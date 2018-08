Drei Treffer für den VfL Wildeshausen erzielte Kapitän Sascha Görke (mitte) beim Sieg über den Titelfavoriten SV Wilhelmshaven. (MÖLLERS)

Wildeshausen. Marcel Bragula breitete seine Arme aus und strecke sie gen Himmel. Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfL Wildeshausen bejubelte den Treffer zum 2:1 im Duell gegen den SV Wilhelmshaven ausgiebig und sehnte gleichzeitig den Abpfiff herbei. Auf diesen musste er zwar noch ein paar Minuten warten, aber immerhin durfte er sich noch über ein weiteres Tor und letztlich auch den Sieg freuen: Die Krandelkicker schlugen den Titelanwärter aus Wilhelmshaven mit 3:1 (1:1). "Das war ein super Spiel von der ersten bis zur letzten Minute von meiner Mannschaft. Wir haben verdient gewonnen", betonte Bragula. Letztendlich freute sich der Coach aber nicht nur über die Leistung seiner Elf, sondern auch über die Stimmung im Krandelstadion. Bragula: "Endlich mal wieder Krandel-Atmosphäre. Die Zuschauer sind richtig mitgegangen."

Tatsächlich stellte der Gastgeber über die kompletten 90 Minuten betrachtet die bessere Mannschaft. Bei den VfL-Kickern stimmten Einstellung sowie Kampf- und Laufbereitschaft, spielerisch überzeugten sie ebenfalls. Bragula sprach von einer geschlossenen guten Teamleistung, kein Akteur hat seiner Meinung nach nicht funktioniert. Ein VfL-Spieler ragte bei dem Sieg jedoch besonders heraus: Sascha Görke netzte dreimal ein und glänzte zudem als kluger Ballverteiler. "Einfach überragend", fasste Bragula die Leistung seiner Nummer zehn kurz, aber treffend zusammen.

Überraschende Ausrichtung

Die Krandelkicker erwischten vor rund 200 Zuschauern einen guten Start. Sie attackierten die Gäste früh. Offensichtlich hatten diese nicht mit so viel Druck zu Beginn gerechnet, jedenfalls kamen sie mit diesem nicht zurecht. Wie etwa in der fünften Minute: Der VfL störte den SVW noch am eigenen Strafraum beim Aufbau und erzwang einen Fehlpass. Michael Eberle schloss direkt und völlig frei ab, zimmerte das Leder jedoch über den SV-Kasten. Während die Wildeshauser couragiert begannen, haperte es beim SV Wilhelmshaven noch gewaltig. Ein Grund dafür war sicherlich auch die taktische Ausrichtung des VfL Wildeshausen: Marcel Bragula stellte sein Team in einem 4-2-3-1-System auf. "Das machen wir eigentlich selten", verriet er. Warum er seine Mannschaft gegen den SVW nun aber so aufstellte? Wegen des SVW-Aufbauspielers Arkadius Wojcik lautet die Antwort. In der vergangenen Saison lief dieser für den SV Brake auf, Wildeshausen bekam ihn gegen SVB nicht in den Griff. Mit Ole Lehmkuhl als "echten Zehner" sollte Wojcik, der meist abkippt und das Spiel von hinten aufrollt, gebunden werden. "Ole hat das gut gemacht, Wojcik konnte das nicht so wie sonst machen", lobte Bragula seinen Spieler.

Nachdem der VfL gut gestartet war und sogar eine aussichtsreiche Chance für sich verbuchte, verflachte die Partie etwas. Die Gäste kamen nun etwas besser zurecht. Außerdem merkte man den Krandelkickern an, dass das 4-2-3-1-System etwas ungewohnt für sie war. In Minute 20 beispielsweise standen drei Offensivakteure mit Stürmer Maximilian Seidel auf einer Linie. Wilhelmshaven überspielte die Gastgeber, die Glück in dieser Szene hatten. Denn Gerard Gräßners Lupfer segelte nur knapp über das Tor. Beide Teams begegneten sich nun auf Augenhöhe. Nichtsdestotrotz war es die Bragula-Elf, die zuerst jubelte: Kevin Kari tanzte seinen Gegenspieler im Strafraum aus und flankte den Ball von der Grundlinie aus auf den zweiten Pfosten. Der eingelaufene Görke musste nur noch den Kopf hinhalten (31.). Mit einer Führung gingen die Wildeshauser allerdings nicht in die Kabine. Denn in Minute 41 ließen sie Ercan Karavul sträflich allein. Aus gut 20 Metern zirkelte er das Leder zum Ausgleich in die Maschen.

In Durchgang zwei passierte erst mal herzlich wenig, beide Mannschaften beharkten sich im Mittelfeld. Plötzlich hatte der VfL jedoch die Chance zur erneuten Führung: Der eingewechselte Lukas Schneider bediente Seidel, der aus sechs Metern jedoch neben das Tor schoss (56.). "Wir hätten da schon das 2:1 machen können", meinte Bragula. Bis zum Führungstreffer musste er sich also noch eine Weile gedulden. Erst sechs Minuten vor Ultimo erlöste Görke den VfL: Einen Freistoß aus 18 Metern nagelte er humorlos ins linke Eck. Die Gäste probierten in der Folge, mit hohen Bällen und voller Offensive den erneuten Ausgleich zu erzwingen. Weil der SVW nach der Gelb-Roten Karte für Tobias Bruns (82.) aber zudem in Unterzahl agierte, bot sich dem VfL Raum für Konter. Nach einem solchen jubelte Görke zum dritten Mal: Seidel legte nach einem Solo über den halben Platz auf den mitgelaufenen Kapitän ab, dieser verzögerte kurz, ehe er den 3:1-Endstand markierte.