kür. Aufgrund der bisher von uns gebotenen Leistungen bin ich optimistisch, dass wir im Kampf um die Meisterschaft durchaus ein gewichtiges Wort mitsprechen können“, gibt sich der Mannschaftskapitän der Blau-Weißen, Carsten Glander, optimistisch.

Nur der Kapitän verliert

Die Delmestädter haben noch Steigerungspotenzial in sich. Das gilt in erster Linie für den Mannschaftsführer, der im Spitzeneinzel eine unnötige Niederlage kassierte und sich selbstkritisch zeigte. „Bei mir wechselten nicht nur Licht und Schatten in rascher Folge, ich war einfach weit von meinem wahren Leistungsvermögen entfernt. Zudem war es um meine Physis auch nicht gerade gut bestellt. Nur so ist es zu erklären, dass ich die Partie gegen Maximilian Schwier mit 5:7, 5:7 verloren habe“, berichtete Glander. Er hatte bereits in Durchgang eins die Chance, diesen für sich zu entscheiden. In den kritischen Phasen fehlte Glander aber die nötige Nervenstärke. Nicht zu erklären war dagegen das Drama im zweiten Satz, als der Delmenhorster bereits mit 5:1 geführt hatte, dann aber schlagartig den Faden verlor, damit seinen Gegner wieder ins Spiel brachte und dieser die Gunst der Stunde nutzte, um der Partie noch eine Wende zu geben.

Ebenfalls starken Schwankungen unterworfen war das Spiel von Torsten Spille. Die Nummer vier der Gastgeber hatte Durchgang eins souverän gewonnen, um gleich zu Beginn des zweiten Satzes mit 0:3 in Rückstand zu geraten. „Ich wollte einfach zu schnell zu viel, habe mich damit unnötig unter Druck gesetzt und viele leichte Fehler gemacht. Gut, dass ich noch rechtzeitig die Kurve gekriegt habe, mich wieder auf lange Rallyes einstellen konnte, der Erfolg damit umgehend zurückkam und der 6:1, 6:4-Sieg gegen Lukas Fierek dann nur noch Formsache war“, bilanzierte Spille.

Ohne Fehl und Tadel waren dagegen die Auftritte von Lukas Strunk, der verletzungsbedingt noch einen Trainingsrückstand hat, und Felix Sonnberg, für den eine Niederlage ohnehin ein Fremdwort ist. Beide gewannen ihre Matches jeweils mit 6:2, 6:0 gegen Tjark Schröder beziehungsweise Lukas Tuckermann.

Beide zeigten anschließend ihre Klasse auch im Doppel, wobei Sonnberg mit seinem Partner Niklas Johannson keine Schwierigkeiten hatte, mit 6:0, 6:1 über die Gästekombination Tuckermann/Fierek zu triumphieren.

Ganz anders verlief das Match von Strunk und seinem Mannschaftsführer. Nachdem in Durchgang eins noch alles nach Plan gelaufen war und ein deutlicher Sieg nur noch Formsache zu sein schien, ging anschließend die Souveränität verloren. Als die Blau-Weißen bei 5:4 und eigenem Aufschlag gleich zwei Matchbälle leichtfertig vergaben, sodass das gegnerische Duo Schwier/Schröder noch eine Verlängerung erzwang, stand die Partie auf des Messers Schneide. Im Tiebreak war das Match bis zum 5:5 ausgeglichen, ehe die Gastgeber mit einem Netzroller und einem von Strunk geschlagenen Linienball als glückliche 6:3, 7:6 (7:5)-Sieger den Platz verließen. Bereits am kommenden Wochenende steht die erste echte Bewährungsprobe mit der Auswärtspartie gegen den TC GW Rotenburg II auf dem Programm. Dort entscheidet sich, ob die Blau-Weißen in der Spitzengruppe bleiben.