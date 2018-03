Jessica Uhlhorn setzte sich mit der VG Delmenhorst-Stenum in einem engen Spiel gegen Geestemünde durch. (INGO MÖLLERS)

Bremerhaven. Es war ein harter Kampf im finalen Match der Verbandsliga-Saison, aber die Volleyball-Damen der VG Delmenhorst-Stenum haben ihn erfolgreich bestanden. Der Lohn: In der kommenden Spielzeit schlagen die Schützlinge von Trainer Kai Stöver in der Oberliga auf. Beim starken Tabellenvierten Geestemünder TV machte das Team sein Meisterstück, siegte nach fünf zum Teil sehr knappen Sätzen mit 3:2 (25:21, 23:25, 26:24, 24:26, 15:5) und hielt so Verfolger Oldenburger TB II, der zudem gegen Aufsteiger Lüneburg patzte, auf Distanz.

Die Ausgangslage vor dem finalen Spieltag war klar: Mindestens zwei Punkte brauchten die Delmestädter noch, um ganz sicher die Meisterschaft feiern zu können und somit nicht auf Schützenhilfe angewiesen zu sein. Dass dies am Ende gar nicht nötig war und sogar eine Niederlage zum Titelgewinn gereicht hätte, wurde erst nach Bekanntwerden der OTB-Niederlage gegen Lüneburg klar.

Angezogene Handbremse

Im ersten Satz merkte man den VG-Damen, die bis auf Zuspielerin Nina Maas alle Akteure an Bord hatten, die Nervosität an. Teilweise verkrampft – aber auch zurückhaltend – trugen sie zunächst die Spielzüge vor. Erst im Verlauf des ersten Durchgangs lockerte sich etwas die Spannung und die Damen spielten sich einen Zwei-Punkte-Vorsprung heraus. Es folgte jedoch prompt der Ausgleich. Danach ging es lange hin und her, wobei sich keines der beiden Teams absetzen konnte. Erst zum Ende hatte die VG wieder die Zügel in der Hand und schaffte den 25:21-Satzgewinn.

„Eigentlich hätte es danach etwas ruhiger bei uns werden können“, meinte Trainer Stöver. Doch stattdessen sah er seine Sechs mit 17:19 in Rückstand gehen. Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe, doch die VG schaffte es nicht, die eigene Handbremse zu lösen, und musste so den für die Gastgeberinnen verdienten Satzausgleich hinnehmen. Es folgte ein katastrophaler Start in den dritten Abschnitt, als die Bremerhavenerinnen bis auf 19:11 davonzogen. Erst als VG-Akteurin Stefanie Nogatz an die Angabe kam und 13 Aufschläge in Folge machte, war der Knoten geplatzt und der erste Satzball beim 24:19 da. Aber nicht nur die platzierten Aufschläge sollten den Ausschlag geben, das gesamte Team agierte plötzlich in Block und Angriff wieder meisterlich. Zwar konnten die Gastgeberinnen den Satzball noch abwehren, schafften dann sogar noch den 24:24-Ausgleich, doch die folgenden beiden Punkte gingen wieder an die VG, die sich somit die 2:1-Satzführung holte.

Wer jetzt einen Durchmarsch der Gäste erwartete, der sah sich schnell getäuscht. Geestemünde glaubte an die eigene Stärke und zog auf 11:3 davon. Delmenhorst kam zurück, holte Punkt um Punkt auf und hatte plötzlich beim Stande von 24:21 drei Matchbälle. Aber auch jetzt noch gaben die Geestemünder nicht auf, glichen aus und drehten den Satz doch noch zu ihren Gunsten.

Im Tiebreak zeigte sich die VG aber keineswegs geschockt, sondern packte vor allem am Netz energisch zu, wechselte beim Stande von 8:2 zum letzten Mal die Seiten und ließ bis zum Ende nichts mehr anbrennen. Immer wieder konnten die gegnerischen Angriffe geblockt werden, aber auch der eigene Spielaufbau schloss mit variabel vorgetragenen Angriffen nun regelmäßig erfolgreich ab. Am Ende stand genau wie im Hinspiel ein verdienter 3:2-Erfolg gegen einen sehr starken Gegner, der dem neuen Meister alles abverlangte.

„Ich denke, wir sind nach dieser tollen Saison verdient Meister geworden“, zollte Coach Stöver seinem Team den gebührenden Respekt. Mit vier Punkten Vorsprung holen sich die Delmestädterinnen den Verbandsligatitel und werden in der nächsten Saison in der Oberliga aufschlagen. Für dieses Unternehmen hat Stöver auch schon die Zusagen seiner Spielerinnen. „Wir werden auf jeden Fall aufsteigen und wollen auch in der Oberliga eine gute Rolle spielen“, blickte der glückliche Coach voraus.

VG Delmenhorst-Stenum: Thiel, Schaar, Bohms, Uhlhorn, Gärtner, Nogatz, Stöver, Dittmar, Cebotareva, Wild