Schnell haben die Helfer aus dem Parcoursteam die Hindernisse abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut. (Fotos: Ingo Möllers)

Rastede/Ganderkesee. Gerade erst ist der finale Reiter über das letzte Hindernis hinweggeflogen, da schwärmen schon drei kleine Gruppen auf den Platz aus. Innerhalb weniger Minuten zieren zig farbige Stangen den saftgrünen Rasen; flott bauen die Teams die Hindernisse jedoch wieder an anderer Stelle auf. Chaotisch wirkt das Treiben auf dem Springplatz des 70. Oldenburger Landesturniers in Rastede zu keiner Sekunde. Die Handgriffe sitzen, jeder weiß offenbar genau, was er zu tun hat. „Das ist auch wichtig, sonst funktioniert es nicht“, sagt Werner Tapken. Der Ganderkeseer ist der Parcourschef bei dem Turnier im Rasteder Schlosspark. Er und sein Team entwerfen und bauen an den sechs Tagen die Springstrecken auf. Und das sind eine ganze Menge.

Tapken rückt gemeinsam mit einem Helfer ein Hindernis für das nächste Springen etwas nach rechts. Warum er das macht? „Damit es schöner in einer Linie mit der vorherigen Kombination steht“, erklärt der Parcourschef, „die Reiter brauchen eine klare Aufgabe und sollen das nächste Hindernis im Visier haben.“ Er läuft die Linie der Reiter übrigens immer im Vorfeld ab. An einem Hindernis bleibt er stehen und misst per Schrittmaß die Distanz zum nächsten. „Das sind ziemlich genau 30 Meter. Das passt eigentlich, vielleicht vermesse ich mich um 20 Zentimeter“, meint Tapken schmunzelnd.

Während er den Parcours abläuft, die Distanzen misst und die Höhe der Hindernisse überprüft, fällt vor allem eins auf: Er hat keinen Zettel in der Hand, trotzdem weiß er genau, wo welches Hindernis zu stehen hat. „Wenn man einen Parcours selber entwirft, dann hat man den im Kopf“, sagt Tapken. Dasselbe gilt übrigens auch für seine zwei Assistenten. Und das ist auch durchaus wichtig. Denn es wäre hinderlich und würde den Aufbau erschweren, wenn die jeweiligen Gruppenleiter immer wieder auf die Zettel schauen müssten. Tapken: „Das muss im Team funktionieren, deshalb ist es wichtig, auch immer wieder gute Stimmung reinzubringen. Als Einzelkämpfer wäre man verloren.“

Von der PC-Skizze auf den Platz

Bevor ein Parcours aber überhaupt von dem Helferteam aufgebaut werden kann, muss er natürlich erst mal geplant werden: Tapken sitzt mit seinen zwei Assistenten Melanie Pierzina und Andre Blohm vor der ersten Prüfung des Tages in dem kleinen Büro neben dem Richterturm. Von hier aus haben die drei einen guten Blick auf den Springplatz. Auf dem Bildschirm des Laptops von Pierzina leuchtet eine maßstabsgetreue Parcoursskizze für das Stilspringen an diesem Dienstag auf – die zweite Prüfung des Tages. Tapken und seine Assistentin Pierzina blicken immer wieder auf den Platz und die Hindernisse. Sie gucken, welche dort bereits für die aktuelle Prüfung aufgebaut sind und welche sie für das Stilspringen benutzen können. Nachdem Pierzina die verschiedenen Sprünge auf der Skizze in Position gebracht hat, zeichnet Tapken mit der Laptop-Maus die Linie der Reiter. Den ersten Versuch löscht er, mit dem zweiten sind dann beide zufrieden.

Unterdessen geht Blohm mit einem Messrad bewaffnet auf den Hauptplatz. Er lässt einen jungen Parcoursbauer die Distanz messen – eine Ausbildungsmaßnahme, wenn man so möchte. „Wer Parcourschef werden will, muss eine Zeit lang bei einem schon erfahrenen mitlaufen“, erklärt Tapken. Außerdem müsse man selbst geritten haben und immer wieder Prüfungen für die bestimmten Schwierigkeitsgrade bestehen. Tapken und seine Assistentin besprechen die Parcours für den nächsten Tag, als Blohm zurückkommt: Die Strecke ist etwa zehn Meter kürzer als auf dem PC, ein Drama ist das bei der Stilspringprüfung nicht. Schließlich spielt die Zeit keine entscheidende Rolle. „Ansonsten ist die Zeit und die Geschwindigkeit ein wichtiges Kriterium. Bei einem Springen mit Stechen muss das passen. Die Prüfungen haben unterschiedliche Ansprüche“, sagt Tapken.

Worauf achten er und seine Assistenten aber nun, wenn sie einen Parcours planen? Zuallererst müssen sie die formellen Aufgaben erfüllen. Schließlich haben verschiedene Springmodi und die diversen Schwierigkeitsgrade unterschiedliche Anforderungen. Bei einem S-Springen müssen die Reiter mehr und höhere Hindernisse bewältigen als bei einem M-Springen. Für die Hindernisse gibt es dabei eine Mindestanzahl, bei der Höhe dürfen die Parcoursbauer maximal fünf Zentimeter nach oben oder unten von der Vorgabe abweichen. Tapken: „Die Strecke soll harmonisch zu reiten sein. Wir wollen den Reitern die Chance geben, sich zu präsentieren. Aber die Aufgaben müssen auch so gestellt sein, dass Fehler passieren können. Wir wollen ja auch nicht, dass alle 40 Reiter mit null Fehlern durchkommen.“

Die Erfahrung der Pferde spielt bei dem Bau eines Parcours selbstverständlich auch eine Rolle. Bei Prüfungen für jüngere führt das Hindernis oft zum Ausgang, weil „das die Pferde beruhigt“. Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Linienführung: Die Reiter sollen nicht nur von rechts kommen, sondern auch von links auf ein Hindernis zureiten. Außerdem probieren die Parcoursbauer, mit den Distanzen zu spielen.

Neben dem technischen Aufbau des Parcours spielt die Gestaltung und Abwechslung eine große Rolle. Von Tag zu Tag soll der Platz für die Reiter und letztlich auch die Zuschauer in einem neuen Gewand erstrahlen. Wie er und sein Team das schaffen? Tapken erklärt: „Wir haben im Lager Stangen in verschiedenen Farben. Beim Aufbau variieren wir zudem in der Art der Hindernisse, also wenn ein Oxer vor einem Steilsprung kommt, dann ist es beim nächsten Mal eigentlich andersherum.“ Dass er sich beim Parcoursbau auch kreativ ausleben kann, schätzt der Ganderkeseer neben der Teamarbeit und der Liebe zum Sport besonders.

Um die Verteilung der farbigen Stangen und der Sponsorenhindernisse kümmert sich Andre Blohm. Für die Veranstaltungen legt er eigens eine Excel-Tabelle an, um sich die Arbeit zu erleichtern. „Wir haben viele Werbesprünge hier. Ich schaue, dass die gleichmäßig verteilt sind“, erklärt Blohm. Zur Gestaltung gehört natürlich ebenso die Verteilung der Blumen. Und diese sticht in Rastede doch mal ins Auge: Kleine Pflanzenkübel stehen teilweise mitten auf dem Platz, oft einige Meter entfernt von den Hindernissen. Was erst mal willkürlich anmutet, hat einen durchaus ernsten Hintergrund. Die Kübel decken die Rasensprenganlage ab, sodass sich Pferde an dieser nicht verletzen können. Denn für Werner Tapken und sein Team steht die Sicherheit der Tiere an erster Stelle. Tapken: „Die Pferde sollen sich auf keinen Fall verletzen. Wir halten das Risiko so gering wie möglich. Darauf achten wir zuerst.“