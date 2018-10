Karl-Heinz Witte spielt nach der Vereinsauflösung des Ganderkeseer TV nun für den Delmenhorster TC. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Mögen die Spiele in der Tennishalle beginnen: Der Auftakt der Mannschaftsmeisterschaften in den Tennis-Altersklassen ist für dieses beziehungsweise das nächste Wochenende terminiert. Die Teams der Verbandsligen und -klassen starten, bevor die hiesigen Aushängeschilder Anfang November auf Nordebene zum Schläger greifen.

In der höchsten deutschen Spielklasse ihrer Altersstufe, der Regionalliga Nord-Ost, kämpfen die Herren 55 des TC Blau-Weiß Delmenhorst um eine gute Platzierung. Und sie gehen ambitioniert in die Saison. „Eine ähnlich gute Platzierung wie im Vorjahr, als wir Rang drei erreichten, sollte auch diesmal möglich sein“, gibt sich TC-Mannschaftsführer Claus-Dieter Dreyer optimistisch. Sicherlich keine Utopie, verfügen die Blau-Weißen doch über eine große Anzahl leistungsfähiger Akteure. Zum Auftakt reisen sie zum Braunschweiger THC.

Aushängeschilder des Tennissports

Ebenfalls in der Eliteliga starten die Damen 40 des TC Blau-Weiß Delmenhorst, die in der vergangenen Saison starke Leistungen boten und auf einem guten Mittelfeldplatz die Saison beendeten. Eine solche Platzierung sollte auch diesmal möglich sein. Vielleicht sogar mehr, könnte sich die Mannschaftsführerin der Blau-Weißen, Annette Lesemann, vorstellen. Die Delmenhorsterinnen beginnen mit einem Heimspiel gegen den TV Süd Bremen.

Eine Klasse tiefer gehen die Herren 65 des Delmenhorster TC an den Start. Die ehemaligen Ganderkeseer, die nach der Auflösung ihres Vereins jetzt für den Club am Friesenpark antreten, überzeugten im Vorjahr als Aufsteiger mit einem sicheren Mittelfeldplatz. Die Erwartung, vielleicht sogar ganz oben mitspielen zu können, ist nicht ganz unbegründet. „Mit Karl-Heinz Opitz und Georg Heeren sind zwei spielstarke Akteure dazugekommen, sodass wir jetzt keine Personalnot mehr haben und variantenreicher agieren können“, sieht TC-Kapitän Karl-Heinz Witte der Meisterschaftsrunde positiv entgegen. Auftaktgegner in der Nordliga 2 ist in einem Heimspiel der TV Eintracht Sehnde.

Nach dem überraschenden Abstieg aus der Regionalliga ist zu erwarten, dass die in dieser Saison wieder in Bestbesetzung antretenden Damen 50 des Huder TV in der Nordliga 1 für Furore sorgen werden. „Ganz oben mitspielen ist ein Muss und auch der Gewinn der Meisterschaft sollte möglich sein. Nur einen sofortigen Aufstieg in die Regionalliga wollen wir auf keinen Fall. Nach den vielen Jahren in der Eliteliga möchten wir es jetzt etwas ruhiger angehen lassen“, hat das Team um HTV-Mannschaftsführerin Elvira Precht bereits frühzeitig beschlossen. Die Huderinnen starten daheim gegen den TV Letter.

Über ein solches Luxusproblem wie die Damen verfügen die Herren 70 des Huder TV nicht. „Wenn es für uns erneut zu einem guten Mittelfeldplatz in der Abschlusstabelle der Oberliga reichen sollte, dann haben wir unser Soll erfüllt“, gibt sich Werner Stenkamp, Mannschaftsführer der HTV-Routiniers, die den gleichen Kader wie im Vorjahr aufbieten, eher bescheiden. Das Quartett beginnt auf eigener Anlage gegen den SV Vorwärts Buschhausen.

„Wir spielen von Saisonbeginn an gegen den Abstieg“, sieht TC-Mannschaftskapitän Jens Peter Pielok der Verbandsliga-Meisterschaftsrunde recht pessimistisch entgegen. Nicht ohne Grund, denn mit Spitzenspieler Benjamin Stahl wird den Herren 30 des Delmenhorster TC ein überaus wichtiger Leistungsträger verletzungsbedingt fehlen. „Vielleicht reicht es für ihn in dem einen oder anderen Match zum sporadischen Einsatz im Doppel. Damit wäre uns schon sehr geholfen“, hofft Pielok. Die Delmenhorster beginnen mit einem Auswärtsspiel gegen den Meisterschaftsfavoriten Tennisverein Visbek.

Euphorie herrscht dagegen bei den in der Verbandsklasse startenden Herren 30 des Huder TV. „Trotz der starken Konkurrenz sollten wir schon ganz oben mitspielen und selbst der Gewinn der Meisterschaft wäre für mich keine Überraschung. Wenn nicht wieder wie im Vorjahr Leistungsträger berufsbedingt oder durch Verletzungen ausfallen“, kommt die kleine, aber entscheidende Einschränkung von Mannschaftskapitän Jochen Koberg. Beim Saisonbeginn genießen die HTVer Heimrecht gegen den TC Osterholz-Scharmbeck.