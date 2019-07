Das Thema Kunstrasen ist vorerst abgehakt. Aktuell bekam das Projekt keine politische Mehrheit. (Björn Hake)

Delmenhorst. Murat Kalmis war angefressen. Aber mal richtig. Der FDP-Fraktionschef im Delmenhorster Stadtrat kann bei Herzensthemen seine Emotionen nicht besonders gut kaschieren, was ihn aber auch sympathisch macht. Und der erste Kunstrasenplatz, von den Delmenhorster Fußballvereinen in einem schon historisch zu nennenden Schulterschluss einstimmig gefordert, ist eines dieser Herzblutthemen für ihn. Dass er dabei in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause auch noch auf eine Doppelniederlage zusteuerte, machte die Sache nicht leichter. Mit 16:19 verloren die Kunstrasenplatzbefürworter. Das Projekt wird damit frühestens wieder im Herbst bei den Haushaltsberatungen 2020 eine Rolle spielen können, mit sehr ungewissem Ausgang.

Das mit der drohenden Doppelniederlage lag daran, dass es das Thema Kunstrasen gleich zwei Mal auf die Tagesordnung geschafft hatte. Das erste Mal beim kurzfristig von der Stadtverwaltung angesetzten Punkt „Haushaltsüberschreitung“. Weil Delmenhorst, wie berichtet, 2018 einen Überschuss von 18,1 Millionen Euro erwirtschaftet hat, sollen fünf Millionen Euro in außerplanmäßige Projekte fließen, unter anderem in einen Kunstrasen. Eine Million Euro waren dafür vorgesehen. Dieser Vorschlag war eine Brücke, die Oberbürgermeister Axel Jahnz der SPD, die sich bei dem Thema so schwer tut, bauen wollte. Doch die SPD wählte einen anderen Weg, begleitet übrigens von den Fraktionen der Grünen, der Linken sowie von Bürgerforum/Freie Wähler/Unger.

Kalmis machte also das, wofür er bekannt ist: Er beantragte eine geheime Abstimmung. Natürlich in der Hoffnung, dass es, wie schon so oft, in der Abgeschiedenheit der Wahlkabine Umfaller bei den Sozialdemokraten oder in den anderen Fraktionen gibt. Aber alle blieben standhaft. „Ich finde es traurig, dass die SPD das ablehnt“, sagte Kalmis nach Bekanntgabe des Ergebnisses. „Die SPD hat sich jetzt positioniert, das nehmen wir zur Kenntnis.“ Doch damit nicht genug: Kalmis hatte zusammen mit den Fraktionen von CDU, Unabhängigen und AfD nicht nur seine Abstimmung verloren, sondern dann wurde noch ein Änderungsantrag der SPD zu eben jener Million Euro mit einer 19:16-Mehrheit angenommen: Die Fraktionsvorsitzende Bettina Oestermann hatte dafür plädiert, dass Punkt 3 der Haushaltsüberschreitung redaktionell geändert werden solle, dass dort nicht mehr Kunstrasen, sondern Sportstätten stehe solle. Oberbürgermeister Axel Jahnz versuchte anschließend, die Wogen bei den Kunstrasenbefürwortern etwas zu glätten, sagte, dass ein Kunstrasen doch auch eine Sportstätte sei. Doch er erreichte Kalmis nicht.

Zumal die bei diesem Thema fast schon maliziös wirkende Dramaturgie des Abends als direkt nächsten Tagesordnungspunkt Kalmis’ Antrag vom 31. Mai vorsah: „Kunstrasenplatz in Delmenhorst“. Als Antragsteller wurde dem Liberalen als Erstem das Wort erteilt – und er nutzte es, um sich noch einmal den Frust von der Seele zu reden. „Die SPD hatte heute die Gelegenheit, auf den fahrenden Zug aufzuspringen.“ Als einen potenziellen Aufspringer hatte er wohl den Landtagsabgeordneten Deniz Kurku gesehen, obwohl Sozialdemokrat bekennender Kunstrasenbefürworter. „Ich hätte mir auch vom Landtagsabgeordneten eine klarere Position gewünscht“, sagte Kalmis. Was Kurku wiederum bewog, sich zu erklären. Ja, er persönlich würde sich freuen, wenn Delmenhorst einen Kunstrasenplatz kriege. Ja, er habe in seiner Fraktion auch dafür gekämpft, sei aber dort in der Minderheit gewesen. „Dem habe ich mich gebeugt.“

Gänzlich zu viel bekam Kalmis, als die SPD seinen Antrag als Vehikel für einen Änderungsantrag nutzte, um so über den Sonntag eingebrachten Vorschlag zum Bau eines Hybridrasenplatzes abstimmen zu lassen. Kalmis befürchtete, dass es eine weitere Niederlage setzen könnte. „Ich finde das schon ziemlich abenteuerlich“, entgegnete Kalmis der SPD. „Ich lasse meinen Antrag nicht missbrauchen, das ist nicht die Form, wie mit meinem Antrag umgegangen werden soll. Ich ziehe ihn hiermit zurück.“ Kritik gab es für den Vorstoß der SPD auch von der CDU. „Dieser Antrag der SPD vom Sonntag ist ein Manöver der Verzögerung“, meinte der Fraktionsvorsitzende der Union, Kristof Ogonovski.

Was wiederum die Sozialdemokraten entschieden von sich wiesen. „Das hört sich alles so an, als wenn wir einfach mal spontan so einen Antrag rausgehauen haben. Aber dem ist nicht so: Wir wollen einfach umweltfreundliche Alternativen vorschlagen“, stellte Bettina Oestermann klar. Sie betonte, dass ihrer Fraktion der Sport wichtig sei, in den Vereinen, aber auch in den Schulen. „Wir wollen am Ende einen Kompromiss, der für alle verträglich ist. Aber wir haben auch ein ökologisches Gewissen.“ Mit Blick darauf scheint der Hybridrasen wohl eine Alternative, mit Blick auf die Alltagstauglichkeit für die Vereine eher nicht, wie unter anderem Marco Castiglione vom TV Jahn in der Bürgerfragestunde noch einmal deutlich gemacht hatte.

Auch Marianne Huismann (Grüne) begründete die ablehnende Haltung ihrer Fraktion bezüglich des Kunstrasenplatzes mit Nachhaltigkeitsargumenten: „In Europa werden Plastiktrinkhalme und Plastiktüten verboten. Da kann es doch nicht sein, dass wir eine Million Euro in einen Kunstrasen stecken, der eine Lebensdauer von zehn bis zwölf Jahren hat. Dann muss er erneuert werden, wir produzieren dann sehr viel Plastikmüll und müssen weitere 250 000 Euro investieren.“