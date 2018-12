Frederik Bartelt (links) und Frank Gravel vom VfL Wildeshausen versuchen, Marcel Marks und Co. von der VG Delmenhorst-Stenum zu blocken. (INGO MöLLERS)

Wildeshausen. Noch nicht abgeschrieben haben sich die Oberliga-Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum, die nach drei zum Teil herben Schlappen ausgerechnet im Nachbarschaftsduell mit Tabellenführer VfL Wildeshausen den Schalter umlegten und am Ende im Tiebreak knapp gewannen. Danach fanden die geknickten Gastgeber gegen die TG Wiesmoor aber zurück in die Erfolgsspur und verteidigten mit einem 3:1-Erfolg die Tabellenspitze.

VfL Wildeshausen – VG Delmenhorst-Stenum 2:3 (17:25, 25:21, 17:25, 25:20, 14:16). Beide Teams gingen mit personellen Problemen in dieses Spiel, wobei die Gäste den besseren Start hatten. VG-Trainerin Susanne Schalk hatte im Vorfeld taktisch umgestellt, ließ ihren zweiten Zuspieler Florian Doig auf der Diagonalposition als Angreifer auflaufen und hatte mit dieser Entscheidung alles richtig gemacht. Doig überzeugte in allen Belangen und belebte das zuletzt doch schwache Angriffsspiel seines Teams. Weil die VG auch in der Abwehr umstellte, brachte sie vor allem die Schnellangriffe des VfL-Mittelblockers unter Kontrolle.

Eine schnell herausgespielte 10:2-Führung ließen sich die Gäste nicht mehr nehmen, und auch im zweiten Abschnitt sah es zunächst nach einer klaren Angelegenheit aus, ehe die Hausherren ausglichen und danach vor allem von den Fehlern der VG profitierten. Nach dem Satzausgleich waren es dann wieder die Schalk-Schützlinge, die den Ton im dritten Satz angaben. Sechs Aufschläge am Stück von Dustin Hoffmann brachten sein Team auf 16:10 nach vorne und damit auf die Siegerstraße. Wildeshausen gelang nur noch Ergebniskosmetik. Der VfL musste zwingend den vierten Abschnitt gewinnen, um zumindest noch den Tiebreak zu erreichen. Dies gelang letztlich, weil Wildeshausen vor allem in der Crunchtime das abgezocktere Team war.

Der folgende Tiebreak war zunächst völlig ausgeglichen, keines der Teams setzte sich entscheidend ab. Als beim Stande von 11:11 der Delmenhorster Angriff schwächelte, hatten die Gravel-Schützlinge mit 14:11 plötzlich sogar drei Matchbälle, zeigten hier aber Nerven. Erneut war es Dustin Hoffmann aufseiten der VG, der mit seinen platzierten und harten Angaben den Grundstein zum Sieg legte, auch weil die Gastgeber es nicht mehr schafften, einen Spielzug mit Erfolg zu beenden. Kurios verlief dann der letzte Punkt für die Gäste, die nach zwei abgewehrten brachialen Angriffsschlägen von Matthias Sanders beim dritten Versuch durch Marcel Marks den Erfolg perfekt machten.

„Hut ab vor der Leistung meines Teams, das in den entscheidenden Momenten die Ruhe bewahrt hat“, zeigte sich VG-Trainerin Susanne Schalk glücklich über den so wichtigen zweiten Saisonsieg in einem mehr als emotionalen Spiel.

VfL Wildeshausen – TG Wiesmoor 3:1 (25:16, 15:25, 25:20, 25:20). Dass die Moral in der Mannschaft von Spielertrainer Frank Gravel stimmt, stellte sie im zweiten Spiel gegen den alten Rivalen aus Wiesmoor mehr als beeindruckend unter Beweis. Mit viel Druck in den Aufschlägen drängte der VfL den Gast sehr schnell in die Defensive. Weil dieser dann sein Heil in wilden Angriffsversuchen suchte und immer wieder am gut postierten VfL-Block scheiterte, war der erste Satz schnell zugunsten der Gastgeber entschieden.

Dem Kräfteverschleiß Tribut zollend, kam Mittelblocker Marco Backhus an seine körperlichen Grenzen, was sich dann auch in den fehlenden Blockpunkten bemerkbar machte. Weil in diesem Satz aber auch die Annahme schwächelte, hatte Wiesmoor letztlich wenig Mühe, den Satzausgleich herzustellen.

Frank Gravel reagierte und brachte Maik Backhus für die Mitte, der sich gleich gut einfügte und mit einigen Blockpunkten sein Team auf die Siegerstraße führte. Eine beruhigende 21:11-Führung wackelte dann noch einmal, als Wiesmoor durch starke Netzaktionen bis auf 20:23 verkürzte. Mit etwas Glück schlug Lean Gravel danach den Block an, und der folgende Satzball wurde sicher zum 25:20 verwandelt.

Im vierten Abschnitt reichte den Hausherren ein kleiner Zwischenspurt, um von 10:11 auf 20:14 davonzuziehen. Mit einem Kraftakt schafften sie dann noch die letzten Punkte, auch wenn Wiesmoor noch einmal herankam. Am Ende fehlte den VfL-Spielern sogar die Kraft zum Jubeln, so viele Körner hatte die ersatzgeschwächte Mannschaft letztlich gelassen, um die Tabellenführung erfolgreich zu verteidigen.

VG Delmenhorst-Stenum: Sanders, Carus, Bode, Wahle, Rüdiger, Müller, Förstermann, Marks, Doig, Hoffmann.

VfL Wildeshausen: L. Gravel, F. Gravel, Dannemann, Nguyen, Schütte, Bartelt, Marco Backhus, Maik Backhus, Mildes.