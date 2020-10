Edeltraud Horstmann tritt mit ihrem Team in der Regionalliga Nord-Ost der Damen 60 an. (INGO MÖLLERS)

Der Auftakt der Tennis-Mannschaftsmeisterschaften 2020/21 ist für dieses Wochenende terminiert. Allerdings gilt das nur für die Altersklassenteams, die auf Verbandsebene antreten. Die Regional- und Nordligateams starten einen Monat später, und für die Herren sowie Damen ist der Saisonauftakt erst für den 16./17. Januar 2021 vorgesehen – wenn dann überhaupt gespielt wird. Aufgrund der Corona-Pandemie herrscht diesbezüglich große Unsicherheit bei den hiesigen Vereinen und ihren Aktiven. Viele Spieler sind nicht bereit, durchaus mögliche Risiken auf sich zu nehmen, sodass die Teams oft nicht komplettiert werden können.

Die Mannschaft der Herren 55 des TC Blau-Weiß Delmenhorst (Regionalliga Nord-Ost) wurde vom Spielbetrieb zurückgezogen. Ausschlaggebend dafür war letztendlich, dass für den dritten Spieltag die Partie gegen den TC Westerland (Sylt) angesetzt war. Die Austragung des Duells wäre aber ohne eine Übernachtung nicht möglich gewesen. „Daher haben wir, Corona geschuldet, am 8. Oktober unsere Mannschaft zurückgezogen“, sagte TC-Kapitän Claus-Dieter Dreyer.

Die Damen des Huder Tennisvereins, die durch Abgänge personell stark dezimiert sind, wollten aus der Nordliga Damen 50 in die Regionalliga Nord-Ost Damen 60 umgesetzt werden und hatten auf eine Genehmigung der Spielleitung gewartet. „Nur wenn diesem Antrag stattgegeben wird, sind wir dabei“, verdeutlichte Mannschaftsführerin Elvira Precht. Das ist passiert, die Damen dürfen in der Regionalliga 60 starten.

DLW-Herren 60 in der Oberliga

Die Herren 70 des Delmenhorster Tennisclubs treten in der Nordliga an. Harald Marrek ist mit den Herren 60 des DLW Delmenhorst SV aufgestiegen, das Team schnuppert erstmals Oberligaluft. Die Herren 75 des Huder Tennisvereins hatten derweil große personelle Sorgen. „Wenn wir dieses Manko nicht noch kurzfristig ausräumen können, dann müssen wir uns abmelden“, war von HTV-Kapitän Werner Stenkamp zu erfahren. Dazu ist es nun gekommen, das Team wurde aus der Oberliga zurückgezogen.

„Wir haben uns den Gewinn der Verbandsliga-Meisterschaft auf die Fahnen geschrieben. Auf dem Weg in die Landesliga kann uns nur ein Verletzungsproblem der Leistungsträger oder eben Corona aufhalten“, gibt sich Tim Richter, Mannschaftsführer und Spitzenspieler der Huder Herren 30, optimistisch. Die Herren 40 des Delmenhorster TC gehen auch in der Verbandsliga an den Start.

Die Verbandsliga-Herrenmannschaft des TC Blau-Weiß Delmenhorst muss sich derweil noch in Geduld üben. „Es ist ja noch eine lange Zeitspanne, bis wir in die Meisterschaftsrunde einsteigen, doch nach dem heutigen Stand ist eine Teilnahme fest eingeplant“, blickt Kapitän Carsten Glander voraus. In die gleiche Kerbe schlägt Max-Niclas Müller, Mannschaftsführer des Herren-Verbandsklassenteams des Huder TV. „Derzeit bin ich schon froh, dass wir unseren Sport überhaupt noch ausführen dürfen. Wenn wir dann auch noch eine Meisterschaftsrunde spielen können, das wäre schon toll bei der explosionsartigen Entwicklung der Pandemie.“ Die hiesigen Vereine haben darüber hinaus elf Mannschaften auf Bezirksebene und fünf auf Regionsebene gemeldet.

Zur Sache

Spielbetrieb soll beginnen

Raik Packeiser, Präsident des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen, hat am Mittwochmorgen erklärt, dass der Spielbetrieb wie geplant beginnen soll. „Das TNB-Präsidium ist untereinander und mit den TNB-Gremien in einem permanenten Austausch. Wir beobachten intensiv die aktuellen Corona-Entwicklungen und diskutieren auch mit dem Landessportbund Niedersachsen und dem Ministerium des Inneren die Auswirkungen auf den Sport, insbesondere auf das Trainingsangebot und die Punktspielsaison“, wird Packeiser auf der Internetseite des TNB zitiert. Sollte eine Anpassung aktueller Regelungen und Vorgaben nötig sein, würde diese sofort umgesetzt und kommuniziert. „Wir setzen die schnelle und transparente Kommunikation aus dem Frühjahr selbstverständlich fort“, teilt Packeiser mit. Stand Mittwochmorgen seien noch keine Veränderungen geplant. Vereine können jedoch ihre Mannschaften aus dem Punktspielbetrieb zu einem geringeren Ordnungsgeld zurückziehen. Statt 150 beträgt es 50 Euro.