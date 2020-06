In Luhmühlen setzte sich Sandra Auffarth bei der internationale Vielseitigkeitsprüfung auf Viamant du Matz durch. Im Gelände zeigte sie einen fehlerfreien Ritt. (Ingo Wächter/Imago)

Mit dem CCI3*-S-Turnier ist der Pferdezucht- und Reitverein Luhmühlen am vergangenen Wochenende in die Vielseitigkeitssaison 2020 ein. Sandra Auffarth startete gleich mit zwei Pferden und holte den Doppelsieg. „Mat und Lenny waren spitze“, freute sich die Mannschaftolympiasiegerin aus Ganderkesee auf Instagram über ihren Doppelerfolg in Luhmühlen.

Auf dem Selle Francais-Wallach Viamant du Matz (Mat) dominierte sie das Starterfeld von Beginn an und lag mit nur 21,9 Strafpunkten direkt nach der Dressur schon auf Platz eins. Die fehlerfreien Ritte im Springen und durch das Gelände sorgten dafür, dass Sandra Auffarth und Mat ein echter Durchmarsch gelang.

Auch der Holsteiner-Wallach Let’s Dance (Lenny) zeigte sich in Luhmühlen in Topform: Nach der ersten Teilprüfung, der Dressur, und 22,4 Punkten lag er mit Auffarth bereits auf Platz drei. Allein Sophie Leube auf J’adore Moi vom RV Fröndenberg konnte sich noch auf den zweiten Platz dazwischen drängeln. Doch nach ebenfalls fehlerfreien Runden in der Springprüfung und dem Gelände schob Lenny sich auch an ihr vorbei und machte den Doppelerfolg für die Reiterin des RV Ganderkesee klar.

Sowohl Auffarth selbst als auch der Vielseitigkeits-Bundestrainer Hans Melzer sehen den Schlüssel für die sehr guten Ergebnisse von Viamant du Matz und Let’s Dance vor allem im Dressur-Training mit Johnny Hilberath: „Ganz besonders stolz bin ich auf die beiden guten Dressuren. Vielen Dank Jonny Hilberath für deine Mühe“, schreibt Auffarth ihren Fans auf Instagram. Und Melzer diagnostiziert in seiner Turnierbilanz für die Redaktion der Deutschen Reiterlichen Vereinigung zum Dressursieg des Paares Auffarth-Mat: „Man merkt, dass die Zusammenarbeit mit Jonny Hilberath nun Früchte trägt.“ Aber auch mit dem Duo Auffarth-Lenny ist er sehr zufrieden: „Die beiden sind inzwischen gut zusammengewachsen, sodass Sandra jetzt über zwei gleichwertige Pferde verfügt.“

Auftakt des Piaff-Förderpreises

Die ersten beiden Termine der Piaff-Förderpreis-Qualifikation wurden aufgrund von Corona in diesem Jahr abgesagt. Und auch der dritte Termin stand auf der Kippe. Nur dank der kurzfristigen Verlegung nach Kronberg konnte die Dressurserie für Nachwuchsreiter doch beginnen. Mit dabei: Rebecca Horstmann vom RV Ganderkesee.

Eigentlich sollte die Nachwuchsgarde des deutschen Dressursports sein Können in der Heimat des Deutsche Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) in Warendorf unter Beweis stellen. Doch nach einem erneuten Corona-Ausbruch wurde der Landkreis in den Lockdown geschickt und die Durchführung des Turniers unmöglich. Zum Glück stand Kronberg parat, um die Auftaktprüfung aufzunehmen. Und so reihte sich die Piaff-Qualifikation in das Kronberger Turniergeschehen ein: Vom 25. bis 28. Juni stand außerdem nicht nur das normale Schafhof Dressurfestival, sondern auch die Sichtung zu den U25 Europameisterschaften an.

Für alle nominierten Reiter des Dressur-Förderpreises bedeutete das: Spontanes Umplanen. „Das war jetzt schon ein bisschen chaotisch. Erst am Mittwoch haben wir die Nachricht von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung bekommen, dass das Turnier in der Nähe von Frankfurt stattfinden wird“, erzählte Rebecca Horstmann vom RV Ganderkesee der Neuen Osnabrücker Zeitung im Vorfeld des Turniers. „Jetzt fahren wir schon am Freitag los und sind locker vier Stunden länger unterwegs.“ Natürlich nahmen sie und ihr Wallach Friend of Mine den Weg dennoch gern auf sich. Schließlich hatten die beiden sich gezielt auf die Turnierreihe vorbereitet.

Für eine Top-Platzierung reichte es am Ende nicht, mit dem Endergebnis können die beiden aber dennoch zufrieden sein: Horstmann und Fridolin landeten auf Platz elf und damit im soliden Mittelfeld der Teilnehmer. Den Sieg erritt Ann-Kathrin Lindner auf FBW Sunfire vom RV Heilbronn.

Nach diesem Serienauftakt in Kronberg geht der U25-Piaff-Förderpreis planmäßig am 8. Juli in Bettenrode in die zweite Qualifikationsrunde – zumindest, wenn Corona mitspielt.